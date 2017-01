eMAG Revolutia Preturilor – Desktopurile au reduceri de peste 30%

eMAG Revolutia Preturilor – Cel mai mare retailer online din Romania are o multime de reduceri surpriza chiar de la inceputul anului.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista cu toate desktopurile din oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie ce dureaza 3 zile si 3 nopti la eMAG si vine cu reduceri de pana la 50% pentru articole din toate categoriile de produse. Noi am selectat cele mai bune configuratii desktop care pot fi achizitionate cu mari reduceri doar in aceasta perioada.

eMAG Revolutia Reducerilor – Desktop PC HP EliteDesk

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un sistem dekstop PC HP EliteDesk 705 G2 DM care e dotat cu procesor AMD PRO ce are o frecventa de 1.6 Ghz, 8GB memorie, 128GB spatiu de stocare de tip SSD. Sistemul are preinstalat sistemul de operarea Windows 7Pro cu update Windows 10Pro si in pret este inclus si un cadou. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Serioux Classic C5

Continuam cu un desktop produs de Serioux, modelul Classic C5 ce are in dotare procesor Intel Celeron Dual Core N 3050 CU frecventa de 1.6 Ghz. Ssitemul are o memorie de 2GB RAM si spatiu de stocare 500 GB HDD, dar si o placa video INTEL HD Graphics. Pretul acestei configuratii este unul uimitor de mic si poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Sistem desktop PC Lenovo IdeaCenter 300

Lenovo este un brand renumit pentru productia de laptopuri dar si desktopuri cu configuratii puternice si la preturi foarte avantajoase. Este si cazul acestui desktop Lenovo IdeaCenter 300 care are procesor Intel Core i3 cu frecventa de 3.6 Ghz Skylake, 8 GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, desktopul este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW, dar si placa video nVidia GeForce GTX 750 de 2GB. Oferta cu reducere de 32% poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop HP EliteDesk

Tot 32% are reducere si desktopul PC HP EliteDesk 705 G2 MT care are procesor AMD de 3.6 Ghz. Calculatorul are o memorie de 8GB si spatiu de stocare 128GB SSD pentru transfer de date de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo IdeaCenter 200

Revenim la brandul de mare incredere Lenovo pentru a va prezenta un alt model IdeaCenter 200 care e dotat cu procesor Intel Core Celeron de 1.5 Ghz pe o arhitectura clasica Broadwell, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Desktopul costa sub 1.000 de lei si are reducere de 26%, e dotat cu o placa video Intel HD Graphics si aveti doua cadouri speciale de la eMAG la achizitionare. Oferta completa poate fi vazuta AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Desktop Asus

24% reducere si pentru ultimul desktop pe care vi-l recomandam din oferta eMAG in cadrul acestui articol. Este vorba despre un sistem desktop produs de Asus care e dotat cu procesor de ultima generatie de la Intel Core i3 ce are frecventa de 3.7 Skylake. Memoria configuratiei este de 4GB, spatiu de stocare de 1TB si unitate optica. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.