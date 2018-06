eMAG Revolutia Preturilor – 5 telefoane mobile cu oferte de senzatie, timp de 3 zile

eMAG Revolutia Preturilor aduce si telefoane mobile de ultima generatie cu reduceri semnificative. Noi le-am ales pe cele mai bune si mai interesante.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista tuturor telefoanelor mobile aflate la reducere

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie destul de rara si foarte avantajoasa de la cel mai mare retailer online din Romania. Timp de 3 zile preturile sunt scazute cu pana la 60% pentru mai multe categorii de produse printre care chiar si cele mai noi telefoane mobile. Iata 5 dintre ofertele care noua ne-au atras atentia imediat.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Apple iPhone 7 Plus

Primul telefon mobil pe care vi-l recomandam este unul dintre cele mai ravnite ale momentului. E vorba de iPhone 7 Plus care are o memorie de 128GB, foarte generoasa. Telefonul e de culoare rosie si are reducere de pret de 13%.

eMAG Revolutia Preturilor – Samsung Galaxy S8 Plus

Un alt telefon mobil foarte cautat in aceasta perioada este Samsung Galaxy S8 Plus care are un ecran mai mare fata de modelele precedente. Modelul Orchid Grey beneficiaza de la eMAG de 16% discount si e incredibil de accesibil in raport cu tehnologia de ultima ora pe care o foloseste. Telefonul are functie 4G si un spatiu de stocare de 64GB.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Sony XZ Premium

Oferta excelenta si pentru Sony XZ, un telefon la fel de nou ca modelele prezentate mai sus, insa poate mai putin apreciat si categoric mult mai ieftin, mai ales dupa reducerea de 15% de la eMAG. Telefonul Sony XZ Premium are memorie de 64GB si beneficiaza de un pachet bitdefender mobile security cadou.

eMAG Revolutia Preturilor – Huawei P10 Plus

Reducere de 22% pentru telefonul mobil Huawi P10 Plus care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, e dotat cu un spatiu de stocare foarte generos de 128GB pentru aplicatii, fotografii, filmari si muzica.

eMAG Revolutia Preturilor – BlackBerry Keyone

Pentru cei care au nevoie sa scrie multe mesaje sau sa publice live de pe telefonul mobil, cel mai bun telefon mobil si singurul care are tastatura qwerty este BlackBerry. Noi va recomandam modelul Keyone care are memorie de 32GB, functie 4G.