eMAG Revolutia Preturilor – 5 tablete pe care nu o sa le mai vezi in viata ta la pretul asta

eMAG Revolutia Preturilor este o promotie foarte avantajoasa, cu reduceri impresionante.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista tuturor tabletelor disponibile in promotie poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie fantastica prin care reducer mult preturile la o multime de categorii de produse printre care si tabletele. Am selectat si noi 5 modele de tablete cu preturi bune de tot.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Huawei MediaPad T3

Prima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru tableta Huawei Media Pad T3, o oferta excelenta cu aproape 40% reducere de pret pentru un display de 7 inch, foarte generos si comod. Tableta are si configuratie buna: procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1GBRAM si 16GB spatiu de stocare. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo Tab 4

Reducere impresionanta si pret de nimic si pentru tableta de la Lenovo. Modelul Tab 4 Essential TB are procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 7 inch diagonala ecranului si o memorie de 1GB RAM pentru a asigura o functionalitate stabila. Spatiu de stocare e de 16GB si are si functie wifi. Oferta completa este AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Acer Iconia

Tableta urmatoare are tot ce ai putea sa iti doresti. Are atat un design bun, pret modic, tehnologie de ultima ora si reducere de la eMAG de 31%. Tableta Acer Iconia are procesor Quad Core de 1.3Ghz, 7 inch, 1 GB RAM si spatiu de stocare de 16GB. Desigur, poate fi conectata la internet prin tehnologia wIFI. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Lenovo Tab 4 Essential

Continuam cu reducerile monstros de mari si de bune si ajungem la modelul de tableta Tab 4 Essential de la Lenovo. Oferta e pentru tableta ce are urmatoarea configuratie: procesor Quad Core de 1.3 Ghz, 1GB RAM, spatiu de stocare de 16GB si functie speicala 4G care va permite sa intrati pe internet de oriunde. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Acer Iconia One

Incheiem cu o oferta ce are reducere de la eMAG de 20%. Vorbim despre o tableta foarte performanta cu ecran de tip IPS cu diagonala de 8 inch, foarte generoasa, procesor Quad Core de 1.3 Ghz si 1GB RAM. Toate detaliile le gasiti AICI.