eMAG Revolutia Preturilor – 10 oferte cu discount de 50% - Se epuizeaza cu viteza luminii

eMAG Revolutia Preturilor este o campanie a celui mai mare retailer online din Romania care vine cu reduceri chiar si de 50%.

eMAG Revolutia Preturilor – Lista cu toate produsele aflate la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor este una dintre cele mai avantajoase promotii ale magazinului online. Este cu adevarat revolutionar reducerea preturilor cu procente atat de mari, iar noi am ales cele mai bune oferte care merita vanate inca de la primele ore ale promotiei.

eMAG Revolutia Preturilor – Masina de spalat rufe Sharp

Incepem prezentarea ofertelor cu cateva produse electrocasnice, printre care si masina de spalat rufe de la Sharp care are discount de 51% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Masina de spalat este una de exceptie, foarte economicoasa, face parte din clasa energetica A+++, are o latime de 60cm, capacitatea de incarcare este una uriasa, de 9kilograme de rufe, iar forsta sa de centrifugare este de 1000 rotatii pe minut. In plus, masina e dotata cu functie de Controcl Touch LCD. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Combina frigorifica Sharp

Combina frigorifica de la Shar are si ea reducere de 53% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Reducerilor. Combina face parte din clasa energetica A++, are functie Advanced No Frost si inaltime de 186cm. Este dotata cu doua usi si volumul total de depozitare in cadrul celor doua compartimente este de 324l. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Camera Video Sport Smailo Play

Desi este o camera produsa sub un brand mai putin renumit, calitatea sa este una foarte buna, iar pretul are discount de 49% in cadrul ofertei eMAG Revolutia Preturilor. Camera video este una sport care are functie de WIFI, filmeaza la o rezolutie Full HD 1080P si costa putin peste 200 de lei. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Televizor LED Smart Samsung

Din cadrul categoriei de televizoare disponibile la oferta am selectat unul produs de Samsung, calitatea este astfel asigurata, insa si pretul e unul foarte avantajos, avand reducere mult peste 50%. Televizorul are disponibile toate functiile Smart, poate fi conectat la internet si la toate dispozitivele mobile din locuinta, diagonala ecranului este de 152cm si rezolutia cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Monitor LED Philips

Reducere de 64% in cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pentru monitorul de la Philips. Ecranul acestui monitor este de foarte buna calitate, de tip LED, are o diagonala generoasa de 21.5 inch care ofera o experienta de vizionare uimitoare, este de tip WIDE si reda imagini la o rezolutie Full HD. Conectarea si alimentarea se face prin USB2.0. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Mini PC Acer M1 601

Desktop mini la o oferta care ne-a atras atentia din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor. Modelul Mini PC Acer M1 601 e dotat cu un procesor Intel Celeron j3060 care are o frecventa de 1.6 Ghz, 2GB memorie si un spatiu de stocare de 32GB eMMC. Placa video este Intel HD Graphic si configuratia vine cu sistemul de operare Microsoft Windows 10 preinstalat. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Laptop 2 in 1 HP EliteBook Revolve 810 G3

Asa cum ii spune si numele acestui laptop 2 in 1, se poate transforma in tableta cu usurinta, avand un display Touch Screen si dimensiuni reduse de doar 11.6 inch. Laptopul beneficiaza de o configuratie si un pret foarte avantajoase: procesorul este un Intel Core i5 de 2.3 Ghz pe o arhitectura Broadwell, 8GB memorie si spatiu de stocare generos de 256GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics si sistemul de operare cu care vine preinstalat este Microsoft Windows 8.1 Pro. Pretul la reducere in cadrul eMAG Revolutia Preturilor poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Ceas Smartwatch E-Boda Smart Time 201

Daca sunteti in cautarea unui ceas inteligent care sa va monitorizeze atat activitatea fizica dar sa aiba si functie de camera, agenda telefonica, apelare, alarma, music player si multe altele, acest ceas de la e-Boda este ideal pentru raportul calitate pret extrem de avantajos. Toate detaliile si oferta din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor pot fi gasite AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Tableta Samsung Tab A T580

Pret foarte bun si pentru tableta de la Samsung, model Tab A T580. Aceasta tableta are ecranul cu diagonala de 10.1 inch, procesor Octa core foarte puternic de 1.6 Ghz, 2GB RAM si spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, aplicatii si muzica de 16GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG Revolutia Preturilor – Telefon mobil Allview P6 Energy Lite

Ultima oferta pe care v-o prezentam din cadrul promotiei eMAG Revolutia Preturilor, in cadrul acestui articol, este pentru telefonul mobil produs chiar in Romania, modelul Allview P6 Energy Lite care este foarte apreciat. Acest telefon beneficiaza de reducere de 41% in acest moment si are functie de Dual SIM, memorie de 8GB dar si capacitatea de transfer de date si internet de mare viteza cu ajutorul functiei 4G. In plus, ecranul telefonului e de 5 inch, IPS, doua camera foto, una de 8mp si cealalta de 2mp. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.