eMAG resigilatele de vineri – Top 15 resigilate cu preturi imoral de bune

eMAG are constant pe site o rubrica de produse resigilate pentru care preturile sunt mult scazute. Unele preturi au chiar discounturi infiorator de bune, iar noi le-am gasit pe cele mai bune.

eMAG – Apple iPhone 6

Telefonul Apple iPhone 6 are un preț foarte bun ca produs resigilat de la eMAG. Telefonul este modelul Space Grey și are o memorie de 16 GB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Allview X2 Twin

Telefonul mobil Allview X2 Twin are o reducere mare de la eMAG, poate administra două cartele SIM deodată, are display de tip IPS de foarte mare calitate, 5 inch HD OGS, procesorul este octa core, iar camera foto principală are senzor de imagine de 8MP. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6

Toată lumea admiră noul model de la Samsung, calitatea și designul dar și tehnologia folosită. Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 are o memorie de 32 GB și este resigilat, iar produsul beneficiază de un discount de la eMAG uriaș. Găsiți oferta AICI.

eMAG – Nokia 730 Lumia

Telefonul mobil Nokia 730 Lumia poate administra două cartele SIM deodată. Telefonul are o memorie de 8GB și culoarea Grey. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Huawei P8 LITE

Un model renumit de telefon mobil de ultimă generație care folosește tehnologia 4G este Huawei P8 LITE. Acest telefon mobil are un preț excelent și 16 GB spațiu de stocare pentru fotografiile și filmările tale. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Wink Glory

Un telefon mobil foarte ieftin de la eMAG ESTE Wink Glory care are dual SIM, 8 GB memorie, display de tip IPS de 5 inch și procesor Dual Core. Camera foto a telefonului este una de calitate de 5MP. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Asus ZenFone

Telefonul mobil de la Asus este foarte avantajos, are dual sim și o memorie de 32 GB. Internetul poate fi folosit la viteze mari 4G deoarece telefonul este dotat cu tehnologia necesară acestor viteze. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Lenovo Vibe X2

Telefonul mobil Lenovo Vibe X2 are o memorie de 32 GB, funcție de 4G și o reducere de la eMAG pentru produsul resigilat pe măsură. Consultați oferta completă AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S5

Deși este un model puțin mai vechi, Samsung Galaxy S5 are tehnologie foarte actuală, însă prețul e mult redus. Acest model la care vă prezentăm discounturi mari de la eMAG are o memorie de 16Gb și oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – HTC One M8s

Telefonul HTC One M8s prezintă zgârieturi fine pe ambalaj și are un discount foarte important de la eMAG. Telefonul mobil beneficiază de o memeori de 16 GB și are funcție de 4G. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Nu cred ca mai are nevoie de nicio prezentare telefonul mobil iPhone 7. Acest telefon mobil a fost cel mai vandut in perioada sa de glorie, insa tehnologia de care dispune il face un telefon extrem de actual si acum. Tocmai din acest motiv este o foarte buna afacere sa achizitionati un asemenea telefon care are si reducere mare ca produs resigilat. Puteti vedea chiar si pozele produsului resigilat pentru a va convinge ca nu e nimic grav. Oferta pentru iPhone 7 resigilat de la eMAG poate fi gasita AICI.

Telefon Samsung Galaxy S8 Plus la eMAG resigilate

Trecem acum la opusul lui iPhone, un telefon mobil la fel de bun, insa de la concurentul direct Samsung. Telefonul Galaxy S8 nu mai este varf de gama insa e la fel de puternic si are o configuratie excelenta chiar si acum. Telefonul S8 Plus are ecranul ceva mai mare, o camera foto mai bun, memoria sa este de 64GB si are si functie 4G. Toate detaliile pentru Galaxy S8 Plus resigilat de la eMAG pot fi gasite AICI.

eMAG – Galaxy S7

Probabil ca nu ati visat vreodata sa gasiti un telefon mobil atat de performant precum este modelul Galaxy S7 si care sa aiba un asemenea pret. Va spune doar atat: costa mult sub 2.000 de lei, ceea ce ni se pare uimitor. Telefonul din oferta de resigilate are memorie de 32GB care poate parea destul de mica in comparatie cu telefoanele mai noi, insa e suficienta pentru a stoca un numar foarte mare de fotografii, filmari, muzica si aplicatii. Produsul are urme mici de folosire si zgarieturi fine pe care le puteti vedea in fotografii. Oferta completa poate fi gasit AICI.

Televizor Samsung de la eMAG

Trecem si la alte produse, nu doar la telefoane mobile si gasit o oferta incredibil de buna si de avantajoasa pentru televizorul LED Smart Samsung. Dupa cum ii spune si numele, televizorul are un display de tip LED, diagonala sa este de 123cm, dispune de toate functiile smart si are rezolutia cea mai buna de pe piata de 4k ultra hd. Produsul aflat la reducere are un discount de peste 2.600 de lei. Gasiti oferta AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Arctic

Ultima oferta de produs resigilat pe care am gasit-o, care ne-a impresionat si pe care v-o recomandam si voua este pentru o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania de catre cei de la Arctic. Masina este foarte avantajoasa, are un raport calitate pret excelent, prezinta mici urme de folosire si are carcasa usor deformata. Puteti vedea si poze cu produsul inainte de a-l comanda. Masina face parte din clasa energetica A+++, are capacitate de incarcare a cuvei de 8kg si 1200 rpm. Oferta completa poate fi gasita AICI