eMAG - Resigilatele au preturi mai bune ca niciodata. Iata cele mai interesante oferte

eMAG resigilate – Cei de la magazinul online vin cu reduceri semnificative pentru produse foarte bune.

eMAG resigilate – Lista completă cu toate produsele resigilate poate fi consultată AICI.

eMAG a dat startul chiar la inceputul aceste saptamani unei promotii incredibil de avantajoase. Resigilatele electrocasnice au reduceri de pana la 45%. Am ales si noi cateva oferte care ne-au impresionat si va prezentam detaliile ofertelor, mai jos:

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Aceasta masina de spalat rufe de la Hotpoint este un model slim, adica are dimensiuni mult reduse si este ideala pentru o locuinta cu spatiu restrans, insa capacitatile ei sunt la fel de puternice ca ale unei masini normale. Masina are 1200 RPM, capacitate de incarcare record de 7kg si face parte din clasa energetica A+++. Oferta cu reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

O alta masina de spalat rufe foarte performanta ce beneficiaza de o reducere impresionanta de la eMAG este masina Whirlpool. Aceasta masina de spalat prezinta o serie de zgarieturi superficiale, are functie 6th sense colours, capacitate de incarcare de 6kg, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta pentru produsul resigilat este AICI.

eMAG – Combina frigorifica BEKO

Trecem acum la o alta categorie de electrocasnice: combinele frigorifice. Modelul de la Beko este unul foarte avantajos si economicos, face parte din clasa energetica A+, e dotat cu functie Neo Frost pentru a nu produce gheata si are inaltime de 185cm. Exteriorul este din inox antiamprenta de cea mai buna calitate. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina Arctic

Combina frigorifica de la Arctic este produsa chiar in Romania si este de cea mai buna calitate, avand un pret extrem de avantajos. Combina are volum de depozitare de 321l in cele doua compartimente, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 201cm. In plus, combina e dotata cu functie No Frost pentru a pastra alimentele proaspete o vreme indelungata. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Beko

Masina de spalat vase ar trebui sa nu lipseasca din nicio bucatarie in acest moment pentru ca este foarte avantajoasa si va salveaza o multime de energie si timp. Masina de la Beko poate spala pana la 12 seturi de vase deodata, e dotata cu 6 programe diferite si face parte din clasa energetica A++. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Aragaz mixt electrolux

Pret mult scazut pentru aragazul mixt de la Electrolux. Aragazul e dotat cu 4 arzatoare ce functioneaza pe gaz si un cuptor electrica. Aprinderea este integrata si e dotat cu functie de grill. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Frigider Haier side by side

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol cu resigilate de la eMAG este pentru frigiderul de la Haier care este de tip side by side. Acest frigider are un design special, inaltimea sa este de 190cm si exteriorul e din sticla argintie. Frigiderul face parte din clasa energetica A+++, e dotat cu functie No Frost si are un volum de depozitare de 792l. Pretul il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Tableta Allview Viva i10G

Tableta de la Allview, modelul Viva i10G are un procesor Intel Atomc Quad Core de 1.83 Ghz, display foarte generos de 9.7 inch LCD Retina. Tableta are 2 Gb RAM și spațiu de stocare de 32Gb și poate fi conectat la internet prin WiFi și 3G la internet. Prețul e disponibil AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo IdeaPad G50-80

Un alt produs resigilat foarte avantajoas este laptopul Lenovo Idea Pad de la eMAG care are procesor Intel Core i7 de frecvență 2.4 Ghz. Laptopul are 15.6 inch la o rezoluție HD, 4Gb, 1 Tb spațiu de stoare și unitate optică. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Smart Android 3D Philips

După cum îi spune și numele, televizorul prezintă toate funcțiile Smart, poate fi conectat la internet, folosește rezoluția cea mai bună de pe piață 4K ULTRA HD, are o diagonală generoasă de 123cm și în plus poate reda și imagini 3D. Oferta completă pentru acest televizor resigilat de la eMAG poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Tableta Allview Viva i10G

Această tabletă este resigilată de la eMAG, prezintă pe carcasă câteva zgârieturi pronunțate, însă prezintă o garanție de 2 ani de zile. Tableta Allview Viva i10G este dotată cu procesor Intel Atom Quad Core de 1.83 Ghz și are un display mare, generos, de 9.7 inch de tip LCD Retina. Tableta are 2 Gb RAM, 32 Gb memorie și poate fi conectată la internet atât prin Wifi cât și prin tehnologia 3G de care dispune. Prețul poate fi găsit AICI.

Resigilate eMAG - Mașină de spălat rufe Bosch

Această mașină de spălat rufe de la eMAG are o reducere de aproape 35%, este resigilată dar beneficiază de garanție 24 de luni. Capacitate de încărcare a mașinii este de 8kg, 1400 RPM, face parte din clasa energetică A+++ fiind foarte economică și are un afișaj de tip LCD.

Prețul acestei mașini de spălat rufe de la eMAG e disponibil AICI.

Resigilate eMAG - Frigider Bosch

Acest model de frigider de la Bosch are o singură ușă, are capacitate de 346l, face parte din clasa energetică A++ și beneficiază de o garanție de 2 ani de zile, fiind un produs resigilat. La exterior frigiderul este din inox și are o înălțime de 186cm.

Prețul acestui frigider resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

Resigilate eMAG - Aspirator

Aspiratorul de la Rowenta Silence Force Exreme Compact are o capacitate de 5l, este dotat cu tub telescopic, folosește o putere de 740 W și beneficiază de o reducere de peste 40% din preț. Produsul este resigilat dar are o garanție de 2 ani de zile.

Prețul aspiratorului este disponibil AICI.

eMAG resigilate – Combină frigorifică Whirlpool

Combina frigorifică resigilată de la Whirlpool face parte din clasa energetică A++ și este foarte economicoasă, folosește funcția No Frost, are înălțime de 188 cm și este acoperită de un strat de inox. Prețul cu reducere poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor LED Smart Android 3D Philips

Un televizor de excepție poate fi achiziționat de la eMAG cu un preț foarte avantajos, fiind resigilat deoarece prezintă zgârieturi fine la nivelul carcasei. Televizorul are o diagonală de 123 cm și folosește cea mai bună rezoluție 4K Ultra HD. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Televizor Super UHD LG

Televizorul LG are un display ce reda imagini 3D, rezolutie 4K ULTRA HD, diagonala sa este de 164cm si poate fi conectat la internet, avand disponibile toate functiile SMART. Pretul televizorului este redus si poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor LED Curbat Samsung

Un alt televizor de exceptie care beneficiaza de o reducere mare la eMAG este acest model LED Curbat Smart 3D de la Samsung care are o diagonala de 198cm si reda imagini la o rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Smart Android 3D led Sony

Sony este un brand renumit pentru electrocasnicele de calitate pe care le produce, la fel este si cazul acestui televizor de foarte mare calitate care are toate functiile Smart, foloseste sistemul de operare Android si reda chiar si imagini 3D pe display-ul cu diagonala 139cm. Televizorul are rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Smart Panasonic

Reducere de 11% pentru televizorul LED Smart Panasonic cu diagonala de 146cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Televizorul are un pret mult mai accesibil in aceasta perioada si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG resigilate – Smart Sharp

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru televizorul LED Smart Sharp cu diagonala de 139cm si o rezolutie 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Televizor LED Smart Android Philips

Un alt televizor de la Philips se regăsește în oferta eMAG resigilate. Acest televizor are o diagonală ceva mai mică față de precedentul model prezentat, 102cm, însă folosește tot tehnologia prin care redă imagini de rezoluție 4K Ultra HD. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate – Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control

Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control face parte din clasa energetică A++, are inox la suprafață, folosește funcția No Frost și beneficiază de o reducere foarte mare de la eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate - Televizor LED 3D Samsung

Acest televizor de la Samsung are funcție 3D și o diagonală de 117cm. Rezoluția televizorului este FullHD și beneficiază de o reducere de 50% din preț, fiind un produs resigilat care are însă doar câteva zgârieturi superficiale pe carcasă și lipsesc ochelarii 3D. Televizorul primește o garanție de 1 an de la eMAG.

Prețul televizorului resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

eMAG resigilate - Televizor Smart 3D LED Samsung

Acest televizor are o rezoluție maximă Full HD, diagonala e una generoasă de 138cm, este 3D și are toate funcțiile unui televizor Smart, putând fi conectat la internet. În plus, televizorul are o reducere de 50% din preț, prezintă urme de zgârieturi pe carcasă și are o garanție de 24 de luni de la eMAG.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

eMAG resigilate - Televizor Smart 3D LED Samsung

Un alt televizor de la Samsung, extrem de avantajos, cu o reducere de 50% din preț și cu tehnologie de ultimă oră, este Smart 3D LED 46f8000. Acest televizor are diagonală de 116cm, rezoluție FullHD, este un produs resigilat, prezintă urme de ușoare zgârieturi și se livrează fără zgârieturi. Garanția televizorului este de 24 de luni de la eMAG.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG este disponibil AICI.

eMAG resigilate – Laptop 2 în 1 Allview

Dacă în mod normal are un preț destul de mare, acum, resigilat, laptopul 2 în 1 Allview Wi10N Pro are o reducere extrem de avantajoasă. Laptopul are un procesor Intel Atom Quad Core de 1.83 Ghz. Laptopul are dimensiunea de 10.1 inch, folosește 2Gb RAM și memorie de 32Gb. În plus, vine preinstalat cu Window 10. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifică Samsung

COmbina frigorifică de la Samsung pe care v-o recomandăm de la eMAG, fiind un produs resigilat și cu multe promoții și discounturi, face parte din clasa energetică A+ și folosește funcția Full No Frost. Combina are înălțimea de 185cm. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Tableta Toshiba Encore 2

O tabletă foarte avantajoasă este produsă de Toshiba și e dotată cu procesor Intel Atom de frecvență 1.33 Ghz. Tableta are 8 inch, 1 Gb DDR3, spațiu de stcare de 32 Gb și poate fi conectată la internet prin WiFi. Tableta folosește Microsoft Windows 8.1. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Panasonic

Televizorul de la Panasonic este foarte avantajos, redă imagini 3D la rezoluție 4K ULTRA HD și are o diagonală de 100 CM. Prețul de la eMAG poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Sharp

Televizorul Sharp are diagonală de 109cm, folosește toate funcțiile smart și poate fi conectat la internet, redă imagini 3D și utilizează rezoluția Full HD. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Tableta Toshiba Encore

Vă propunem și o tabletă produsă de Toshiba ce se regăsește în oferta eMAG resigilate. Tableta are procesor Intel Atom de 1.33 Ghz frecvență, iar diagonala display-ului este de 8 inch. Tableta are 32Gb memorie și 1 GB DDR3 și poate fi conectată la internet prin Wifi. Toate detaliile și prețul le găsiți AICI.

Resigilate eMAG – telefon Allview A4 You

O reducere de preț de 20% pentru televonul A4 You de la AllVIEW. Acest telefon moate administra simultan două cartele SIM simultan, e dotat cu două camere foto de 3.2 Mp și 0.3. Oferta completă o găsiți AICI.

Resigilate eMAG – Samsung Galaxy S3 Neo

Telefonul mobil Samsung Galaxy S3 Neo are o memorie de 16 Gb și prezintă câteva zgârieturi superficiale. În plus, prețul telefonului este redus cu 14%. Telefonul are o diagonală a display-ului super Amoled HD de 4.8 inch și o rezoluție de 720x1280. Oferta completă o găsiți AICI.

Resigilate eMAG – iPhone 6

Un model de iPhone 6 Space Grey se regăsește printre produsele resigilate eMAG foarte ieftine, cu o reducere de 9% din preț. Telefonul are o memorie de stocare de 16 Gb. Oferta e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Laptop Asus

Acest laptop este dotat cu un procesor Intel Celeron Dual Core N2840 cu o frecvență de 2.16 Ghz și 4 Gb memorie internă. În plus, laptopul care are o reducere de preț de 6% are spațiu de stocare de 500 Gb și placă video Intel HD Graphics. Oferta completă poate fi accesată AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo G50-80

Acest laptop are o configuratie incredibil de buna pentru pretul foarte avantajos de la eMAG. Laptopul are procesor Intel Core i7, cel mai nou si mai puternic de pe piata, are o frecventa de 2.4 Ghz, pe o arhitectura Broadwell. Laptopul are display de 15.6 inch, rezolutie Full HD, 8 GB memorie si un spatiu de stocare a datelor de 1TB. In plus, laptopul este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S7 Edge

Chiar daca este cel mai nou si mai ravnit telefon mobil al momentului, tot s-a gasit la eMAG si o oferta de resigilat, mult mai avantajoasa decat cel nou. Telefonul are marginile rotunjite, memoria cea mai mica, insa suficienta pentru a stoca fotografii, filmari si muzica, de 32GB si are functia pentru transfer rapid de date si internet 4G. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifica Samsung

eMAG are o oferta foarte buna la produsul resigilat de la Samsung, combina frigorifica cu doua usi si display, volum de 310l, face parte din clasa energetica A+ si are functia Full No Frost. Frigiderul are inaltime de 185cm si are culoarea argintie. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Smart Sony

Televizorul Sony are un pret exceptional ca produs resigilat, iar calitatile sale sunt uluitoare: poate reda imagini 3D pe display-ul de tip LED ce are o diagonala de 139cm, totul la o rezolutie de cea mai inalta fidelitate 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

Resigilate eMAG - Televizor LED Smart TV 3D Philips

Acest televizor are toate funcțiile unu TV Smart, se poate conecta la internet, are o diagonală a display-ului de 140 cm și o rezoluție Full HD. Televizorul poate reda imagini 3D și beneficiază de o reducere de 50% din preț, dar și o garanție de doi ani de zile.

Prețul televizorului e disponibil AICI.

Resigilate eMAG - Nikon Coolpix S2800

Acest aparat foto beneficiază de o reducere de 50% din preț de la eMAG și are un senzor de 20.1 Mp și în plus vine dotat cu un card de 4Gb și o husă originală Nikon.

Prețul aparatului foto e disponibil AICI.

Resigilate eMAG - telefon AllView X1 Soul Mini

O reducere de 21% din preț este disponibilă la telefonul AllView X1 Soul Mini pe eMAG. Telefonul e resigilat dar beneficiază de garanție. Telefonul e dotat cu un procesor puternic Cortex A7 Quad Core cu o frecvență de 1500 Mhz, iar camera principală este de 8 Mp.

Prețul telefonului e disponibil AICI.

eMAG resigilate - Televizor Smart 3D LED LG

O ofertă excelentă de televizor resigilat este și cea pentru cel de la LG, care are o diagonală de 178cm, rezoluție FullHD, îndeplinește toate funcțiile unui Smart TV și poate reda imagini 3D. Televizorul are zgârieturi superficiale, este livrat fără ochelari dar beneficiază de o reducere de 50% din preț și 24 de luni de garanție de la eMAG.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

eMAG resigilate - Televizor Smart LED LG

Unul dintre cele mai tari televizoare pe care le găsești la promoție 50% reducere la eMAG, resigilat, este cel de la LG. Televizorul are diagonală de 139cm, o rezoluție UltraHD 4K și toate funcțiile unui televizor Smart. Produsul beneficiază de 24 de luni garanție de la eMAG și 3 luni de acces gratuit la cel mai mare catalog de conținut 4K.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

eMAG resigilate - Televizor LED Smart 3D Philips

Acest televizor resigilat de la eMAG are o reducere de 40% din preț, are toate funcțiile unui Smart TV și o garanție de 2 ani de zile. Televizorul are o diagonalp de 117cm și rezoluție maximă FullHD.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

eMAG resigilate - televizor LED Sharp

40% reducere pentru televizorul LED de la Sharp, unul dintre cele mai accesibile de pe piață, la nivelul acesta de tehnologie. Televizorul are o diagonală de 117cm și o rezoluție FullHD.

Prețul acestui televizor resigilat de la eMAG e disponibil AICI.

Resigilate eMAG – Samsung Galaxy S4

Un telefon foarte performant este Galaxy S4 cu funcția 4G, memorie de 16 Gb. Telefonul beneficiază de o reducere de 10% din preț, iar oferta completă e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Laptop Dell Inspirion

Aproape 500 de lei reducere pentru laptopul Dell Inspirion resigilat, un laptop cu o configurație foarte puternică: procesor Intel Premium Quad Core de 2.16 Ghz și display de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare.

Oferta completă este AICI.

Resigilate eMAG – laptop Asus

Laptopul Asus cu procesor Intel Core i3 5005U este disponibil cu o reducere de 10% resigilat. Laptopul are un display cu diagonală de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare, dar și o placă video performantă nVidia GeForce 920M 2Gb.Procesorul este un i3 de 2 Ghz. Oferta completă o găsiți AICI.

Resigilate eMAG – iPhone 6

Reduceri de mai mult de 500 de lei pentru telefonul mobil Apple iPhone 6, varianta cu spațiu de stocare 64 Gb Gold. Telefonul este unul dintre cele mai râvnite ale momentului și aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Oferta completă e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S5

Un model foarte nou de telefon inteligent este Samsung Galaxy S5 care poate fi achiziționat acum cu o reducere uriașă în cadrul promoțiilor la resigilate eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

Resigilate eMAG – Televizor LED Philips

Acest televizor are un preț foarte avantajos în cadrul promoției, e dotat cu un display cu diagonală de 81 cm, iar rezoluția sa este HD. Oferta completă o puteți consulta AICI.

