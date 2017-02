eMAG resigilate - Trebuie sa vezi ofertele astea pana nu se epuizeaza. Preturi cu reduceri record

Resigilate eMAG – o serie de reduceri foarte mari sunt aplicate produselor resigilate de la eMAG.

eMAG – Lista completa de resigilate poate fi consultata AICI.

eMAG are constant produse resigilate la promotie. Preturile unor astfel de produse sunt in general mult scazute fata de pretul original, desi unele dintre produse nu prezinta defecte ci doar desigilarea ambalajului, sau zgarieturi fine.

In general, in luna Ianuarie se gasesc cele mai bune oferte de resigilate la toate magazinele de profil deoarece dupa cumparaturile si cadourile din perioada sarbatorilor de iarna, multi dintre cei care primesc cadouri decid sa le schimbe sau sa le returneze. Astfel, de multe ori oferta de produse resigilate si fara prea multe defecte se intensifica in perioada inceputului de an. Iata cateva oferte pe care le-am descoperit noi in lista de resigilate de la eMAG.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 7

Incepem cu o oferta de senzatie inca din start: telefonul mobil Apple iPhone 7. Este fara doar si poate telefonul mobil al momentului, nu este tocmai ieftin, este un model foarte nou si totusi il gasiti cu o reducere semnificativa in lista de resigilate de la eMAG. Telefonul e dotat cu 32GB memorie si puteti vedea pretul AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S6

Continuam cu un S6 ce ajunge sa coste mult sub 2.000 de lei ca produs resigilat. Telefonul este extrem de apreciat in lumea intreaga iar modelul pe care noi vi-l recomandam de la resigilate are un spatiu de stocare de 32GB, suficient pentru multe fotografii, filmari si aplicatii. Pretul sau il puteti consulta AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S7

Oferta speciala pentru un model de culoare Gold de telefon mobil Samsung Galaxy S7. Particularitatea acestui telefon este ca are functie de Dual Sim si poate administra doua cartele cu numar deodata, dar e dotat si cu functie 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza, iar spatiu sau de stocare este de 32GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Asus X541UA

Reducere de peste 30% pentru laptopul Asus resigilat. Acest laptop are in dotare procesorul Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz pe o arhitectura Skylake. Display-ul este de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare extra generos de 1TB. In plus, laptopul e dotat si cu unitate optica de tip DVD-rw si placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Lenovo IdeaPad 310

Continuam tot cu un laptop din gama IdeaPad, o gama foarte apreciata de la Lenovo. Modelul 310 are procesorul de ultima generatie Intel Core i7 cu frecventa de 2.5 Ghz pe arhitectura Skylake, display 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare 500GB. Pe langa unitatea optica DVD-RW cu care e dotat, acest laptop are o placa video foarte performanta de la nVidia GeForce 920MX de 2GB. Pretul la reducere pentru produsul resigilat este AICI.

eMAG – Frigider Arctic

Chiar si produsele electrocasnice au preturi foarte bune ca resigilate, iar in descrierea de la eMAG aflati exact care este defectul produsului. Frigiderul Arctic de exemplu este produs chiar in Romania si are doua usi, congelator si volum total de depozitare de 278l. Frigiderul face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de doar 162cm. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Gorenje

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este tot pentru un produs electrocasnice, pentru o masina de spalat rufe de la Gorenje. Masina are capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6 kilograme de rufe murdare, forta sa de centrifugare este de 1200 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++, fiind foarte economicoasa in privinta consumului de electricitate. Oferta completa o puteti vedea AICI.

Resigilate eMAG – Samsung Galaxy S3 Neo

Telefonul mobil Samsung Galaxy S3 Neo are o memorie de 16 Gb și prezintă câteva zgârieturi superficiale. În plus, prețul telefonului este redus cu 14%. Telefonul are o diagonală a display-ului super Amoled HD de 4.8 inch și o rezoluție de 720x1280. Oferta completă o găsiți AICI.

Întreaga listă cu produse resigilate eMAG poate fi consultată AICI.

Resigilate eMAG – iPhone 6

Un model de iPhone 6 Space Grey se regăsește printre produsele resigilate eMAG foarte ieftine, cu o reducere de 9% din preț. Telefonul are o memorie de stocare de 16 Gb. Oferta e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Laptop Asus

Acest laptop este dotat cu un procesor Intel Celeron Dual Core N2840 cu o frecvență de 2.16 Ghz și 4 Gb memorie internă. În plus, laptopul care are o reducere de preț de 6% are spațiu de stocare de 500 Gb și placă video Intel HD Graphics. Oferta completă poate fi accesată AICI.

Resigilate eMAG – Samsung Galaxy S4

Un telefon foarte performant este Galaxy S4 cu funcția 4G, memorie de 16 Gb. Telefonul beneficiază de o reducere de 10% din preț, iar oferta completă e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Laptop Dell Inspirion

Aproape 500 de lei reducere pentru laptopul Dell Inspirion resigilat, un laptop cu o configurație foarte puternică: procesor Intel Premium Quad Core de 2.16 Ghz și display de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare.

Oferta completă este AICI.

Resigilate eMAG – laptop Asus

Laptopul Asus cu procesor Intel Core i3 5005U este disponibil cu o reducere de 10% resigilat. Laptopul are un display cu diagonală de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare, dar și o placă video performantă nVidia GeForce 920M 2Gb.Procesorul este un i3 de 2 Ghz. Oferta completă o găsiți AICI.

Resigilate eMAG – iPhone 6

Reduceri de mai mult de 500 de lei pentru telefonul mobil Apple iPhone 6, varianta cu spațiu de stocare 64 Gb Gold. Telefonul este unul dintre cele mai râvnite ale momentului și aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Oferta completă e disponibilă AICI.

Resigilate eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S5

Un model foarte nou de telefon inteligent este Samsung Galaxy S5 care poate fi achiziționat acum cu o reducere uriașă în cadrul promoțiilor la resigilate eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

Resigilate eMAG – Televizor LED Philips

Acest televizor are un preț foarte avantajos în cadrul promoției, e dotat cu un display cu diagonală de 81 cm, iar rezoluția sa este HD. Oferta completă o puteți consulta AICI.

Resigilate eMAG – telefon Allview A4 You

O reducere de preț de 20% pentru televonul A4 You de la AllVIEW. Acest telefon moate administra simultan două cartele SIM simultan, e dotat cu două camere foto de 3.2 Mp și 0.3. Oferta completă o găsiți AICI.

