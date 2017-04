eMAG resigilate - Electrocasnicele mari au preturi foarte mici

eMAG resigilate – Cei de la magazinul online vin cu reduceri semnificative pentru produse foarte bune.

În continuare am selectat 16 produse interesante ce ne-au atras atenția prin faptul că au cele mai mici defecte, prezintă garanție din partea magazinului și prețurile sunt cu mult mai reduse față de produsul original.

eMAG resigilate – Televizor Smart Android 3D Philips

După cum îi spune și numele, televizorul prezintă toate funcțiile Smart, poate fi conectat la internet, folosește rezoluția cea mai bună de pe piață 4K ULTRA HD, are o diagonală generoasă de 123cm și în plus poate reda și imagini 3D. Oferta completă pentru acest televizor resigilat de la eMAG poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Mașina de spălat rufe SLIM Hotpoint

Un preț mult redus pentru produsul resigilat de la eMAG are și această mașină de spălat rufe de dimensiuni reduse însă ce folosește tehnologie foarte modernă și are capacități surprinzător de bune pentru dimensiuni. Mașina de la Hotpoint are 1200 RPM, 7 kg capacitate de încărcare cu rufe murdare și face parte din clasa energetică A+++, una dintre cele mai economicoase. În plus, mașina e dotată și cu un display LED. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Tableta Allview Viva i10G

Această tabletă este resigilată de la eMAG, prezintă pe carcasă câteva zgârieturi pronunțate, însă prezintă o garanție de 2 ani de zile. Tableta Allview Viva i10G este dotată cu procesor Intel Atom Quad Core de 1.83 Ghz și are un display mare, generos, de 9.7 inch de tip LCD Retina. Tableta are 2 Gb RAM, 32 Gb memorie și poate fi conectată la internet atât prin Wifi cât și prin tehnologia 3G de care dispune. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifică Whirlpool

Combina frigorifică de la Whirlpool face parte din clasa energetică A++, este un produs resigilat și folosește tehnologia de ultimă oră No Frost care nu produce gheață ci menține doar temperatura perfectă în interior. Frigiderul este acoperit de un strat de inox la suprafață și are o înălțime de 188.5cm. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor LED Smart Android Philips

Un alt televizor de la Philips se regăsește în oferta eMAG resigilate. Acest televizor are o diagonală ceva mai mică față de precedentul model prezentat, 102cm, însă folosește tot tehnologia prin care redă imagini de rezoluție 4K Ultra HD. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo IdeaPad G50-80

Un laptop foarte puternic ce are un preț aproape incredibil de bun se regăsește în promoția eMAG resigilate. Lenovo IdeaPad G50-80 are un procesor foarte puternic Intel Core i7 5500U cu frecvență de 2.4Ghz, Broadwell. Laptopul are un display HD de 15.6 inch, memorie de 4Gb și un spațiu de stocare foarte generos de 1Tb. În plus, laptopul are și unitate optică inclusă în preț, dar și sistemul de operare Linus. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control

Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control face parte din clasa energetică A++, are inox la suprafață, folosește funcția No Frost și beneficiază de o reducere foarte mare de la eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate – Televizor Panasonic

Televizorul de la Panasonic este foarte avantajos, redă imagini 3D la rezoluție 4K ULTRA HD și are o diagonală de 100 CM. Prețul de la eMAG poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Sharp

Televizorul Sharp are diagonală de 109cm, folosește toate funcțiile smart și poate fi conectat la internet, redă imagini 3D și utilizează rezoluția Full HD. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Tableta Toshiba Encore

Vă propunem și o tabletă produsă de Toshiba ce se regăsește în oferta eMAG resigilate. Tableta are procesor Intel Atom de 1.33 Ghz frecvență, iar diagonala display-ului este de 8 inch. Tableta are 32Gb memorie și 1 GB DDR3 și poate fi conectată la internet prin Wifi. Toate detaliile și prețul le găsiți AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Heinner

Prima oferta este pentru aparatul de aer conditionat de la Heinner. In oferta sunt disponibile mai multe aparate, acelasi model, insa cu preturi diferite si cu defecte de alt timp. Aparatul este unul de tip Inverter de 24000 BTU, foarte puternic si economicos, face parte din clasa energetica A++. In plus, acest aparat de aer conditionat de la eMAG e dotat cu display de tip LCD si are functiile auto restart si autodiagnoza incluse in pret. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Liebherr Confort

Un model de combina frigorifica destul de costisitor la achizitie, in general, insa ca produs resigilat de la eMAG, in cadrul acestei promotii, poate avea pana la 40% reducere, sunt disponibile mai multe oferte. Combina face parte din clasa energetica A++ si are functia No Frost disponibila. Aceasta combina e prevazuta cu doua usi. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Continuam cu o combina frigorifica mult mai accesibila ca pret de achizitionare, mai ales dupa reducerile din cadrul promotiei de resigilate. Combina Beko este de o calitate desavarsita, face parte din clasa energetica A+ si e dotata cu doua usi. Pe usa superioara a frigiderului este amplasat si un dozator pentru acces facil la lichide reci, fara a mai deschide usa. Volumul total de depozitare pentru alimente este de 344l, are inaltime de 201cm si foloseste functia speciala NeoFrost care nu produce gheata si prelungeste viata alimentelor. La exterior este din inox antiamprenta. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Samsung

Continuam cu o oferta extrem de avantajoasa pentru o combina frigorifica de la Samsung. Acest brand s-a impus de multa vreme pe piata electronicelor si electrocasnicelor si are produse de foarte buna calitate, dar si o garantie de 24 de luni inclusa in pretul frigiderului. Combina face parte din clasa energetica A+, are volum de 367l, functie No FROST si inaltime de 201cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Iata ca in oferta de electrocasnice resigilate de la eMAG regasim si o masina de spalat rufe foarte performanta de la probabil cel mai cunoscut brand producator in acest domeniu: Whirlpool. Masina este una foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A+++, are o latime de 60cm si capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 8kg de rufe murdare. In plus, masina de spalat Whirlpool are functia speciala 6th Sense Colours si 1400 RPM. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Hotpoint

Trecem si la o alta oferta pentru o masina de spalat ceva mai ieftina de la Hotpoint, dar cel putin la fel de performanta. Masina de spalat rufe Hotpoint face parte din clasa energetica A+++, are capacitate de incarcare uriasa de 9kg si o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut. Puteti consulta pretul AICI.