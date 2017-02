eMAG resigilate – Doar azi, preturile scad cu pana la 50%! Lista celor mai bune oferte este AICI

eMAG resigilate – In fiecare data de 23 a oricarei luni, cei de la eMAG demareaza o promotie soc cu reduceri de pana la 50% pentru mai multe produse resigilate.

eMAG – Lista tuturor produselor resigilate ce se afla la promotie poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala ce dureaza doar 24 de ore. Preturile produselor resigilate scad drastic cu pana la 50%, sau chiar mai mult in anumite cazuri. Am ales si noi 7 dintre cele mai bune oferte si vi le prezentam mai jos:

eMAG resigilate – Tableta Vonino SpeedStar S

Daca va doriti o tableta foarte avantajoasa ca pret, acest model de la Vonino poate fi achizitionat cu un dicount de peste 60%. Tableta are procesor Dual Colre A9 ce functioneaza la o frecventa de 1.6 ghz, are display de 7 inch de tip IPS PRO HD, memorie de 16GB si poate fi conectata la internet prin Wifi. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Allview X2 Soul Mini

Printre ofertele de resigilate cu preturi scazute peste 50% am gasit si acest telefon mobil Allview produs chiar in Romania. Modelul X2 Soul Mini este de foarte mare calitate, are un design inedit, este subtire de doar 5mm si are memorie de 16GB. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Laptop HP 250 G3

Tot peste 50% reducere are si laptopul 250 G3 de la HP, un brand de foarte mare incredere atunci cand vine vorba de producerea de tehnologie, gadgeturi si laptopuri. Acest laptop are o configuratie excelenta: procesor Intel Core i3 de 1.8Ghz, 4GB memorie si 750GB spatiu de stocare. In plus, laptopul are placa video nVidia GeForce 820M de 1GB. Toate detaliile ofertei pot fi consultate AICI.

eMAG resigilate – Scuter electric Smart Drift

Desi la inceput preturile scuterelor eletrice erau destul de mari, acum aveti ocazia sa cumparati acest model Smart Drift la un pret absolut uimitor de avantajos. Transportul electric Smart Drift este unul dintre cele mai inovative si rapide moduri de deplasare, fiind controlat de echilibrul conducatorului. Foarte usor de utilizat si de controlat, acesta va asigura o forma de deplasare ecologica si inedita. Pretul sau ca produs resigilat poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Samsung G850 Galaxy Alpha

Desi telefoanele mobile din gama Galaxy de la Samsung, care sunt printre cele mai apreciate, se gasesc destul de rar cu asemenea reduceri, pentru modelul G850 Alpha exista acum un discount de peste 50% la eMAG. Telefonul e dotat cu un spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, muzica si aplicatii de 32GB. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe SLIM Samsung

Ramanem la brandul Samsung, insa de aceasta data un produs electrocasnic foarte performant si cu reducere foarte mare: Masina de spalat rufe, model SLIM. Aceasta masina are dimensiuni reduse si poate fi amplasata cu usurinta intr-o baie cu spatiu restrans. Masina are insa performante foarte bune: capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6 kg de rufe murdare, forta de centrifugare de 1200 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Ultrabook Toshiba Portege

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Ultrabook Toshiba Portege, un laptop foarte puternic ce are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 1.7 Ghz pe o arhitectura Haswell. Acest laptop are dimensiuni reduse si este ideal pentru deplasari, avand doar 13.3 inch, insa reda imagini la calitate Full HD. Laptopul e dotat cu 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD, dar si functie 4G si placa video Intel HD Graphics. Laptopul vine cu sistemul de operare Windows 7 Professional + upgrade Windows 8 Pro. Pretul la reducere il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Asus ZenFone 2

Incepem cu un telefon mobil foarte performant dar si foarte ieftin. Reducerea pentru acest telefon este generoasa, iar gadgetul are o multime de functii, printre care cea de 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza, dar si administrarea simultana a doua cartele SIM. Spatiul de stocare al telefonului este de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Televizor LED UTOK

Asemenea pret avantajos pentru un televizor atat de performant gasiti foarte rar. Televizorul de la UTOK are un display cu diagonala de 102cm si rezolutie FUll HD, fiind un display de tip LED. Pretul la promotie poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Sistem desktop PC Lenovo Idea Center

Sistemele desktop sunt mult mai avantajoase fata de laptopuri, puteti cumpara cu acelasi buget o configuratie mult mai puternica. Va recomandam o configuratie uluitor de buna pentru doar putin peste 1.000 de lei. Sistemul Deskstop PC Lenovo IdeaCenter are un procesor Intel Pentium de 1.6Ghz, 4 GB memorie si 500GB spatiu de stocare, dar e dotat si cu unitate optica si placa video Intel HD Graphics. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Scuter electric FreeWheel Monster

Scurterul electric de la FreeWheel Monster are rotile de 6.5 inch, o autonomie de 20 km si suprafata sa este foarte rezistenta fiind din carbon. Toate detaliile ofertei si pretul pot fi gasite AICI.

eMAG resigilate – Laptop Apple MacBook Air 11

Laptopurile produse de Apple sunt in general destul de costisitoare, tocmai din acest motiv merita vanate toate ofertele importante precum cea pe care v-o recomandam. Apple MacBook Air 11 are procesor Intel Dual Core i5 de frecventa 1.6 Ghz pe o arhitectura Broadwell. Laptopul e de dimensiuni mici si poate fi transportat usor, are doar 11.6 inch, 4GB memorie si 256gb SSD si o placa video Intel HD Graphics 6000. Toate informatiile le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Apple iPad Pro

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o tableta produsa tot de Apple care are un pret foarte bune: Apple iPad Pro. Tableta e dotata cu display generos cu diagonala de 9.7 inch, are spatiu de stocare de 256GB si foloseste tehnologia 4G pentru conectare la internet de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifica Liebherr COnfort

In general, electrocasnicele de la Liebherr, un brand mai putin cunoscut in Romania, sunt destul de costisitoare, insa si de o calitate iesita din comun. De aceasta data insa, cu ajutorul promotiei eMAG de resigilate, pretul combinei frigorifice pe care v-o recomandam este unul foarte avantajos si poate fi achizitionata in 36 de rate fara dobanda. Combina face parte din clasa energetica A+, are doua usi si un volum de depozitare de 372l, inaltimea ei este de 201cm si suprafata e din inox. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifica Hotpoint

Particularitatea acestei combine frigorifice este functia speciala No Frost care pastreaza alimentele proaspete o perioada indelungata de timp. Combina este produsa de Hotpoint, are doua usi si 331l volum. Produsul resigilat poate fi achizitionat cu o reducere de aproape 50%, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 200cm. Oferta o gasiti AICI.

eMAG resigilate – Espressor automat Saeco PicoBaristo

Va recomandam si un espressor profesional automat Saeco PicoBaristo ce are reducere de 49% de la eMAG ca produs resigilat, puterea sa este de 1850W, lucreaza la o presiune de 15bar si volumul recipientului de apa este de 1.8l. Oferta o gasiti AICI.

eMAG resigilate – Side by side Daewoo

Frigiderele de tip Side by Side sunt foarte populare in ziua de astazi, dar si destul de costisitoare, insa nu este si cazul modelului de la Daewoo care se regaseste in oferta de resigilate. Frigiderul are 509l volum, pe usa are dispozitiv de acces la lichide reci, face parte din clasa energetica A+, e dotat cu functie No frost si are inaltimea de 177cm. Oferta completa cu 49% reducere o gasiti AICI.

eMAG resigilate – Hota incorporabila decorativa Hansa

Hota decorativa Hansa este incorporabila in mobilierul de bucatarie, are o putere de absorbtie de 370mc pe ora, are un singur motor in dotare si latimea ei este de 60cm. Suprafata hotei este din inox si poate fi foarte usor curatata si intretinuta. Pretul il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe Bosch

Masina de spalat rufe de la Bosch are una dintre cele mai mari capacitat de incarcare a cuvei, de pana la 8kg. Masina are 100 RPM si face parte din clasa energetica A+++, iar pretul cu 48% discount de la eMAG pentru produsul resigilat poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat Sharp

O alta masina de spalat rufe foarte avantajoasa este cea de la Sharp. Modelul Lady de masina de spalat rufe are capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6kg de rufe murdare, 1200 rotatii pe minut la centrifugare si este economicoasa, facand parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe Candy

Un brand mai putin cunoscut este Candy, care insa produce electrocasnice cu preturi foarte bune, iar in cadrul promotiei de resigilate de la eMAG beneficiaza si de un discount aproape de 50%. In plus, masina poate fi achizitionata in pana la 36 de rate fara dobanda. Masina Candy are urmatoarele caracteristici: 8kg capacitate de incarcare, 1400 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi studiata AICI.

eMAG resigilate – Plita incorporabila Whirlpool Estetica Ambient

Aceasta plita are o latime de 60cm, ete incorporabila si functioneaza pe gaz, avand 4 arzatoare in dotare. Gratarele sunt de fonta iar suprafata este din inox usor de curatat si intretinut. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Cuptor incorporabil Hotpoint

Incheiem scurta noastra prezentare a catorva dintre cele mai interesante oferte cu o reducere de 41% pentru un cuptor incorporabil de la Hotpoint. CUptorul, model Luce este electric si are functie de grill. El face parte din clasa energetica A si suprafata sa este din inox antiamprenta. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.