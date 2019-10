eMAG resigilate – 5 oferte de 5 stele

eMAG are o rubrica speciala dedicata doar produselor resigilate care au reduceri impresionante de pret.

eMAG – Lista tuturor resigilatelor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Cei de la eMAG updateaza constant produsele resigilate pe care le au la reducere. Mai exact, retailerul ofera preturi mai bune pentru produsele returnate din diferite motive de catre cumparatori.

Uneori este vorba doar de desigilarea ambalajului original, motiv pentru care se reduce pretul, spre bucuria cumparatorilor. In alte cazuri e vorba de defecte minore de fabricatie si poti vedea fotografii cu problemele produsului pentru a decide daca vrei sa il cumperi sau nu. In plus, oricum il poti returna daca nu esti multumit.

eMAG resigilate – Laptop gaming

O prima oferta de cinci stele pe care ti-o recomandam este pentru acest laptop resigilat, ideal pentru gaming. E vorba de un laptop de la Asus ce are pe langa pretul initial cu reducere, o reducere in plus pentru produsul resigilat de 980 de lei. Produsul e ca nou, poate avea urme de amprente, beneficiaza de retur gratuit timp de 30 de zile si garantie de 24 de luni. Oferta detaliata e AICI.

eMAG – resigilate – Masina de spalat rufe

Trecem la alt capitol de produse, vorbim despre electrocasnice mari resigilate. Pentru o masina de spalat rufe Slim Beko eMAG ofera o reducere de 300 de lei pentru produsul resigilat. Masina are 7kg capacitatea cuvei, 1200 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa e AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy Note S10 plus

Super telefon mobil la un super pret. Produsul are urme de folosire si zgarieturi fine, dar si ambalajul original deschis. Reducerea e una consistenta pentru telefonul Samsung Galaxy Note 10 Plus, dual sim cu memorie de 256GB si 12GB Ram, dar si functie 4g. Oferta detaliata si poze cu telefonul gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Beko

Masina de spalat rufe de la Beko e una de exceptie, cu capacitate de umplere a cuvei cu pana la 7kg rufe murdare, 1200 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Reducerea de inca 200 de lei se ofera pentru ACEST PRODUS.

eMAG – resigilate – Samsung Galaxy S10+

Nu in ultimul rand va oferim un pont foarte bun pentru telefonul mobil de ultima generatie de la Samsung, Galay S10+. Telefonul are functie dual sim, 128GB spatiu de stocare, o memorie puternica de 8GB RAM si functie 4g pentru internet de mare viteza si transfer de date. Oferta pentru produsul resigilat poate fi gasita AICI..