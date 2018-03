eMAG resigilate – 5 electrocasnice mari cu preturi atat de mici ca trebuie sa te uiti cu lupa

eMAG resigilate – Ofertele de electrocasnice resigilate sunt extrem de avantajoase pentru ca de cele mai multe ori acestea au doar mici defecte sau ambalajul deteriorat.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor mari ce au reduceri ca produse resigilate poate fi consultata accesand URMATORUL Link.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase de electrocasnice resigilate. Preturile lor sunt reduse deoarece prezinta mici defectiuni, despre care puteti sa cititi si chiar sa vedeti poze inainte de achizitionare, uneori doar ambalajul original este rupt.

Partea foarte buna la resigilatele eMAG este ca preturile au discounturi consistente, iar defectiunile produselor nu va incurca cu absolut nimic, fiind vorba de produse electrocasnice cum ar fi masinile de spalat rufe, aragazuri sau altele la fel.

Mai jos, am facut o scurta selectie cu 5 oferte de electrocasnice resigilate ce au calitate, reduceri mari si sa nu uitam ca prezinta si garantie inclusa in pret si posibilitatea de returnare in 30 de zile a produselor, ceea ce va ofera libertate deplina.

eMAG – Electrocasnice resigilate

Combina frigorifica Whirlpool

Incepem cu ceva simplu, clasic, minimalist, dar foarte bun: un frigider de la Whirlpool care are volum de depozitare pentru alimente in cele doua compartimente cu care e prevazut de pana la 349l. Combina face parte din clasa energetica A+, are functia 6th Sense Fresh Control si No Frost. Ultima este pentru a nu produce gheata si pentru a pastra alimentele proaspete o vreme indelungata. Exteriorul este din inox si frigiderul are o inaltime de 201cm. Oferta completa o gasiti AICI.

Aragaz Zanussi la eMAG

Continuam cu un aragaz de la Zanussi ce functioneaza pe gaz. Dupa cum stiti, in materie de electrocasnice, Zanussi e un brand de mare incredere. Pentru aragazul dotat cu 4 arzatoare si aprindere electrica, plita, cuptor, functii de grill si rotisor, pretul e scazut cu peste 25%. Aragazul beneficiaza de garantie de 24 de luni si retur gratuit in 30 de zile. Oferta eMAG o gasiti AICI.

Masina de spalat rufe Slim Beko

Trecem si la masinile de spalat si alegem o oferta pentru un model Beko. Modelul de masina de spalat pe care vi-l recomandam este SLIM, adica are dimensiunile mult reduse pentru a avea loc intr-o bucatarie sau baie de mici dimensiuni. Masina are capacitatea de umplere a cuvei cu pana la 7kg, face parte din clasa energetica A+++ si are 1000 RPM. Oferta completa o gasiti AICi.

Aragaz Beko

Acest aragaz Beko din promotia de resigilate are cel mai avantajos pret de pe piata Aragazul e dotat cu 4 arzatoare care functioneaza pe gaz, aprindere electrica, functie Clean zONE si reglare presiune gaz natural. Latimea aragazului este de 60cm, iar exteriorul este din inox usor de curatat. Oferta completa o gasiti AICI.

Masina de spalat rufe Arctic

Ultima oferta e una 100% romaneasca, produsa la Arctic. Masina de spalat rufe are capacitate de umplere a cuvei de 8kg, prezinta o forta de centrifugare de 1200 rotatii pe minut si face parte din clasa energetica A+++, oferta completa o gasiti AICI.