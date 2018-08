eMAG Resigilate - 17 oferte excelente

eMAG are oferte foarte bune de electrocasnice resigilate. Stiati si voi acest lucru, insa noi am gasit 17 oferte cu discounturi ce depasesc 50%. Pe bune!

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor resigilate ce au reduceri de peste 50% poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte resigilate foarte avantajoase, insa parca cele de la electrocasnice nu sunt intrecute de nimeni. Daca aveti oarecare teama atunci cand cumparati un telefon mobil resigilat, o tableta sau chiar un televizor, deoarece micile zgrieturi ar putea sa afecteze produsul, designul, calitate, la electrocasnice problemele sunt mult mai putine. Daca o masina de spalat rufe are o zgarietura pe carcasa, cu siguranta ca nu te afecteaza prea mult.

Mai jos, am cautat si noi in ofertele de la eMAG si am gasit cel putin 17 care depasesc reducerile de 50% si sunt foarte avantajoase. Daca si pe voi va atrage vreo oferta de electrocasnice resigilate de la eMAG, achizitionati cat mai rapid pentru ca se epuizeaza repede.

eMAG resigilate – Telefon Lenovo A6010

Primul telefon pe care vi-l recomandam din cadrul ofertelor de resigilate este un telefon foarte accesibil care poate fi achizitionat cu un buget redus: Lenovo A6010. Telefonul are capacitatea de a administra doua cartele SIM, are memorie de 8GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Huawei P9

O alta reducere foarte mare pentru un produs resigilat are telefonul mobil Huawei P9 care are functie de Dual SIM si 4G. Spatiul de stocare al telefonului este si el unul impresionant de 32GB, pe care pot fi salvate o multime de melodii, filmari sau aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Apple iPhone 7

Cel mai ravnit telefon mobil al momentului se gaseste si la reducere ca produs resigilat. iPhone 7 este cel mai nou produs Apple si cel mai cautat si apreciat. Modelul pe care vi-l recomandam cu reducere ca produs resigilat are memorie de 32GB si culoare Rose Gold. Pretul il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Tableta Vonino SpeedStar S

Daca va doriti o tableta foarte avantajoasa ca pret, acest model de la Vonino poate fi achizitionat cu un dicount de peste 60%. Tableta are procesor Dual Colre A9 ce functioneaza la o frecventa de 1.6 ghz, are display de 7 inch de tip IPS PRO HD, memorie de 16GB si poate fi conectata la internet prin Wifi. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Allview X2 Soul Mini

Printre ofertele de resigilate cu preturi scazute peste 50% am gasit si acest telefon mobil Allview produs chiar in Romania. Modelul X2 Soul Mini este de foarte mare calitate, are un design inedit, este subtire de doar 5mm si are memorie de 16GB. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Laptop HP 250 G3

Tot peste 50% reducere are si laptopul 250 G3 de la HP, un brand de foarte mare incredere atunci cand vine vorba de producerea de tehnologie, gadgeturi si laptopuri. Acest laptop are o configuratie excelenta: procesor Intel Core i3 de 1.8Ghz, 4GB memorie si 750GB spatiu de stocare. In plus, laptopul are placa video nVidia GeForce 820M de 1GB. Toate detaliile ofertei pot fi consultate AICI.

eMAG – Apple iPhone 6 Plus

Un model cu display foarte generos si cu tehnologie Retina HD, dar si cu un design uniform in care componentele hardware si software functioneaza in completa armonie. Modelul are o reducere de 13% ca produs resigilat ce prezinta usoare zgarieturi ale carcasei. Pretul pentru modelul cu memorie de 64GB poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Apple iPhone 6S

Cel mai vandut telefon mobil al momentului este acest model iPhone 6S pe care l-am gasit in oferta eMAG la un pret sensational. Modelul ales de noi dintre produsele resigilate de la eMAG are o memorie de 64 GB si culoarea Space Grey si in plus vine cu un cadou special. Consultati oferta completa AICI.

eMAG – iPhone 6

Modelul clasic, alb, de iPhone 6 cu memorie de 64 GB, adica nu cel mai mic model ci unul pe care puteti stoca foarte multe fotografii, video-uri dar si aplicatii. Telefonul este resigilat la eMAG dar beneficiaza de 24 de luni de garantie. Pretul excelent il gasiti AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo IdeaPad 100

Reducere de 15% pentru laptopul Lenovo Idea Pad 100 care este dotat cu un procesor foarte puternic Intel Core i5 ce are frecventa de 2.2 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Laptopul are display de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Placa video este Intel HD Graphics. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Laptop Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam din categoria de resigilate este una extrem de avantajoasa pentru laptopul Asus. Acest laptop are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz Skylake, ecranul are 15.6 inch, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Laptopul mai este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW dar si placa video Intel HD Graphics. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG resigilate – Scuter electric Smart Drift

Desi la inceput preturile scuterelor eletrice erau destul de mari, acum aveti ocazia sa cumparati acest model Smart Drift la un pret absolut uimitor de avantajos. Transportul electric Smart Drift este unul dintre cele mai inovative si rapide moduri de deplasare, fiind controlat de echilibrul conducatorului. Foarte usor de utilizat si de controlat, acesta va asigura o forma de deplasare ecologica si inedita. Pretul sau ca produs resigilat poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Telefon mobil Samsung G850 Galaxy Alpha

Desi telefoanele mobile din gama Galaxy de la Samsung, care sunt printre cele mai apreciate, se gasesc destul de rar cu asemenea reduceri, pentru modelul G850 Alpha exista acum un discount de peste 50% la eMAG. Telefonul e dotat cu un spatiu de stocare pentru fotografii, filmari, muzica si aplicatii de 32GB. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG resigilate – Masina de spalat rufe SLIM Samsung

Ramanem la brandul Samsung, insa de aceasta data un produs electrocasnic foarte performant si cu reducere foarte mare: Masina de spalat rufe, model SLIM. Aceasta masina are dimensiuni reduse si poate fi amplasata cu usurinta intr-o baie cu spatiu restrans. Masina are insa performante foarte bune: capacitate de incarcare a cuvei cu pana la 6 kg de rufe murdare, forta de centrifugare de 1200 RPM si face parte din clasa energetica A++. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – iPhone 5C

Un model ceva mai vechi de telefon mobil de la Apple dar care resigilat la eMAG are un pret absolut fabulous este acest iPhone 5C. Telefonul are culoarea alba si o memorie de 16 GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon iPhone 5S

Telefonul mobil iPhone 5S are toate calitatile unui telefon produs de Apple si in schimb pretul pentru el resigilat este foarte avantajos. Memoria telefonului este de 16 GB si are culoarea GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG iPhone resigilate – iPhone 5

Ambalajul original este deschis și deteriorat iar telefonul prezintă ușoare zgârieturi și urme de uzură pe ramă, în colțul din dreapta sus. Prețul este redus cu 1.000 de lei, fiind foarte avantajos. Oferta completă este AICI.

eMAG resigilate – Ultrabook Toshiba Portege

Ultima oferta pentru un laptop pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Ultrabook Toshiba Portege, un laptop foarte puternic ce are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 1.7 Ghz pe o arhitectura Haswell. Acest laptop are dimensiuni reduse si este ideal pentru deplasari, avand doar 13.3 inch, insa reda imagini la calitate Full HD. Laptopul e dotat cu 8GB memorie si un spatiu de stocare de 256GB SSD, dar si functie 4G si placa video Intel HD Graphics. Laptopul vine cu sistemul de operare Windows 7 Professional + upgrade Windows 8 Pro. Pretul la reducere il gasiti AICI.

Reduceri eMAG la iPhone – iPhone 4S

Modelul iPhone 4S costă mai puțin de 1.000 de lei, este resigilat, ambalajul original prezintă zgârieturi fine, iar memoria sa este de 8 Gb. Prețul poate fi consultat AICI.

eMAG iPhone SE

Noul iPhone SE este cel mai ieftin model produs de Apple si este foarte avantajos, insa nu face rabat nici de la calitate. Telefonul are disponibila functia de 4G pentru transfer de date de mare viteza, are o memorie de 16 GB si multe alte facilitati. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Whirlpool

Prima oferta e pentru o masina de spalat vase ce e incorporabila, de la Whirlpool. Aceasta masina are pretul redus cu 60%, lucru foarte rar intalnit pentru un asemenea produs de calitate. Masina are capacitatea de a spala pana la 13 seturi de vase deodata, face parte din clasa energetica A+, are display LCD si functie Aqua stop, iar oferta de la eMAG poate fi gasita AICI.

Blender Russell Hobbs Mix

Trecem mai departe in ofertele de la eMAG si gasim unblender foarte bun, de buna calitate, de la Russell Hobbs Mix, poate un brand mai putin cunoscut, care insa va ofera garantie. Blenderul e dotat cu storcator de citrice, are putere de 300W, are si 2 sticle si 2 conuri. Prodosul are usoare urme de folosire si ambalajul original deschis si deteriorat. Oferta cu peste 50% reducere de la eMAG merita incercata. O gasiti AICI.

eMAG – Espressor Heinner

Producatorul Heinner e renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. Este si cazul acestui espressor Heinner de la eMAG care mai beneficiaza si de o reducere in plus imensa, de peste 50% pentru produsul resigilat. Singurele defecte ale produsului sunt ambalajul original deschis si deteriorat. Espressorul are putere de 1100W, rezervor de 1.5l si 15 bar presiune. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

Storcator de fructe Star Light

Nu doar ca economisiti bani la achizitionarea acestui storcator de fructe din oferta eMAG, dar va si ajutati in schimbarea stilului de viata spre unul mult mai sanatos, cu ajutorul sucurilor delicioase si cu multe vitamine pe care le puteti prepara. Storcatorul de fructe cu melc de la Star Light are o reducere initiala de 30% din pret si apoi inca un discount de peste 50% pentru produsul resigilat din oferta eMAG pentru ca prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine. Produsul are garantie 24 de luni si posibilitate de retur gratuit de 30 de zile. Storcatorul are 200W putere, recipient de suc de 0.8l, recipient separat de pulpa tot de 0.8, functie reverse, iar exteriorul e din inox ce se curata usor. Oferta completa o gasiti AICI.

Robot de bucatarie Star Light

Robotul de bucatarie de la Star Light e o oferta foarte buna si el, prezinta cateva zgarieturi fine pentru care beneficiaza de reducere de 50%. Robotul are putere de 1100W, bol de 2.4l, variator de viteza cu led, blender de 1.5l dar si storcator. Oferta eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Fier de calcat

Va recomandam la un pret foarte bun si fierul de calcat de la Tefal Aquaspeed, un fier care calca hainele cu multa usurinta, avanto talpa de cea mai inalta calitate. Fierul are si jet de abur de 170g pe miunt, dar si abur variabil de 0-49g pe minut. Exista in acest moment 7 oferte de produs resigilat, puteti vedea la eMAG fiecare dintre ele ce defecte prezinta si ce reduceri. Ofertele sunt AICI.

Sandwich Maker Rohnson

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru Sandwich makerul de la Rohnson. Daca vreti sa aveti diminetile mai usoare, un mic dejun mai usor de preparat, sau suplimentul pentru munca sau la scoala, un asemenea sandwich maker e perfect. In oferta eMAG pretul acestui produs a ajuns extrem de accesibil chiar si pentru un buget redus, si vorbim totusi despre un sandwich maker de foarte buna calitate. Oferta eMAG pentru produsul resigilat poate fi gasita AICI.