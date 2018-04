eMAG Resigilate - 15 telefoane la preturi mult scazute

eMAG are o promoție foarte avantajoasă pentru produsele resigilate. Telefoanele au și ele prețuri foarte bune, chiar și modelele cele mai noi de iPhone și Samsung Galaxy.

eMAG resigilate – eMAG Samsung Galaxy S6 Edge

Incepe cu o oferta de senzatie pentru Samsung Galaxy S6 Edge, un telefon ceva mai vechi, insa cu tehnologie foarte actuala. Telefonul resigilat are un pret extraordinar si nu prezinta decat cateva zgarieturi fine. Telefonul poate fi returnat gratuit in 30 de zile. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S8

Este cel mai nou telefon mobil de la Samsung si deja se gaseste si la resigilate, datorita catorva zgarieturi fine pe carcasa, dar si ambalajul original deschis. Telefonul are o reducere consistenta si ajunge sa coste mult sub 3.000 de lei, desi valoarea sa de piata e mai sus de atat. Pentru oferta exacta la acest telefon cu 64GB memorie, consultati URMATORUL LINK.

eMAG resigilate – Telefon mobil Samsung Galaxy S8 Plus

Nu doar modelul S8 il gasiti cu reducere mare la resigilate, ci si modelul cu ecran ceva mai mare S8 Plus. Acest telefon este un model Midnight Black, are 64GB spatiu de stocare pentru aplicatii, muzica si poze, dar e dotat si cu functia speciala 4G pentru viteze mari de transfer de date si internet. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S7

Continuam cu una dintre cele mai ieftine oferte pentru un telefon atat de performant: este vorba despre Samsung Galaxy S7 de 32GB, 4G si culoare Gold. Telefonul are urme de folosire si zgarieturi fine, iar ambalajul original este deschis si deteriorat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG resigilate – Samsung Galaxy S7 Edge

La fel ca si in cazul modelului S8, va prezentam telefonul mobil Samsung Galaxy S7 Edge, cu ecran mai mare si cu marginile rotunjite pentru un acces facil la meniul special. Telefonul resigilat beneficiaza de o reducere consistenta din pret. Puteti vedea oferta AICI.

eMAG – Apple iPhone 6

Telefonul Apple iPhone 6 are un preț foarte bun ca produs resigilat de la eMAG. Telefonul este modelul Space Grey și are o memorie de 16 GB. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Allview X2 Twin

Telefonul mobil Allview X2 Twin are o reducere mare de la eMAG, poate administra două cartele SIM deodată, are display de tip IPS de foarte mare calitate, 5 inch HD OGS, procesorul este octa core, iar camera foto principală are senzor de imagine de 8MP. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S6

Toată lumea admiră noul model de la Samsung, calitatea și designul dar și tehnologia folosită. Telefonul mobil Samsung Galaxy S6 are o memorie de 32 GB și este resigilat, iar produsul beneficiază de un discount de la eMAG uriaș. Găsiți oferta AICI.

eMAG – Nokia 730 Lumia

Telefonul mobil Nokia 730 Lumia poate administra două cartele SIM deodată. Telefonul are o memorie de 8GB și culoarea Grey. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Huawei P8 LITE

Un model renumit de telefon mobil de ultimă generație care folosește tehnologia 4G este Huawei P8 LITE. Acest telefon mobil are un preț excelent și 16 GB spațiu de stocare pentru fotografiile și filmările tale. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Wink Glory

Un telefon mobil foarte ieftin de la eMAG ESTE Wink Glory care are dual SIM, 8 GB memorie, display de tip IPS de 5 inch și procesor Dual Core. Camera foto a telefonului este una de calitate de 5MP. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG – Asus ZenFone

Telefonul mobil de la Asus este foarte avantajos, are dual sim și o memorie de 32 GB. Internetul poate fi folosit la viteze mari 4G deoarece telefonul este dotat cu tehnologia necesară acestor viteze. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Lenovo Vibe X2

Telefonul mobil Lenovo Vibe X2 are o memorie de 32 GB, funcție de 4G și o reducere de la eMAG pentru produsul resigilat pe măsură. Consultați oferta completă AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S5

Deși este un model puțin mai vechi, Samsung Galaxy S5 are tehnologie foarte actuală, însă prețul e mult redus. Acest model la care vă prezentăm discounturi mari de la eMAG are o memorie de 16Gb și oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – HTC One M8s

Telefonul HTC One M8s prezintă zgârieturi fine pe ambalaj și are un discount foarte important de la eMAG. Telefonul mobil beneficiază de o memeori de 16 GB și are funcție de 4G. Oferta poate fi găsită AICI.