eMAG Resigilate - 13 oferte norocoase

eMAG resigilate – Cei de la magazinul online vin cu reduceri semnificative pentru produse foarte bune.

eMAG resigilate – Lista completă cu toate produsele resigilate poate fi consultată AICI.

În continuare am selectat 13 produse interesante ce ne-au atras atenția prin faptul că au cele mai mici defecte, prezintă garanție din partea magazinului și prețurile sunt cu mult mai reduse față de produsul original.

eMAG resigilate – Mașina de spălat rufe SLIM Hotpoint

Un preț mult redus pentru produsul resigilat de la eMAG are și această mașină de spălat rufe de dimensiuni reduse însă ce folosește tehnologie foarte modernă și are capacități surprinzător de bune pentru dimensiuni. Mașina de la Hotpoint are 1200 RPM, 7 kg capacitate de încărcare cu rufe murdare și face parte din clasa energetică A+++, una dintre cele mai economicoase. În plus, mașina e dotată și cu un display LED. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Tableta Allview Viva i10G

Această tabletă este resigilată de la eMAG, prezintă pe carcasă câteva zgârieturi pronunțate, însă prezintă o garanție de 2 ani de zile. Tableta Allview Viva i10G este dotată cu procesor Intel Atom Quad Core de 1.83 Ghz și are un display mare, generos, de 9.7 inch de tip LCD Retina. Tableta are 2 Gb RAM, 32 Gb memorie și poate fi conectată la internet atât prin Wifi cât și prin tehnologia 3G de care dispune. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Combina frigorifică Whirlpool

Combina frigorifică de la Whirlpool face parte din clasa energetică A++, este un produs resigilat și folosește tehnologia de ultimă oră No Frost care nu produce gheață ci menține doar temperatura perfectă în interior. Frigiderul este acoperit de un strat de inox la suprafață și are o înălțime de 188.5cm. Prețul poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor LED Smart Android Philips

Un alt televizor de la Philips se regăsește în oferta eMAG resigilate. Acest televizor are o diagonală ceva mai mică față de precedentul model prezentat, 102cm, însă folosește tot tehnologia prin care redă imagini de rezoluție 4K Ultra HD. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate – Laptop Lenovo IdeaPad G50-80

Un laptop foarte puternic ce are un preț aproape incredibil de bun se regăsește în promoția eMAG resigilate. Lenovo IdeaPad G50-80 are un procesor foarte puternic Intel Core i7 5500U cu frecvență de 2.4Ghz, Broadwell. Laptopul are un display HD de 15.6 inch, memorie de 4Gb și un spațiu de stocare foarte generos de 1Tb. În plus, laptopul are și unitate optică inclusă în preț, dar și sistemul de operare Linus. Oferta completă poate fi găsită AICI.

eMAG resigilate – Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control

Combina Whirlpool 6th Sense Fresh Control face parte din clasa energetică A++, are inox la suprafață, folosește funcția No Frost și beneficiază de o reducere foarte mare de la eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG resigilate – Televizor Panasonic

Televizorul de la Panasonic este foarte avantajos, redă imagini 3D la rezoluție 4K ULTRA HD și are o diagonală de 100 CM. Prețul de la eMAG poate fi găsit AICI.

eMAG resigilate – Televizor Sharp

Televizorul Sharp are diagonală de 109cm, folosește toate funcțiile smart și poate fi conectat la internet, redă imagini 3D și utilizează rezoluția Full HD. Oferta poate fi găsită AICI.

eMAG – Sistem Desktop Asus

Prima oferta vine de la Asus, este pentru un calculator ce are procesor Intel Core i7 de ultima generatie ce atinge o frecventa de pana la 4.2 Ghz. Sistemul are 16GB memorie si spatiu de stocare de 1TB+128GB SSD. Mai mult, e dotat si cu unitate optica si mai ales cu o placa video nVidia Ge Froce GRT. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG RESIGILATE – Desktop PC All in one

Mai departe avem un desktop cel putin la fel de puternic. Vorbim despre un model de la All in one Acer Aspire. Sistemul ideal pentru gameri are un procesor i5 de la Intel Core de 2.5 Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake, un display de 27 de inch, full hd si cu touchscreen, 128GB SSD si 1TB spatiu de stocare extrem de generos. Placa video din pacate este doar un Intel HD Graphics 620, dar vine cu sistemul de operare Microsoft Windos 10 Home presintalat, Oferta o gasiti AICI.

eMAG Desktop – Serioux Gamer

Daca nici asta nu mai este desktop pentru gameri, atunci nu stiu ce ar mai putea sa va convinga. Sistemul are procesor Intel Core i5 Kaby Lake de 3Ghz, 8GB DDR4, 1TB HDD si placa video GeForce 1060, atat de importanta pentru un gamer aflat la inceput de drum. Mai mult, surpriza de la eMAG este un cadou Kit de gaming. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Lenovo Idea Center 520

Revenim la un brand foarte popular acum atat printre desktopuri cat si printre laptopuri, in special pentru preturile foarte avantajoase practicate, insa nu face rabat nici la calitate. E vorba de Lenovo care in materie de desktopuri are seria all in one care se vinde foarte bine si e apreciata. E cel mai ieftin model pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol, iar desktopul IdeaCenter 520 cuprinde un procesor Intel Core i5 de 2.4 Ghz, ecran de 23.8 al monitorului ce reda imagini impecabile Full HD, 8GB memorie si 1TB + 128GB spatiu de stocare. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Sistem Desktop PC Gaming Lenovo

Ne permitem ca in final sa va recomandam ceva mai costisitor, dar cu o reducere uriasa. E vorba de desktop-ul PC Gaming Lenovo IdeaCenter cu procesor Intel Core i7 ce are o frecventa de 4.2 Ghz pe o arhitectura Kaby Lake. Calculatorul are memorie de 16GB si spatiu de stocare de 2TB +256GB SSD, un adevarat monstru. In plus e dotat atat cu unitate optica de tip DVD-RW, cat si cu placa video nVidia GTX 1080 de 8GB si sistem de operare Microsoft Windows 10 Home original preinstalat. In plus, la achizitie primiti cadou mouse si tastatura. Oferta resigilata eMAG poate fi gasita AICI.