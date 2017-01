eMAG Reducerile momentului – 7 oferte de electrocasnice pe care merita sa le vanezi acum

eMAG are reduceri importante pentru electrocasnicele din stoc. Preturile sunt scazute cu 25%.

eMAG – Lista electrocasnicelor Indesit care beneficiaza de reduceri semnificative poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala pentru electrocasnicele produse de Indesit, prin care preturile sunt reduse cu pana la 25%. Am aruncat si noi o privire peste oferte si le-am selectat pe cele mai interesante si mai avantajoase. Iata ofertele care ne-au atras noua atentia:

eMAG – Combina frigorifica Indesit

Prima oferta este pentru combina frigorifica Indesit ce are doua usi si un volum total de depozitare in cele doua compartimente de 305l. Combina face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 189cm. Oferta completa cu reducere foarte mare poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Indesit

Aceasta masina de spalat vase are o oferta foarte avantajoasa la eMAG, este un model de masina de spalat vase incorporabila in mobilierul de bucatarie, fapt ce va salveaza o multime de spatiu. Masina poate spala pana la 13 seturi de vase simultan si are 4 programe diferite disponibile. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Indesit

Trecem acum si la o masina de spalat rufe de la Indesit care beneficiaza de un discount de 26% in acest moment si stocul se epuizeaza rapid. Masina este de cea mai buna calitate, are 1200 RPM, 7kg capacitate de incarcare si face parte din clasa energetica A++, fiind foarte economicoasa. Pretul masinii poate fi gasit AICI.

eMAG – Plita incorporabila Hotpoint

Una dintre cele mai mari reduceri disponibile in acest moment in promotia de electrocasnice este cea pentru plita incorporabila Hotpoint. Aceasta platica functioneaza prin inductie, are 3 zone de gatit si o latime de 59cm, fiind usor incorporabila in mobilierul de bucatarie. Plita are touch control si suprafata sa e de culoare neagra, potrivita in orice bucatarie. Pretul la reducere poate fi consultat AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Indesit

Tot pentru a salva spatiu in bucatarie, va propunem o alta oferta foarte avantajoasa pentru un cuptor incorporabil Indesit. CUptorul este electric si face parte din clasa energetica A, avand un spatiu de 60l si 5 functii disponibile. Exteriorul cuptorului este din inox ce se curata si se intretine cu multa usurinta. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Indesit

Stoc limitat pentru aceasta masina de spalat vase de la Indesit. Masina este capabila sa spele pana la 10 seturi de vase simultan, are 7 programe diferite si face parte din clasa energetica A+. Dimensiunile masinii sunt foarte avantajoase pentru o locuinta mica, are latime de doar 45cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Frigider Indesit

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru frigiderul de la Indesit TIAA12. Acest frigider este unul foarte simplu, practic si avantajos, are doua usi si congelator, 313l volum de depozitare si face parte din clasa energetica A+. Inaltimea frigiderului este de 175cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.