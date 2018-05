eMAG – Reduceri de pana la 40% pentru televizoare la care sa urmaresti meciurile de la Cupa Mondiala

eMAG are o promotie speciala pentru pasionatii de fotbal: cumparati televizoare ieftine care va ofera o experienta de vizionare a meciurilor desavarsita.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor din promotia pentru Cupa Mondiala poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat astazi startul unei promotii inedite. Cel mai mare retailer online din Romania se gandeste si la microbistii care vara asta vor avea de vizionat o multime de meciuri de la Cupa Mondiala. Pentru a te bucura cu adevarat de meciuri trebuie sa ai si un televizor cu ecran cat mai mare si rezolutie foarte buna. Iata ce oferte aduc cei de la eMAG:

eMAG – Televizor Smart Horizon

Prima oferta pe care v-o recomandam este si una dintre cele mai avantajoase. E vorba despre un televizor LED Smart Horizon care are diagonala de 123cm, garantie de 5 ani si o reducere de pret special pentru Cupa Mondiala de 46%. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Nei

Desi este poate un brand mai putin renumit, televizorul de la Nei merita achizitonat pentru ca are un pret extraordinar, un raport calitate pret pe care nu il gasiti altundeva. Discountul televizorului este de 1.600 de lei de la eMAG, costa sub 2000 de lei si are diagonala de 152cm. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Samsung

Este poate cel mai renumit brand de electronice si electrocasnice si s-a impus de foarte multa vreme si pe piata din Romania. Samsung vine cu o oferta devastatoare pentru un televizor cu toate functiile Smart disponibile, cu o diagonala cel putin impresionanta de 189cm si rezolutia cea mai buna din acest momet: 4K ULTRA HD. Oferta completa cu discount urias de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Sharp

COntinuam cu ofertele bune din promotia eMAG pentru Cupa Mondiala si ajungem la televizorul LED Smart SHarp ce are o diagonala a display-ului de 164cm. Acest televizor e foarte apreciat de cumparatori si mai sunt doar 3 produse disponibile in stocul eMAG, tocmai pentru ca e un produs excelent dar si pentru ca are un pret de promotie cu reducere consistenta pe care il gasiti si voi AICI.

eMAG – Televizor Philips

O alta oferta extrem de buna cu care si incheiem prezentarea noastra din cadrul acestui articol este pentru televizorul Philips, un producator de renume si cu mare vechime in domeniul televizoarelor. Modelul pe care vi-l recomandam de la Philips are reducere de 6.500 de lei de la eMAG, are toate functiile smart disponibile si posibilitate de conectare la internet pentru rulare de platforme precum Netflix si HBO GO. Diagonala ecranului este de 164cm si desigur o rezolutie 4K. Oferta completa poate fi gasita AICI.