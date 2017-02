eMAG – Reduceri de 50% - 5 oferte cu pretul la jumatate

eMAG are reduceri ce ajung chiar si pana la 50% pentru mai multe electrocasnice.

eMAG – Lista tuturor electrocasnicelor ce au reduceri de pana la 50% poate fi consultata AICI.

eMAG are o serie de articole electrocasnice cu reduceri de pana la 50%. Am selectat si noi 5 oferte imbatabile ce au pretul la jumatate doar in aceasta perioada.

eMAG – Masina de spalat rufe Sharp

Prima oferta cu reducere de peste 50% este pentru masina de spalat rufe produsa de Sharp, un brand foarte important in domeniul electrocasnicelor. Masina de spalat are capacitate de incarcare de pana la 9kg, 1000 RPM, e dotata cu functie Control Touch si ecran LCD si face parte din clasa energetica A+++. Latimea masinii de spalat rufe este de 60cm. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Plita incorporabila Zanussi

Continuam cu o oferta excelenta pentru plita incorporabila de la Zanussi care poate fi integrata cu usurinta in mobilierul de bucatarie. Plita functioneaza pe gaz si e dotata cu 4 arzatoare. In plus, exteriorul plitei este din inox de buna calitate ce poate fi curatat si intretinut cu usurinta, iar latimea plitei este de 60cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Sharp

Aceasta combina frigorifica are reducere de peste 50% la eMAG, e dotata cu doua usi si display pe usa superioara. Volumul de depozitare al frigiderului in cele doua compartimente este de 297l, e dotat cu functie No Frost, face parte din clasa energetica A++ si are inaltime de 186cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Combina frigorifica Samsung

Samsung este un brand renumit care s-a impus pe piata electrocasnicelor si electronicelor, calitatea produselor sale este incontestabila, la fel este si in cazul combinei frigorifice Samsung. Combina are doua compartimente ce au un volum total de depozitare de 367l, face parte din clasa energetica A+, functie No Frost pentru a nu produce gheata, inaltimea sa este de 201cm si are culoarea Grafit metalic. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu doua usi Zanussi

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un frigider Zanussi dotat cu doua usi care este unul dintre cele mai ieftine modele existente pe piata, dar si de foarte buna calitate. Frigiderul are volum de 265l, face parte din clasa energetica A+ avand un consum scazut de electricitate si are inaltime de 159cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.