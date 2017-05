eMAG – Reduceri de 40% la electrocasnice – 7 oferte de neratat

eMAG are o promotie deosebita pentru mai multe produse electrocasnice mari. Preturile sunt scazute in unele cazuri chiar si cu 40%.

eMAG – lista completa a electrocasnicelor cu pretul scazut chiar si cu 40% poate fi consultata AICI.

eMAG a dat drumul unei promotii speciale ce curpinde mai multe electrocasnice mari de la frigidere, masini de spalat rufe, hote, cuptoare traditionale sau cu microunde, toate cu preturi mult reduse. Noi am gasit oferte ce au reduceri chiar si de 56%, asa ca merita sa cautati cu atentie printre ofertele de mai jos.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Primul produs pe care vi-l recomandam cu toata increderea este acest frigider produs in Romania la Arctic si care are reducere de la eMAG de 28%, asadar o ocazie rara de a cumpara asemenea calitate la un asemenea pret. Frigiderul are 291l volum, face parte din clasa energetica A+, are doua usi si inaltimea de 181.4cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Cuptor si plita incorporabile

Pachet promotional la reducere care cuprinde un cuptor incorporabil de la Hansa care e dotat cu grill si rotisor, este electric si are 4 functii. Plita este tot incorporabila si produsa tot de Hansa, avand 4 arzatoare cu aprindere electrica dar care functioneaza pe gaz. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe slim Arctic

Pentru cei cu spatiu restrans in propria locuinta, masina de spalat rufe model SLIM este ideala. Masina este de cea mai mare calitate produsa chiar inRomania de catre Arctic. Capacitate de incarcare a masinii ajunge la 6kg, face parte din clasa energetica A+ si are 1000 rpm, dar si o reducere de 25% din pret. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Cuptor cu microunde

Cuptorul cu microunde produs de Samsung are de la eMAG un discount de 32% si este de o calitate superioara. Cuptorul are o putere de 800 W, este digital si volumul sau este unul generos de 20l. Toate detaliile si pretul sunt AICI.

eMAG – Plita incorporabila Hansa

Plita incorporabila Hansa are un pret mai mic cu 10% doar in aceasta perioada, este dotata cu 4 arzatoare pe gaz care au aprinderea electrica. Plita este acoperita de un strat de inox care te ajuta sa pastrezi curatenia mai usor. Pretul paote fi gasit AICI.

eMAG - Masina de spalat rufe Indesit

Masina de spalat rufe Indesit are 1200 RPM, incarcare de 7kg cu rufe murdare, este foarte economicoasa facand parte din clasa energetica A++, dar si cu o reducere de 32% de la eMAG. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Hota traditionala

Hota traditionala Star Light are putere de absorbtie de 263 mc/h, e dotata cu 2 motoare si are dimensiunea de 60cm. Pretul beneficiaza de un discount de 19% de la eMAG si poate fi gasit AICI.