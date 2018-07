eMAG – Reduceri chiar si de 40% pentru aceste 5 oferte de masini de spalat rufe

eMAG are in aceasta perioada promotia Saptamana electrocasnicelor, o promotie care prinde reducerile bagate in priza.

eMAG – Lista tuturor ofertelor de masini de spalat rufe cu reduceri de pana la 45% de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul promotiei Saptamana electrocasnicelor, o promotie care scade cu pana la 45% preturile produselor de care ai nevoie in casa. Noi am aruncat o privire peste masinile de spalat rufe si trebuie sa va spunem ca ceea ce am gasit ne-a cam impresionat. Nu tinem doar pentru noi si va aratam si voua o mostra: 5 oferte cu discounturi bune.

eMAG – Masina de spalat rufe Heinner

Prima oferta pe care v-o recomandam e una dintre cele maibune disponibile in intreaga promotie eMAG Saptamana electrocasnicelor. Masina are capacitate de umplere a cuvei de pana la 5kg, face parte din clasa energetica A++ si are o forta de centrifugare de 800 RPM. In plus, masina e dotata cu functie start intarziat, sistem eco logic si are latime standard de 60cm. Oferta detaliata si cu 41% reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – SLIM Beko

Ajungem la un alt tip de masina de spalat rufe, ceva mai scumpa insa cu pretul sub 1000 de lei dupa discountul eMAG de 39%. Masina de la Beko are tot ce ii trebuie si e o investitie ideala: modelul e SLIM, cu dimensiuni reduse pentru a salva spatiu in baie sau in bucatarie, are capacitate de umplere a cuvei de 7kg, foarte mare pentru clasa din care face parte, consuma putina electricitate facand parte din clasa energetica A++ si are forta de centrifugare de 1200RPM. Masina de spalat rufe de la eMAG mai e dotata si cu mini LCD. Oferta emAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe verticala

Pentru cei care doresc o masina de spalat rufe cu incarcare verticala, am gasit modelul ideal de la Whirlpool care are reducere de 31% de la eMAG. Masina are functia speciala specifica masinilor Whirlpool, 6th Sense, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Aceasta masina poate spala pana la 6.5 kg de rufe murdare intr-un singur ciclu. Oferta detaliata de la eMAG poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina cu uscator

Tot mai caute au inceput sa fie masinile de spalat rufe cu tot cu uscator pentru ca salveaza o multime de timp dar si spatiu. Modelul de la Beko are discount eMAG de 40%, printre cele mai bune raporturi calitate/pret. Masina are capaciate pentru spalare de 8kg, iar pentru uscare de 5kg, fiind disponibile 16 programe distincte. Motorul este prosmart inverter, functie wash and wear, baby protect si face parte din clasa energetica A+. Forta de centrifugare de care dispune aceasta masina cu uscator e de 1400RPM. Oferta detaliata de la eMAG este AICI.

eMAG – Uscator de rufe cu condensator Whirlpool SUpreme Dryer

Ultima oferta pe care v-o recomandam din aceasta promotie de la eMAG, in cadrul acestui articol, este pentru un uscator de rufe de la Whirlpool, cu condensator. Uscatorul are discount eMAG de 36%, fiind foarte avantajos, functie 6th Sense, capacitate de incarcare a cuvei de pana la 7kg si face parte din clasa energetica B. Oferta detaliata de la eMAG o gasiti AICI.