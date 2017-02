eMAG – Reduceri 40% pentru mai multe electrocasnice. Care sunt cele mai populare oferte

eMAG are preturi scazute cu pana la 40% pentru mai multe electrocasnice produse de Bosch.

eMAG – Lista tuturor ofertelor pentru electrocasnicele Bosch poate fi consultata AICI.

eMAG are o promotie speciala pentru electrocasnicele de foarte buna calitate produse de Bosch. Am ales si noi cateva oferte care se epuizeaza foarte repede datorita pretului si calitatii, si vi le prezentam si voua in randurile care urmeaza.

eMAG – Aspirator cu sac Bosch

Prima oferta pe care v-o prezentam este una foarte avantajoasa cu reducere de 43%. Este vorba de un aspirator cu sac de la Bosch ce are o putere de 700 W si volum pentru sac de 3.5l. Tubul cu care e dotat aspiratorul este unul telescopic din metal, iar aspiratorul mai este dotat si cu filtrul Pure Air. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG – Masina de spalat vase Bosch

O masina de spalat vase nu ar trebui sa lipseasca din nicio bucatarie din Romania, mai ales ca acum pretul unui astfel de produs electrocasnic a ajuns foarte accesibil. De exemplu, masina de spalat vase de la Bosch este incorporabila in mobilierul de bucatarie, poate spala pana la 12 seturi de vase simultan si are 5 programe si 3 functii speciale. Masina face parte din clasa energetica A++ si are o latime de 60 cm. Pretul cu 35% discount poate fi gasit AICI.

eMAG – Fier de calcat Bosch Sensixx’x

Tot 40% are reducere si acest fier de calcat foarte performant, modelul Sensixx’s de la Bosch. Dupa cum ii spune si numele, este un fier de calcat foarte atent cu hainele sensibile, avand o talpa speciala din ceranium flissee. Puterea acestui fier de calcat e de 2800W, rezervor de apa de 0.32l si 180g/min. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Plita incorporabila Bosch

Continuam prezentarea ofertelor cu un pret record la plita incorporabila de la Bosch. Aceasta plita costa cu 45% mai putin in acest moment si functioneaza pe gaz, fiind dotata cu 4 arzatoare. Latimea plitei este de 60cm, iar suprafata exterioara este acoperita de un strat de inox ce e foarte usor de curatat si intretinut. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Mixer de mana Bosch

Ultima oferta aflata la promotie pe care v-o prezentam este cea pentru un mixer de mana de la Bosch ce costa doar putin peste 100 de lei si are reducere de 39%. Mixerul are 5 viteze, functie impuls turbo care asigura performanta maxima la o atingere de buton si permite desavarsirea aluaturilor. Toate detaliile ofertei sunt AICI.