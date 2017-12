eMAG – Promotie iute ca o naluca! Oferte cu discount imens ce dispar intr-o clipa

eMAG are o promotie speciala ce dureaza doar cateva zeci de minute. Sute de produse beneficiaza de reduceri mari limitate in timp.

eMAG – Lista completa de oferte poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are in aceasta perioada a anului o promotie ceva mai speciala. In fiecare zi este activata o promotie timp de 3 ore care reduce preturile foarte mult pentru un numar limitat de produse. Iata mai jos 5 dintre cele mai bune oferte ale zilei de azi

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy J5

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru un telefon mobil Galaxy J5 ce are capacitatea de a administra doua cartele sim deodata. Telefonul este un model 2017, are 16GB memotie si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Smart Horizon

COntinuam cu o reducere de 30% pentru unul dintre cele mai ieftine si mai avantajoase televizoare de pe piata din acest moment. Televizorul are ecran de tip LED, toate functiile smart disponibile, are o diagonala de 80cm si e produs de Horizon, un brand mai putin cunoscut la noi in tara dar de foarte buna calitate. Televizorul reda imagini impecabile la o rezolutie HD. oFERTA poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Frigider Side by SIde Samsung

Continuam cu una dintre cele mai avantajoase oferte de electroacsnice mari din promotie. E vorba de frigiderul de tip Side by side de la Samsung. Acest frigider are un pret cu 30% mai ieftin timp de doar 3 ore, volumul sau de depozitare pentru alimente este de 538l, face parte din clasa energetica A+ si are functia speciala Full No Frost pentru a pastra legumele mai proaspete pentru un timp indelungat. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G6

23% reducere de pret si pentru un laptop cu configuratie foarte puternica de la HP. Vorbim despre un procesor de la Intel Core i3 cu frecventa de 2 Ghz, pe o arhitectura Skylake, ecran standard de 15.6 inch, 4GB memorie, 500 GB spatiu de stocare si unitate optica de tip DVD-RW. In plus, placa video este Intel HD Graphics 520. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Frigider cu 2 usi LG

Ultima oferta din promotia scurta de la eMAG pe care v-o recomandam in cadrul articolului nosutr este pentru un frigider dotat cu 2 usi, congelator si un spatiu total de depozitare pentru alimente de 410l. Frigiderul de la LG face parte din clasa energetica A++ avand un consum mic de electricitate care nu va incarca factura. In plus, frigiderul e dotat cu display LED, functie No Frost pentru a nu produce gheata, compresor liniar, smart diagnosis, wifi si are inaltimea de 168cm. Pretul cu 37% reducere poate fi gasit accesand URMATORUL LINK.