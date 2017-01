eMAG – Promotie fulger, anuntata in aceasta dimineata: 45% reducere la televizoare

eMAG surprinde pe toata lumea cu o promotie fulger pentru televizoarele cele mai performante. Preturile sunt reduse cu pana la 45%.

eMAG – Lista completa cu televizoare aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG chiar surprinde pe toata lumea inca de la inceputul saptamanii. Reducerile pentru televizoare o iau pur si simplu razna si preturile sunt mai bune ca niciodata. Ne asteptam ca stocurile sa se epuizeze rapid. Iata cele mai importante modele de televizoare ce au reduceri chiar acum:

eMAG – Televizor LED Smart Full HD

Incepem cu un model de televizor de la Samsung ce are reducere de pret de 35%. Televizorul este unul dintre cele mai vandute modele, are diagonala de 101cm, rezolutia FULL HD si toate functiile smart disponibile. Oferta completa o puteti consulta AICI.

eMAG – Smart Samsung 4K ULTRA HD

Fata de modelul precedent, acest televizor are doua mari atuuri: rezolutia de exceptie, cea mai buna de pe piata care e 4k ultra hd, dar si reducerea ce ajunge la 44%. Televizorul este smart deci poate fi conectat la internet si dispozitive mobile din casa si are diagonala de 100cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Samsung LED

Ultimul model de televizor de la Samsung pe care vi-l recomandam din cadrul promotiei este unul ceva mai scump insa are tot ce v-ati putea dori de la el: rezolutia impecabila 4K ULTRA HD, conectivitate la internet, toate functiile smart disponibile, diagonala display-ului de 176cm si o reducere de pret de 49%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Televizoare Samsung

Exista mai multe modele de televizoare produse de Samsung ce au preturi foarte bune, cu reducerile mult anuntate de pana la 45%, iar noi va oferim lista completa cu televizoarele acestui producator si preturile lor. Consultati ofertele la URMATORUL LINK.

eMAG – Televizor Game LG

Unul dintre cele mai ieftine televizoare pe care vi le recomanda este acest model de la LG. Televizorul LED Game HD Ready TV LG are discount de 23% si costa mult sub 1.000 de lei, reda imagini HD si are ecran de 80cm. Toate detaliile ofertei si pretul sunt AICI.

eMAG – Televizor LED Smart LG

Tot in ofertele eMAG gasim un alt model produs de brandul de mare incredere LG: televizorul LED Smart 4K ULTRA HD LG. Acest televizor impresioneaza prin diagonala ecranului de 164cm dar si pretul excelent in raport cu calitatile sale. Oferta cu discount de 30% poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor OLED Curbat LG

Acest televizor chiar le are pe toate. Display-ul este unul de tip OLED, curbat pentru a da o experienta de vizionare de exceptie, rezolutie 4K ULTRA HD, toate functiile smart disponibile si conectivitate la internet, dar reda si imagini 3D. Pretul beneficiaza de 30% reducere si poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizoare Sony

Sony este un brand ce s-a impus de multe ori pe piata de electronice si electrocasnice din Romania si pretutindeni. Acum, la eMAG puteti cumpara televizoare Sony cu reduceri de pana la 27%. Iata lista completa cu toate ofertele de televizoare de la Sony, poate fi accesata la URMATORUL LINK.

eMAG – Televizor LED Star Light

Va prezentam si trei modele de televizoare de la Star Light, un brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica. Cel mai ieftin televizor pe care il puteti cumpara la promotie are reducere de 21%, reda imagini pe un display de tip LED la rezolutie HD si are diagonala de 80cm. Pretul foarte accesibil poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor LED Full HD Star Light

Dupa cum se poate vedea si in descrierea televizorului, acest model de la Star Light are rezolutie FULL HD pe un ecran foarte generos de 127cm. Televizorul poate fi cumparat in aceasta perioada cu o reducere de 21%. Consultati oferta completa cu reducere AICI.

eMAG – Star Light 140cm

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cu siguranta cea mai buna la raportul calitate/pret. O diagonala de 140cm ce costa mult sub 1.500 de ron. Televizorul are rezolutie FULL HD si o reducere de pret impresionanta. Toate detaliile sunt AICI.