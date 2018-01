eMAG – Promotie foarte rar intalnita! Reduceri pentru cele mai puternice branduri

eMAG a dat startul astazi unei promotii mai rar intalnite. Ea se desfasoara altfel decat promotiile obisnuite cu care ne-a obisnuit cel mai mare retailer online din Romania.

eMAG – Promotia Top Brands poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o noua promotie foarte interesanta, cu reduceri in functie de brandul pe care il doriti. Vorbim despre producatori de top, cele mai bune gadgeturi ale momentului dar si electrocasnice si multe alte categorii de produse, dar si despre reduceri de pana la 30%.

eMAG – Telefoane mobile Apple si Samsung

Cele mai vandute si mai apreciate telefoane mobile ale momentului sunt cele de la Samsung si cele de la Apple. Este recunoscut faptul ca gama Galaxy S are mare succes in randul iubitorilor de telefoane Android, dar si Apple iPhone se vinde bine pentru cei care prefera iOS. Mai multe telefoane de la acesti producatori beneficiaza de reduceri suplimentare de pret in cadrul promotiei Top Brand.

Pentru a afla cum poti obtine o reducere suplimentara la telefoanele Samsung acceseaza URMATORUL LINK.

Daca vrei sa achizitionezi un iPhone cu reducere suplimentara, afla regulamentul accesand URMATORUL LINK.

eMAG – electrocasnice

Electrocasnicele de top produse de cei mai buni producatori in domeniu au reduceri chiar si mai mari de pret decat telefoanele mobile prezentate anterior. Sunt vizate electrocasnicele produse de Beko, Bosch, Electrolux, Liebherr, Sharp sau Heinner dar si multe alte electrocasnice mici de la si mai multi producatori. Pentru a afla cum poti sa accesezi reducerile suplimentare consulta regulamentul AICI.

eMAG – Haine si accesorii

Cele mai mari reduceri care pot fi obtinute printr-o extra reducere sunt pentru produsele de imbracaminte dar si pentru accesorii, ceasuri si genti. Va recomandam reducerile de 30% pentru ceasuri si accesorii de la Fossil, genti Love Moschino, dar si imbracaminte de la United Colors of Benetton, Nike, US Polo, Levi’s sau Converse. Pentru a afla cum puteti obtine extra reducerile trebuie sa consultati regulamentul promotiei disponibil AICI.