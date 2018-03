eMAG – Promotia de Paste – 5 telefoane mobile cu reduceri chiar si de 57%

eMAG a dat startul deja promotiei de Paste. Ofertele aduse de Iepuras sunt atat de bune incat nu poti sa nu le cumperi.

eMAG – Lista tuturor ofertelor aflate in promotia de Paste poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat deja startul promotiei de Paste tocmai pentru ca are o multime de oferte bune pe care vrea sa le epuizeze cat mai rapid. Este vorba de doua milioane de articole ce au reduceri de pana la 50%, desi sunt cazuri in care se depaseste acest prag.

Noi ne-am orientat spre ofertele de telefoane mobile si va prezentam mai jos 5 dintre acestea.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy A5

Prima oferta pe care v-o recomandam este pentru un telefon mobil foarte avantajos si de buna calitate produs tocmai de Samsung, probabil cel mai de incredere producator de telefoane. Modelul pe care vi-l recomandam noi este Galaxy A5, varianta 2017 care este foarte actual, cu tehnologie puternica, are memorie de 32GB si functia speciala 4G. Oferta include un discount de 37% pe care il gasiti AICI.

eMAG – Telefon HTC U Play

Alta oferta incredibila este pentru modelul HTC U Play. Acest telefon mobil este unul decent, cu o configuratie puternica ce suporta instalarea celor mai noi aplicatii Android, are spatiu de stocare de 32GB unde incap o multime de melodii, filmari si poze, si e dotat si cu functia speciala 4G pentru internet de mare viteza. Oferta are 57% discount pe care il gasiti AICI.

eMAG – Allview P9 Energy

Continuam cu un telefon mobil care pare ca le are pe toate: este produs chiar in Romania, costa foarte putin, are reducere de 44% la eMAG si mai are si functie de dual sim, adica poate administra doua cartele cu numar deodata. Telefonul Allview P9 Energy S are doua camere foto de 13mp, ecran de 5.5 inch si un spatiu de stocare de 32GB. Toate detaliile si pretul cu reducere de 44% le gasiti AICI.

eMAG – Telefon mobil Motorola Moto M

Continuam cu oferta de la eMAG care include probabil cea mai mare reducere din intreaga promotie. Telefonul mobil Motorola Moto M are functie Dual sim, poate administra doua cartele cu numara. memorie de 3GB si un spatiu de stocare de 32GB, dar si functie 4G. Toate detaliile despre acest mobil cu pretul mai mic cu 56% puteti afla AICI.

eMAG – Telefon mobil Zte Blade V8 mini

Si incheiem articolul cu recomandarile noastre pentru telefoane mobile cu oferta excelenta pentru unul dintre cele mai ieftine modele, dar cu tehnologie foarte actuala si puternica. Telefonul ZTE Blade V8 Mini are dual camera, memorie de 16GB, desigur e dotat si cu 4G si are si functie Dual Sim. Oferta are pretul la eMAG redus cu 50% si poate fi gasita AICI.