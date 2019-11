eMAG promoția care are deja reduceri ca de Black Friday

eMAG are o mulțime de promoții care se derulează în această perioadă când se una dintre ele na tras atenția în mod special.

eMAG lista cu toate promoțiile dar și cu prețurile ca de black Friday poate fi consultată accesând următorul link.

eMAG are o serie de promoție care se desfășoară pe parcursul întregii săptămâni însărcinat tras atenția în mod special este promoția care are deja prețuri ca de black Friday. Este vorba despre secțiunea specială de pe saitul celor de la eMAG care include produsele resigilate ciao discounturi ce pot atinge uneori chiar și pragul de 60%.

Numărul ca și noi o privire printre principalele oferte de resigilate de la eMAG și am fost surprinși de calitatea produselor găsite dar și de prețurile mai mici ca niciodată comparabile cu cele de black Friday. Am realizat o selecție a patru dintre cele mai interesante oferte pe care merită să le vedeți chiar acum și să le achiziționați cât mai repede dacă produsele satisfac nevoile voastre pentru că stocurile se lichidează foarte repede.

eMAG telefon Samsung s10e

eMAG are o ofertă fantastică pentru telefonul mobil Samsung Galaxy s10e ca produs resigilat. Telefonul Samsung Galaxy s10e este varianta mai ieftină alexam sung Galaxy s10 dar are toate calitățile telefonul lui original. Vorbim despre o configurație excelentă cu funcție dual sim 128 gb dar și 6 GB RAM plus funcție 4G pentru internet de mare putere și transfer rapid de date oferta completă poate fi consultat accesând următorul link.

eMAG mașină de spălat rufe Beko

O altă ofertă foarte interesantă Este pentru mașina de spălat rufe de la Beko. Această mașină are un preț mult tradus ca și produs resigilat pe lângă discountul de 21% disponibil în oferta inițială a celor de la eMAG. Mașina are o capacitate de umplere a cuvei cu până la 7 kg de rufe murdare dar și o forță de centrifugare de 1200 rpm. Oferta completă poate fi consultată aici.

eMAG telefon mobil Samsung Galaxy S8

o altă ofertă foarte interesantă din rubrica de resigilate de la eMAG este cea pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S8 un telefon de generație ceva mai veche care are prețuri mult mai scăzut și e foarte accesibil pentru un buget mediu. Vorbim despre un telefon Samsung Galaxy S8 cu o memorie de 64 GB și funcție 4G. oferta completă poate fi consultată accesând următorul link.

eMAG mașină de spălat rufe Beko

ultima ofertă din lista resigilate lor de la eMAG pe care vo prezentăm în cadrul acestui articol este pentru mașina de spălat rufe de la Beko.această mașină de spălat rufe are o capacitate de umplere a cuvei cu până la 8 kg rufe murdare dar și 1400rpm și face parte din clasa energetică a. mai mult mașina e dotată cu funcția specială motor prosmart inverter și are o lățime de 60 de cm. Puteți consulta oferta aici.