eMAG – Preturi ca la resigilatele astea intalnesti doar o data-n viata! Arunca si tu o privire

eMAG are oferte de produse resigilate foarte avantajoase. Nu va temeti, puteti vedea fotografii cu produsele inainte de a le achizitiona si aveti posibilitatea de retur gratuit, dar si garantie inclusa.

eMAG – Lista tuturor produselor resigilate aflate la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o rubrica permanenta cu produse resigilate pe care le vinde la preturi senzational de bune. Mai nou, pentru unele dintre aceste produse sunt disponibile fotografii, in cazul in care prezinta zgarieturi, pentru a va putea decide din timp daca va convine sau nu micul defect al produsului. Toate achizitiile au posibilitatea de returnare gratuita in 30 de zile, dar si garantie.

eMAG – Telefon mobil Huawei P10 Lite

Cu siguranta ati auzit de modelul Huawei P10 Lite. Este un telefon mobil foarte popular, poate chiar cel mai cunoscut dupa modelele Samsung Galaxy Si cele de la Apple iPhone. Acest telefon are acum o reducere de 22%, reala, incredibil de avantajoasa pentru o asemenea tehnologie. Telefonul are functie Dual Sim, 32GB spatiu de stocare dar si functie 4G. Oferta completa cu toate detaliile poate fi gasita AICI.

eMAG – Telefon LG G6

Un alt telefon mobil foarte performant care se poate ridica la nivelul Samsung sau Apple este LG G6. Acest gadget e dotat cu un spatiu de stocare pentru aplicatii, fotografii si muzica de 32GB, arhi suficient pentru orice utilizator, functie 4G pentru internet de mare viteza si multe alte facilitati. Produsul prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine, iar ambalajul original este deschis. Pretul sau cu discount de aproape 500 de lei poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S8 Plus

Acest telefon mobil practic nu are nevoie de nicio prezentare pentru ca toata lumea ii cunoaste performantele incredibile, fiind varf de gama la Samsung. Galaxy S8 Plus are display-ul chiar mai generos fata de modelul anterior, memoria sa e de 64GB si are 4G. Toate detaliile pentru un asemenea telefon mai ieftin cu 17% le gasiti accesand LINKUL URMATOR.

eMAG – Laptop Asus

Continuam prezentarea de resigilate cu un laptop despre care cei de la eMAG sustin ca e un produs ca nou, doar cu urme de amprente si ambalajul original deschis si deteriorat. Pentru acest lucru poti sa economisesti aproape 300 de lei. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i3 cu frecventa de 2 Ghz, Skylake, ecran de 15.6 inch, 4GB Memorie si 500GB spatiu de stocare, dar si unitate optica de tip DVD-RW si placa video puternica de la nVidia. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor LED Nei

Oferta foarte buna pentru un televizor de dimensiuni destul de mici, o diagonala de 81cm, ecran de tip LED, de buna calitate, iar rezolutia e HD. Televizorul de la Nei poate fi cumparat la un pret extrem, extrem de accesibil. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Horizon

Trecem la o alta categorie de televizoare, cele smart. Modelul de la Horizon e unul smart care poate fi conectat la internet si deschide o noua lume de continut de care va puteti bucura. Televizorul are ecran de tip LED, o diagonala de 121cm si rezolutie Full HD. Pentru ca prezinta mici urme de folosire si zgarieturi fine cu ambalajul original deschis si deteriorat, televizorul beneficiaza de o reducere consistenta ca produs resigilat, dar si de dreptul de retur gratuit in 30 de zile. Produsul e vandut de eMAG cu o garantie de 36 de luni. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Masina de spalat Indesit

Masinile de spalat rufe resigilate si in general electrocasnicele de acest gen sunt cele mai recomandate, pentru ca cateva zgarieturi fine nu va deranjeaza deloc. Masina de la Indesit are carcasa usor deformata pe lateral stanga si frontal si se livreaza fara ambalajul original, insa o puteti returna gratuit in 30 de zile. Masina face parte din clasa energetica A+++, are capacitate de incarcare de 6kg si 1200 RPM, cu o reducere de 18%. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Combina frigorifica Indesit

Ultima oferta de resigilate pe care v-o prezentam este cea pentru combina frigorifica de la Indesit. Aceasta combina are un singur defect: se livreaza fara ambalajul original, insa prezinta o garantie de 24 de luni care poate fi extinsa si posibilitatea de returnare gratuita in 30 de zile. Combina are volum de depozitare pentru alimente de 234l in cele doua compartimente disponibile, face parte din clasa energetica A+ si are 174cm inaltime. Toate detaliile ofertei sunt AICI.