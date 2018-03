eMAG – Premiul Oscar pentru cel mai bun pret la Samsung Galaxy S9 revine ofertei cu doar 1.700 RON

eMAG are oferte demne de un Oscar pentru telefoanele mobile Samsung Galaxy S9 dar si pentru modelul S9 Plus.

eMAG – Toate ofertele de telefoane mobile Samsung Galaxy, dar si ofertele de S9 si S9 PLUS le gasiti accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie speciala ce mai dureaza doar 3 zile. Preturile telefoanelor mobile Samsung Galaxy S9 si S9 plus sunt reduse cu 2.200 de lei prin optiunea de Buy Back. Telefoanele mobile au niste preturi imbatabile in conditiile astea. Calitatea noilor telefoane si mai ales a camerelor lor foto este deasupra oricarui model existent pe piata in acest moment.

eMAG – Samsung Galaxy S9

Vorbim despre un telefon mobil ce depaseste orice imaginatie, filmeaza in slow motion intr-o calitate ne mai intalnita pana acum. amsung Galaxy S9 Descopera Galaxy S9 si S9+ si camera revolutionara care se adapteaza la fel ca ochiul uman. Diafragma duala



Capteaza imagini uimitoare in lumina de zi naturala si lumina foarte slaba.

Obiectivul nostru inovator cu diafragma duala se adapteaza la fel ca ochiul uman.Este capabil sa se adapteze automat, cu usurinta, la diferite conditii de iluminare, facand fotografiile sa arate excelent, indiferent daca este lumina sau intuneric, zi sau noapte. Toate detaliile si oferta de doar 1.700 ron pentru Samsung Galaxy S9 o gasesti AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S9 Plus

Dupa cum stiti, Galaxy S9 Plus are cateva avantaje fata de modelul clasic, un display mai mare. AR Emoji

Transforma-ti selfie-ul intr-un emoji si priveste cum mesajul tau prinde viata



Creeaza o versiune animata a ta care sa te reprezinte cu adevarat.

Apoi, transmite mesajul tau insotit de un emoji care iti imita miscarile si expresiile fetei.

Scanare inteligenta

Camera care te recunoaste imediat



Functia de Scanare inteligenta este o noua tehnologie ce imbina recunoasterea faciala si scanarea irisului, pentru a facilita deblocarea telefonului, chiar si in conditii de luminozitate scazuta.

Oferta eMAG pentru acest super telefon poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S8

Va vindem un pont foarte important: in general atunci cand se lanseaza un nou telefon din gama, producatorii au tendinta sa scada pretul pentru penultimul model, el fiind totusi ca si calitate foarte ridicat si actual. Este si cazul lui Samsung Galaxy S8 in acest moment. Va recomandam un pret foarte bun, in stoc limitat la eMGA, pentru Galaxy S8 cu memorie de 64GB si functie 4G. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Samsung Galaxy S8 PLUS

Acelasi tratament avantajos il gasiti si pentru oferta Samsung Galaxy S8 Plus de la eMAG, care poate fi cumparat in rate de exemplu cu doar 209 lei pe luna. Descopera optiunile modelului Galaxy S8 care traseaza inceputul unui nou mod de a cunoaste lumea. Iti prezetam Uimitorul Infinity Display Designul inovator al telefoanelor Galaxy S8 si S8+ incepe din interior. Am regandit fiecare componenta a telefonului pentru a depasi limitele ecranului unui smartphone.Astfel, vezi doar continut, fara rama. Este cel mai mare si mai captivant ecran pentru un dispozitiv mobil cu aceste dimensiuni. In plus, este usor de tinut un mana. Fara margini Display-ul Infinity are un ecran perfect de la un capat la altul, care continua dincolo de marginile telefonului, formand o suprafata fina, fara asperitati sau muchii.

Oferta pentru Samsung Galaxy S8 la eMAG O GASESTI AICI.