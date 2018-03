eMAG – Prabusire catastrofala a preturilor la Flash Deals! Pacat ca dureaza doar 2 ore

eMAG a spus START promotiei de tip Flash Deals, astazi. In 2 ore sunt disponibile reduceri la care nici nu indrazneam sa visam pana acum.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Flash Deals care dureaza doar 2 ore poate fi consultata rapid accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie rapida in care scade preturile pentru un numar limitat de produse iar stocurile se epuizeaza aproape imediat. Noi ne-am grabit si am reusit sa facem o analiza a celor mai valoroase 5 reduceri de pret. Daca va atrage vreuna dintre oferte, nu ezitati sa cumparati repede pentru ca se epuizeaza.

eMAG Flash Deals – Masina de spalat rufe Star Light

Prima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru o masina de spalat rufe de la Star Light. Masina are o garantie inclusa in pret de 24 de luni care poate fi insa extinsa cu usurinta. Masina are reducere de pret de 37%, capacitatea cuvei este de pana la 8kg de rufe murdare, 1400 rotatii pe minut forta de centrifugare si clasa energetica A+++. Mai mult, masina de spalat e dotata si cu display de tip LED pe care afiseaza programul si durata. Oferta detaliata poate fi gasita AICI.

eMAG – Combina frigorifica Arctic

Tot o redcere masiva de 37% are la eMAG si combina figorifica de la Arctic. Aceasta combina frigorifica are un volum de depozitare pentru alimente de pana la 322l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 175cm. Combina e dotata cu doua compartimente si oferta cu reducere de la eMAG poate fi gasita AICI.

Masina de spalat vase incorporabila Electrolux

Desi nu e un produs electrocasnic de lux, masina de spalat vase se gaseste rareori in gospodariile romanilor, asa ca e numai bine venita oferta de la eMAG pentru acest model de la Electrolux. Masina de spalat vase e foarte ieftina si avantajoasa, are reducere eMAG de 27%, latimea ei este de 60cm si poate fi incorporata cu usurinta in mobilierul de bucatarie. Masina de spalat vase poate spala pana la 13 seturi de vase simultan, are 5 programe disponibile si face parte din clasa energetica A+. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG Flash Deals – Telefon mobil Lenovo Vibe p1

Printre ofertele de la eMAG din promotia scurta de doar doua ore am zarit si o oferta cel putin interesanta pentru un telefon mobil ce poate concura cu cele mai puternice de pe piata, mai ales ca are si un pret foarte ieftin fata de modelele renumite, dar are si o reducere reala de 45% de la eMAG. Telefonul Lenovo Vibe P1 are functia de dual SIM, e dotat cu un spatiu de stocare de 32GB si are functie 4G. In plus, la achizitionarea de la eMAG primiti si un cadou surpriza. Detaliile sunt AICI.

Pachet promotiona: cuptor si plita incorporabile de la eMAG

Ultima oferta rapida pe care v-o recomandam este pentru un pachet promotional care include in primul rand un cuptor incorporabil electrolux, electric, dotat cu curatare catalitica, face parte din clasa energetica A, are volum de 72l si exterior din inox, dar si cu o plita incorporabila tot e la Electrolux. Plita functioneaza pe gaz, e dotata cu 4 arzatoare, are latime de 60cm, gratare din fonta de cea mai buna calitate, aprindere electrica si exterior din inox foarte usor de intretinut si curatat. Oferta detaliata de la eMAG o gasiti AICI.