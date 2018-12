eMAG – Pe astea 5 categorii trebuie sa stai cu ochii in ziua eMAG! Reducerile ating cote maxime

eMAG duce reducerile la cote insuportabile! Dupa 17 ani de reduceri, vine si ziua cea mare in care magazinul online isi sarbatoreste ‘ziua de nastere’. Face cinste cu preturi bune.

eMAG – Lista completa cu produsele la reducere de ziua eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG implineste nici mai mult, nici mai putin, de 17 ani de existenta pe piata din Romania, principala piata pe care isi desfasoara activitatea, cu toate ca pe parcursul celor 17 ani au existat extinderi masive catre Bulgaria si Ungaria.

eMAG impresioneaza aproape in fiecare saptamana cu o promotie noua si interesanta. De data aceasta este vorba desigur de o promotie speciala cu reduceri mai mari ca niciodata. Noi am aruncat o privire si va spunem 5 categorii care in mod traditional au reducerile cele mai mari de ziua eMAG si catre care clientii se arunca de la primele ore.

eMAG – Categoriile principale pe care le prefera clientii si care inregistreaza reducerile cele mai mari

Mai jos, trecem in revista toate cele 5 categorii de produse pe care noi le recomandam de la eMAG, chiar de ziua eMAG, atunci cand se asteapta ca preturile sa fie cele mai bune din tot anul.

1 Laptopuri – Prima categorie pe care v-o recomandam este cea a laptopurilor pentru ca in aceasta perioada a anului se fac cele mai multe achizitii in aceasta zona. Lumea strange bani tot anul si vrea sa prinda o promotie buna la sfarsitul de an, in luna decembrie. eMAG mizeaza pe acest lucru si tocmai din acest motiv incearca sa lichideze stocurile de laptopuri.

2 Telefoane mobile – Fie ca vorbim de Samsung, Apple sau Huawei, deja ne-am obisnuit ca toata lumea ocheste telefoanele mobile la orice promotie de reduceri. Preturile lor si oscileaza cel mai tare, insa numarul de produse cu pretul minim e intotdeauna ceva mai redus, asa ca grabiti-va daca vreti sa prindeti ceva bun.

3 Televizoare – E categoria cu cele mai mari cresteri de vanzari. Televizoarele din ziua de azi au devenit tot mai mari, mai puternice, cu dotari mai interesante, cu functii smart, rezolutii impecabile 4k, ecrane curbate si cate si mai cate facilitati. Toate astea cu preturi de nimic.

4 Aparate foto DSLR – Aparatele foto de tip DSLR pot fi foarte bune pentru profesionisti dar si pentru amatorii care vor sa investeasca ceva in pasiunea lor. Gasiti o gama variata de DSLR-uri si e numai bun momentul pentru o achizitie, daca vreti ca de sarbatorile astea sa imortalizati cele mai frumoase amintiri.

5 Frigidere de tip Side by side – Va recomandam in special acest tip de frigider din 2 motive: in primul rand, e cel mai popular frigider in bucatariile moderne, tocmai pentru ca are design interesant, e foarte incapator si are multe functii fata de modelele clasice, dar si in al doilea rand pentru ca in general un asemenea frigider e ceva mai scump, iar acum poate fi achizitionat cu un buget mediu.