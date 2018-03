eMAG – Parca urla la tine ofertele astea: cumpara-ma!!! Flash Deals doar 3 ore

eMAG a zis START la o noua promotie scurta rau de tot, dar mai buna ca niciodata. Reduceri sunt mari, ofertele sunt diversificate.

eMAG – Lista tuturor ofertelor cu reduceri mari in urmatoarele 3 ore poate fi consultata accesand URMATORUL LINk.

eMAG are aproape in fiecare zi o surpriza pentru clientii sai. De aceasta data este vorba de promotia rapida Flash Deals care vine cu un numar restrans de oferte, dar cu reduceri mai mari fata de medie. Partea proasta e ca promotia dureaza doar cateva zeci de minute.

Am aruncat rapid o privire peste toate ofertele din promotia rapida si am selectat 7 dintre ele, care ni s-au parut noua cele mai avantajoase. Avem si argumente pentru alegerile noastre si le exemplificam mai jos.

eMAG – Laptop Asus

Incepem cu zona de tehnologie pentru un laptop de la Asus. Oferta include reducere de 29% din pret, iar configuratia gadgetului este una buna. Laptopul are procesor Intel Core i3, ceea ce e foarte bine, frecventa sa este de pana la 2.4 Ghz, pe o arhitectura Kaby Lake. Ecranul laptopului e unul standard, de 15.6 inch si reda imagini full HD. In plus, laptopul are memrie de 4GB si spatiu de stocare de 256GB de tip SSD. Unitatea optica este si ea inclusa, dar si o placa video de tip Intel HD Graphics 620. Mai multe informatii gasiti AICI.

Masina de spalat rufe Whirlpool

La eMAG, in promotia rapida, sunt si cateva electrocasnice, nu foarte multe, dar cu reduceri imense. Una dintre cele mai bune oferte este cea pentru masina de spalat rufe Whirlpool. Aceasta masina de spalat rufe are reducere de 39% si este foarte avantajoasa. Masina are capacitate a cuvei de 5kg si 1200 RPM. In plus, este foarte economicoasa si nu incarca factura la curent, avand clasa energetica A+. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG – Bicicleta spinning

Reducerea pentru acest produs ne-a atras in primul rand, e vorba de 57% discount in cadrul promotiei rapide, pretul devine mult mai accesibil decat ne-am fi imaginat. In plus, daca dai banii pe o asemenea bicicleta de spinning de la Kondition, nu vei regreta niciodata investitia facuta pentru ca te va ajuta sa ai un stil de viata mai sanatos, chiar la tine acasa, fara sa mai mergi pana la sala. Important e sa o achizitionezi si chiar sa o folosesti. Oferta poate fi gasita AICI.

Combina frigorifica Arctic

Aveti o multime de argumente pentru a alege aceasta combina frigorifica de la Star Light. In primul rand, cei de la Star Light sunt renumiti pentru preturile avantajoase pe care le practica, dar nu trebuie sa va faceti griji nici pentru calitatea produselor. De exemplu, pentru aceasta combina frigorifica aveti 24 de luni garantie inclusa in pret pe care o puteti extinde la cerere. Combina are volum de depozitare de 290l in cele doua compartimente de care dispune, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 185cm. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Plita incorporabila Whirlpool

Flash Deals la eMAG pentru o plita incorporabila de la Whirlpool. Aceasta plita este foarte eleganta, e acoperita cu sticla neagra ce se potriveste in orice bucatarie si nu strica designul din jur. Plita functioneaza pe gaz si e dotata cu 4 arzatoare, iar aprinderea e electrica. Gratarele sunt din fonta de cea mai buna calitate. Oferta eMAG cu reducere de 38% poate fi gasita AICI.

Blender Sencor

Daca mai devreme va sfatuiam sa achizitionati o bicicleta pentru a face chiar in sufrageria voastra sport si pentru a avea un stil de viata sanatos si activ, de data asta va recomandam un blender Sencor pentru a avea grija si de nutritia cat mai potrivita si vitaminizata. Blederul are putere de 500W, functie de zdrobire gheata, vasul din sticla are volum de 1.7l, e dotat si cu functie Pulse, iar pretul de la eMAG inregistraza o reducere de 47% pe care o gasiti AICI.

eMAG – Pachet Healthy Line

Ultima oferta din promotia rapida de la eMAG pe care v-o recomandam este pentru pachetul special Healthy line. Mai exact, acest pachet cuprinde un tensiometru de incheietura si un termometru. Reducerea pentru acest pachet este de 55% si pretul mult sub 100 de lei poate fi gasit AICI.