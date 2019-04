eMAG – Ofertele vedeta din promotia de Paste – 5 telefoane cu reduceri de peste 20%

eMAG a furat startul sarbatorilor si a inceput deja reducerile din promotia de Paste. Telefoanele din promotie au reduceri mari de tot.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia de Paste poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a inceput mai devreme decat ne-am fi asteptat promotia de Paste. Reducerile sunt multe si foarte avantajoase, discounturile sunt anuntate de pana la 40%, insa noi ne-am orientat strict catre telefoanele mobile.

eMAG a scos la inaintare 5 oferte fabuloase de telefoane mobile, toate cu reduceri de peste 20%, dar modelele cele mai interesante de la Samsung au discounturi chiar si de peste 30%. Vi le prezentam detaliat, mai jos.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S9

Prima oferta din promotia de Paste de la eMAG care ne-a sarit in ochi a fost cea pentru Samsung Galay S9, unul dintre cele mai bune telefoane mobile care exista pe piata in acest moment. Telefonul e unul de exceptie si are un pret revolutionar, redus cu 33% doar pentru aceasta perioada. Vorbim despre o configuratie ce cuprinde dual sIM, memorie de 64GB si functie 4G. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Huawei P20 PRO

Un alt telefon mobil care e intens promovat de cei de la eMAG e modelul nou P20 Pro de la Huawei, un telefon foarte bun dealtfel. Acest telefon are doua avantaje majore in promotia de Paste. In primul rand beneficiaza de o reducere de 34% din pretul oficial, iar in al doilea rand are si o extra reducere de 400 de lei sub forma unui voucher, ajungand sa coste putin peste 2000 de lei. Toate informatiile sunt AICI.

eMAG – Nokia 8

Continuam sa navigam printre ofertele de telefoane mobile si ajungem intr-o asa numita ‚liga a 2-a’ a gadgeturilor, cu modele bune dar low cost de la producatori mai putin renumiti sau cu modele cu tehnologii din generatia precedenta. Nokia 8 costa doar putin peste 1000 de lei si are reducere de 27% de Paste la eMAG. Telefonul are 64GB si oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Asus Zen Fone

Asus Zen Fone 5 e un model foarte bun de telefon mobil modern, cu functie 4g, dual sim, 64gb spatiu de stocare pentru o multime de aplicatii, poze, filmari si muzica. Oferta de la eMAG de Paste include si o reducere de 20%. O puteti consulta AICI.

eMAG – Honor 8A

Incheiem cu un telefon mobil foarte bun si foarte ieftin dar care e produs de un brand mai putin cunoscut. E vorba de modelul Honor 8A care are functie Dual SIm pentru doua cartele cu numar, 32GB spatiu de stocare si functia 4G pentru transfer de date si internet de mare viteza. Oferta completa de Paste de la eMAG poate fi gasita AICI.