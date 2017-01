eMAG – Ofertele duse cu sorcova continua! Reduceri de pana la 50%

eMAG are in promotia pentru noul an o serie de reduceri ce ating chiar si pragul de 50%.

eMAG – Lista completa cu toate ofertele poate fi consultata AICI.

eMAG a dat startul cu doar cateva zile inainte de venirea noului an unei promotii foarte importante ce aduce discounturi chiar si de 50%. Am ales si noi din aceste reduceri ce continua si in acest an cateva dintre cele mai bune oferte.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad 110

Am ales unul dintre cele mai ieftine laptopuri pentru a vi le recomanda in cadrul acestui articol. Pretul sau nu depaseste 1.000 de lei, insa configuratia este una excelenta: procesorul este un Intel Celeron cu frecventa de 1.6 Ghz, display de 15.6 inch, placa video Intel HD Graphics, unitate optica DVD-RW, 4GB memorie si un spatiu de stocare generos de 500GB. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Apple MacBook Air 13

Daca insa va doriti un laptop foarte puternic care sa poata face fata oricarei provocari dar sa aiba si un design deosebit, Apple MacBook Air 13 este recomandarea noastra, mai ales ca in aceasta perioada are un pret foarte avantajos. Laptopul e dotat cu procesor Intel Dual Core i5 ce are o frecventa de 1.6 Ghz, display-ul este unul de doar 13.3 inch ceea ce il face foarte usor de transportat, are 8GB memorie si spatiu de stocare de 128GB SSD. Pretul cu reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – Telefon mobil Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge este varful de gama de la Samsung si beneficiaza de 10% discount de la eMAG chiar in acest moment, astfel ca pretul scade chiar sub 3.000 de lei. Telefonul aproape ca nu are nevoie de nicio prezentare, marginile sunt frumos rotunjite si are un aspect minunat, dar si acces facil la meniu, memoria sa este de 32GB si are functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Apple iPhone 7

Cel mai vandut telefon mobil al momentului si cel mai ravnit este varful de gama de la Apple, iPhone 7. Acest telefon mobil este destul de costisitor in general, insa acum are o reducere semnificativa la eMAG, pentru modelul Rose Gold dotat cu memorie de doar 32GB. Pretul telefonului il gasiti AICI.

eMAG – Televizor LED Philips

Pentru cei care sunt in cautarea unui televizor de dimensiuni mici, ideal pentru un dormitor mic sau pentru bucatarie, Philips are o oferta imbatabila, cea mai ieftina pentru cel mai de calitate televizor. Display-ul sau este de doar 55cm insa reda imagini de o calitate foarte buna la rezolutie Full HD. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Smart Samsung

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru un televizor de exceptie, produs de cel mai renumit brand in acest domeniun: Samsung. Reducerea de pret este de 45% si vorbim despre un televizor LED Smart Samsung ce poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din casa, are toate functiile Smart si o diagonala de 176cm. Televizorul reda imagini de calitate 4K ULTRA HD. Pretul poate fi consultat AICI.