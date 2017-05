eMAG – Oferte speciale pentru gameri – 6 laptopuri la preturi imbatabile

eMAG are oferte foarte avantajoase pentru mai multe modele de laptopuri, iar noi le-am selectat pe cele mai puternice.

eMAG – Lista cu toate laptopurile puternice ce au reduceri mari poate fi consultata AICI.

Configuratiile care ne-au atras noua atentia au procesoare puternice si placi video ce rezista celor mai mari cerinte. Iata ce preturi au:

eMAG – Laptop Gaming Asus Rog

Dupa cum ii spune si numele, acest model de laptop de la Asus este special gandit pentru pasionatii de gaming care au nevoie sa fie constant pusi la punct cu cele mai noi configuratii de pe piata. Laptopul pe care vi-l recomandam are o oferta speciala, e dotat cu procesor Intel Core i7 ce are o frecventa de 2.6 Ghz pe o arhitectura Skylake, 15.6 inch display ce reda imagini la o rezolutie Full HD, 8GB memorie si un spatiu de stocare de-a dreptul impresionant de 1TB. Placa video este nVidia GeForce GTX 960M de 4GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Asus R510

Continuam cu un laptop tot de la Asus, o alta oferta speciala marca eMAG: procesorul este cel mai puternic de pe piata Intel Core i7 de 2.6 Ghz, Skylake, display standard de 15.6inch la rezolutie Full HD, 8GB memorie si spatiu de stocare de 1TB. Placa video foarte puternica nVidia GeForce GTX 950M de 4GB si in plus e dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Lenovo IdeaPad 510

Acest laptop este nu doar foarte puternic ci si foarte elegant, avand culoarea Gun Metal. Procesorul sau este Intel Core i7-7500U de 2.7Ghz Kaby Lake, 15.6 inch display de tip IPS ce poate reda imagini impecabile la rezolutie Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Placa video din dotare este nVidia GeForce 940MX de 4GB. Pretul cu reducere de 21% poate fi gasit AICI.

eMAG – Dell Inspirion 7559

Garantie de 24 de luni si o reducere importanta de la eMAG pentru modelul de laptop Dell Inspirion 7559. Acest laptop are procesor Intel Core i7 6700HQ ce are o frecventa de 2.6Ghz pe arhitectura Skylake, ecran cu diagonala de 15.6 inch Full HD, 8GB memorie si spatiu de stocare de 1TB + 8GB SSHD pentru transfer de date de mare viteza. Desigur, laptopul e dotat si cu placa video performanta nVidia GeForce GTX 960M de 4GB, iar sistemul de operare cu care vine preinstalat este Ubuntu Linux 14.04 SP1. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Gaming Lenovo IdeaPad

Un alt laptop special conceput de producatori pentru gaming este modelul Gaming Lenovo IdeaPad Y700 care are procesor Intel Core i7 de 2.6 Ghz Skylake, display 15.6 inch Full HD si memorie 8GB. Spatiu de stocare e de 1TB si placa video nVidia GeForce GTX 960M. Oferta cu reducere o gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP

Ultima oferta pe care v-o recomandam de la eMAG in cadrul acestui material este pentru un laptop produs sub brandul de renume HP. Laptopul HP are procesor Intel Core i7 de 2.5 Ghz Skylake, 15.6 inch ecran, 8GB memorie si 256GB SSD spatiu de stocare. Toate detaliile si pretul cu 20% redus in aceasta perioada la eMAG le gasiti AICI.