eMAG - Oferte foarte avantajoase la aparate de aer conditionat. Iata care sunt cele mai bune

eMAG are o promotie speciala la aparatele de aer conditionat.

eMAG a dat startul unei promotii ce reduce mult preturile pentru aparatele de aer conditionat, in special pentru cele dotate cu tehnologia de ultima ora WIFI. Mai jos, va prezentam cateva dintre cele mai tari modele de aparate de aer conditionat din oferta celor de la eMAG.

eMAG – Galanz

Primul aparat de aer conditionat pe care vi-l prezentam este si cel mai ieftin din cadrul acestei promotii de la eMAG. Aparatul e produs de brandul Galanz, are o putere de 9000 BTU, face parte din clasa energetica A++ pentru racire, iar pentru incalzire A. Pretul sau este redus cu 11% si este putin peste 1.000 de lei. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Inverter Galanz

Aparatul de aer conditionat de la Galanz este de tip inverter, face parte din clasa energetica A++ pentru procesul de racire, iar A pentru incalzire. Aparatul are o putere de 12000BTU. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Galanz

Tot de la brandul Galanz va prezentam o alta oferta foarte avantajoasa de aparat de aer conditionat. Aparatul are o putere de 12000 BTU si pretul foarte avantajos dar si alte informatii pot fi gasite AICI.

eMAG – Yoki

Un alt aparat de aer conditionat pe care il recomandam cu toata increderea este acest model Yoki cu putere de 9000 BTU, de tip inverter. Aparatul are un consum redus de energie electrica deoarece face parte din clasa energetica A++. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Yoki

Tot un aparat de aer conditionat foarte ieftin este si acest model de la Yoki, ceva mai puternic, cu 12000 btu, de tip inverter si care face parte din clasa energetica A++. Aparatul de aer conditionat beneficiaza si de o garantie de 24 de luni iar oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Gree

Un alt aparat de aer conditionat pe care vi-l recomandam in primul rand pentru pretul foarte bun dar si pentru calitatea sa este produs sub un brand mai putin renumit: gree. Aparatul face parte din clasa energetica A++, e de tip inverter si are 9000 BTU putere. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aer conditionat Hausgerate

Ultimul aparat de aer conditionat pe care il includem in top 7 cele mai ieftine aparate este produs de Hausgerate, de tip inverter meister care are o putere de 12000 BTU. Oferta poate fi gasita AICI.

Promoție eMAG – aer condiționat Daewoo

Un preț foarte bun în cadrul promoției eMAG are și aparatul de aer condiționat de la Daewoo, aparat care este cu 25% mai ieftin în această perioadă. Aparatul e de tip inverter, 12000 BTU, face parte din clasa energetică A++ cu funcție de auto restart și display LED.

Promoție eMAG - Aparat de aer condiționat Beko

Un discount de 800 de lei este disponibil de la eMAG și pentru aerul condiționat de la renumitul producător Beko. Aparatul e de tip Inverter, are 12000 BTU, face parte din clasa energetică A și pe lângă faptul că are filtru de purificare și display, are și instalarea inclusă.

Promoție eMAG – Aer condiționat Heinner

Cu o confingurație foarte bună: 12000BTU, clasa A+ energetică, display LCD și funcție de AutoRestart, autodiagnoză, aparatul de aer condiționat de la Heinner beneficiază de o reducere semnificativă de preț.

Promoție eMAG – Aparat de aer condiționat Samsung

Un aparat de aer condiționat care beneficiază și de instalare gratuită, dar este și un aparat de cea mai înaltă tehnologie, e cel de la Samsung. Smart Inverter are o capacitate de 12000 BTU, clasa A+ energetică, dotat cu filtrul Full HD, auto curățare și dezumidificare.

Promoție eMAG – Aparat de aer condiționat BEKO

550 de lei reducere pentru aparatul de aer condiționat Beko Inverter cu capacitate de 9000 BTU, clasa energetică A și display. În plus, aparatul are filtrul de purificare și instalarea incluse în preț.

eMAG – Aparat Star Light

Aparatul de aer conditionat Star Light este de tip Inverter, are 12000 BTU si este foarte economicos pentru categoria sa. Face parte din clasa energetica A++, are display si functia de control prin Wifi. Kitul de instalare este inclus in pretul ce beneficiaza de un discount de 23% si poate fi gasit AICI.

eMAG – Samsung

Aparatul de aer conditionat de la Samsung are o oferta speciala la eMAG, dar si o multime de functii special. Aparatul are o putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++, controlul poate fi facut prin Wi-Fi, e dotat cu filtru Neo Triple dar si filtru HD antibacterian. Aparatul de aer conditionat mai are functiile de Fast Cool si auto restart. Pretul include un discount de 600 de lei si poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Heinner

Aparatul de aer conditionat Heinner are nu doar o multime de functii special ci si un design deosebit de elegant, negru, Mirror Black. Aparatul este de tip Obsidian Inverter, are o putere de 12000BTU, face parte din clasa energetica A++, controlul poate fi facut si prin Wifi, iar punctual forte ramane design-ul Vshape. Printre functiile cu care e dotat aparatul este cea de ionizare, filtrul High Density sau eco mode. Pretul are un discount de 25% in acest moment si poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Samsung

Acest aparat de aer conditionat are reducere de 600 de lei, este produs de celebrul brand de electrocasnice Samsung si are urmatoarea configuratie: 9000BTU, clasa energetica din care face parte este A++, controlul poate fi facut si prin Wi-Fi si e dotat cu filtru Neo Triple si filtru HD antibacterian, in plus are si functiile de fast cool, auto restart. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aparat de aer conditionat Star Light

Cei de la Star Light sunt renumiti pentru electrocasnicele pe care le produc cu preturi foarte avantajoase. La fel este si in cazul acestui aparat de aer conditionat de tip Inverter care are o putere de 9000 BTU si face parte din clasa energetica A++. Aparatul e dotat cu control WIFI, display si kit de instalare inclus. Oferta care beneficiaza in acest moment de 25% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Vivax

Aparatul de aer conditionat Vivax este unul dintre cele mai accesibile aparate care sunt dotate si cu control prin Wi-Fi. Aparatul are functia de Eco Mode si are instalate filtru anti-praf dar si filtru Bio. In plus, are functiile speciale de ionizator, I feel, Autodiagnoza, autocuratare si autodetectie scurgeri Freon. Aparatul de aer conditionat Vivax are o putere de 12000 BTU si face parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Electrolux

Ultimul aparat de aer conditionat pe care vi-l prezentam este produs chiar de un brand romanesc: Electrolux. Aparatul este la standard inalte, de tip Inverter, cu o putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu display LCD, Filtru de carbon active+bio+heap, functia follow me, control box Wi-fi, o garantie de 5 ani pentru compressor si montajul inclus. Pretul poate fi gasit AICI.