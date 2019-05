eMAG – Oferte cu reduceri reale de peste 35%

eMAG are o promotie deosebita prin care reduce masiv preturile la electrocasnice.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia Saptamana electrocasnicelor poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a dat startul promotiei Saptamana electrocasnicelor, promotie prin care se reduc preturile cu pana la 45% pentru o gama larga de produse. Noi am gasit 6 oferte extraordinare cu reduceri reale de peste 35% printre electrocasnicele incorporabile.

eMAG – Cuptor si Plita incorporabile

Pachet promotional facut de cei de la eMAG care cuprinde atat un cuptor cat si o plita, ambele incorporabile si produse de Hansa. CUptorul este electric si are volum de 66l, 10 functii, grill, rotisor, butoane push up, display LCD si exterior din inox, iar plita functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare si aprindere electrica. Toate detaliile si pretul de la eMAG cu reducere pot fi gasite AICI.

eMAG – Cuptor incorporabil Arctic

Iata ca va recomandam si un cuptor produs chiar la noi in tara. Acest cuptor de la Arctic e incorporabil si poate fi integrat in mobilierul de bucatarie cu mare usurinta. Cuptorul e electric, multifunctional si dotat cu functie de curatare catalitica. Exteriorul e din inox usor de curatat. Produsul cu reducere de 35% poate fi gasit AICI.

eMAG – Plita incorporabila Hansa

Trecem acum la una dintre cele mai avantajoase plite produse de Hansa din oferta eMAG. Aceasta plita functioneaza pe gaz, e dotata cu patru arzatoare, clasic, aprinderea se face electric iar suprafata sa este din inox foarte usor de curatat si intretinut. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Aragaz Gorenje

Reducere de 32% si pentru aragazul Gorenje care are garantie de 24 de luni ce poate fi extinsa. Aragazul functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare, 55l volum la cuptor si face parte din clasa energetica A. Oferta detaliata de la eMAG se gaseste AICI.

eMAG – Hota incorporabila Hansa

Aceasta hota incorporabila de la Hansa e si telescopica, ea se poate strange si ocupa foarte putin spatiu intr-o bucatarie mica. Hota e si puternica, e dotata cu 2 motoare, are exterior din inox si un pret cu 37% mai mic in aceasta perioada. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Cuptor Beko

CUptorul Beko este un cuptor cu microunde incorporabil. Modelul este unul mecanic cu functie de grill, are volum interior de 20l si pretul are cea mai mare reducere a intregii promotii, de 55%. Oferta detaliata de la eMAG se poate consulta AICI.