eMAG – Oferte bune in categoria Best Sellers la Saptamana electrocasnicelor. Reduceri de 42%

eMAG are o campanie promotionala numita Saptamana electrocasnicelor, cu care v-ati obisnuit deja, la care a adaugat o categorie speciala best sellers.

eMAG – Toate ofertele din promotia Saptamana electrocasnicelor pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are obisnuita promotie Saptamana eletrocasnicelor disponibila in aceste zile pe site. Partea interesanta este ca exista o categorie separata in care sunt evidentiate cateva oferte Best Sellers, adica produse ce inregistreaza cele mai bune vanzari, avand cele mai interesante reduceri si raport calitate pret confirmat si de cererea cumparatorilor.

eMAG – Combina frigorifica Beko

Prima oferta din promotia eMAG pe care v-o prezentam este pentru combina frigorifica Beko. Aceasta combina are un volum generos de 325l, face parte dni clasa energetica A+, are inaltime de 201cm si e foarte moderna, avand doua usi, pe cea superioara e amplasat atat un display cat si un dispenser pentru apa rece. Combina beneficiaza de o reducere de pret de 32%, are garantie de 24 de luni, insa pentru o suma modica puteti sa va prelungiti garantia cu pana la 2 ani, timp in care beneficiati de prioritate in servici si optiunile de pick up si livrare gratuita, dar si inlocuire. Oferta cu toate detaliile e disponibila AICI.

Combina frigorifica Samsung din oferta eMAG

Continuam cu combina frigorifica de la Samsung, un producator renumit pentru toate electronicele si electrocasnicele pe care le fabrica deoarece sunt de foarte buna calitate. Oferta pentru aceasta combina frigorifica de la Samsung din oferta emAG include si optiunea de Buy Backprin care puteti sa dati frigiderul vechi contra unei reduceri. Combina are 311l volum de depozitare pentru alimente, are functia No Frost pentru a nu produce gheta si face parte din clasa energetica A+. Toate detaliile le gasiti AICI.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Combina Arctic

Combina frigorifica de la Arctic are la eMAG o reducere de 30%, e o combina fabricata chiar in Romania si este excelenta. Aceasta combina e un model simplu de la Arctic ce are posibilitate de Buy Back la eMAG, volumul de depozitare pentru alimente e de 291l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltime de 181cm. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

eMAG – Samsung Side by Side

Revenim la producatoul Samsung si la un alt fel de model de frigider ce se regaseste in ofertele eMAG. E vorba de un frigider de tip Side by Side, frigider ce are foarte mult spatiu de depoztiare, 569l, face parte din clasa energetica A+, e foarte modern si are exteriorul de culoare grafit metalizat care se potriveste in orice bucatarie. Toate detaliile ofertei eMAG sunt AICI.

Frigider cu 2 usi Arctic de la eMAG

Este unul dintre cele mai ieftine frigidere din intreaga promotie eMAG, desi e de foarte buna calitate, are chiar si o garantie de 24 de luni inclusa in pret, care poate fi si extinsa printr-o oferta foarte avantajoasa. Frigiderul are 223l volum, face parte din clasa energetica A+, inaltime de 146cm si e dotat cu doua usi. Toate informatiile ofertei eMAG pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG Saptamana electrocasnicelor – Frigider cu o usa Star Light

E cunoscut faptul ca Star Light are printre cele mai mici preturi pentru electorocasnice, insa acest lucru nu inseamna ca face rabat de la calitate. Frigiderul Star Light de la eMAG are garantie de 24 de luni si puteti extinde garantia pentru mai multe facilitati. In acest moment, la eMAG frigiderul inregistreaza un discount de 42%. Este vorba de un frigider cu o singura usa, capacitate de 113l, clasa energetica A++ si inaltime de 84cm. Detaliile ofertei sunt AICI.