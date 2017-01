eMAG Oferta saptamanii – Reducerile isi fac de cap

eMAG are o multime de promotii si reduceri in aceasta saptamana, iar noi le-am ales pe cele mai importante si vi le prezentam.

eMAG – Lista cu toate ofertele saptamanii poate fi consultata AICI.

eMAG are in fiecare saptamana promotii diferite, dar parca in aceasta saptamana s-au strans cele mai multe reduceri. Am selectat si noi cateva dintre cele mai bune promotii si vi le recomandam cu toata increderea.

eMAG – Telefoane mobile Asus

Telefoanele mobile de la Asus au reduceri de pana la 30%, iar noi am selectat unul dintre cele mai interesante modele care chiar are acest discount important: Asus ZenFone Zoom. Telefonul poate concura cu usurinta printre cele mai puternice mobile ale momentului, are 64GB spatiu de stocare, functie 4G si un design inedit Ceramic White. Oferta, pretul si toate detaliile tehnice pot fi gasite AICI.

eMAG – Telefoane mobile ZTE

Desi este poate un brand mai putin cunoscut, telefoanele de la ZTE sunt foarte avantajoase si in aceasta saptamana devin chiar si mai avantajoase, avand pana la 20% reducere. De la ei, din oferta saptamanii, va recomandam telefonul mobil ZTE Blade V7 Lite care este foarte ieftin, poate administra doua cartele SIM deodata, are 8GB spatiu de stocare si functia 4g pentru transfer de date si internet de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Tablete Samsung

Tabletele Samsung au si ele preturi excelente in aceasta saptamana la eMAG, noi am ales modelul cel mai ieftin pe care il puteti procura in acest moment si este vorba despre performanta tableta Samsung Tab A T280. Aceasta tableta are un procesor Quad Core de 7 inch, 8 GB memorie si o oferta care se epuizeaza rapid si stocul este limitat. Puteti afla pretul AICI.

eMAG – Laptopuri Dell

Este incredibil ca in ziua de astazi, la eMAG, puteti cumpara un asemenea laptop cum este modelul Dell Inspirion 3552 cu un pret sub 1.000 de lei. Configuratia este una foarte buna: procesor Intel Celeron cu frecventa de 1.6 Ghz, display de 15.6 inch, foarte generos, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, laptopul e dotat si cu unitate optica DVD-RW si o placa video Intel HD Graphics. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Laptopuri HP

HP este unul dintre cele mai puternice branduri ce produce laptopuri, iar in aceasta saptamana la eMAG preturile pentru o multime de modele sunt scazute cu pana la 20%. Noi va recomandam HP ProBook 470 G3 cu procesor Intel Core i5 de 2.3 Ghz pe o arhitectura Skylake. DIsplay-ul acestui laptop este uimitor, are 17.3 inch diagonala, reda imagini impecabile la rezolutie Full HD, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. In plus, vine preinstalat cu Windows 7. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Desktop PC

Desktopurile de la eMAG au reduceri de pana la 35%, iar cu bugetul pentru un laptop de nivel mediu puteti cumpara un desktop cu o configuratie ce rezista la orice joc actual. Putin peste 1.000 de lei costa si sistemul desktop PC Lenovo IdeaCenter 300 care noua ne-a atras atentia, din oferta eMAG. Sistemul are reducere de pret de 31%, e dotat cu procesor Intel Pentium cu frecventa de 1.6 Ghz Braswell, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Placa video este una foarte puternica, de tip nVidia GeForce GT720 de 2GB. Pretul exact poate fi consultat AICI.

eMAG – Televizoare Star Light

Star Light este un producator renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica, dar si calitatea televizoarelor sale este una excelenta. Reducerile de pana la 30% de la eMAG ne-au facut sa ne orientam spre un model de televizor Star Light cu diagonala uriasa de 140cm, rezolutie Full HD si conectivitate HDMI Ci+ si USB port. Pretul este unul uimitor de mic si poate fi vazut AICI.

eMAG – Frigidere

Frigiderele beneficiaza doar in aceasta saptamana de reduceri de pana la 35%. Noi va recomandam combina frigorifica de la Studio Casa, un frigider simplu, dotat cu doua usi si congelator, volum de depozitare in cele doua compartimente de 252l. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Masini de spalat rufe

Masinile de spalat rufe au si ele reduceri ce ating pragul de 30%. Va recomandam cu incredere unul dintre cele mai ieftine modele si cu una dintre cele mai mari reduceri: SLIM Arctic. Masina de spalat rufe produsa chiar in Romania are o capacitate de incarcare a cuvei cu rufe murdare de pana la 5kg si 800 RPM. Masina face parte din clasa energetica A+. Pretul acesteia poate fi gasit AICI.