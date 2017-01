eMAG – Oferta incredibila pentru ATV-uri si UTV-uri. Ce preturi au cele mai vandute modele

eMAG comercializeaza si ATV-uri si UTV-uri, desi multi dintre client ar putea sa fie surprinsi. Acum poti achizitionat ATV chiar online.

Deoarece putini dintre clientii eMAG stiu ca cel mai mare retailer online din Romania comercializeaza chiar si UTV-uri si ATV-uri, ne-am gandit sa va prezentam cateva dintre cele mai bune oferte pe care le-am gasit.

Daca vrei sa investesti in asa ceva, ai nevoie de un buget destul de consistent, insa exista si modele cea mai ieftine, care depasesc cu putin 10.000 de lei.

eMAG – ATV Linhai

Primul ATV pe care vi-l prezentam de la eMAG este un Linhai M550 EFI 2016 care beneficiaza de o garantie de 36 de luni, este compact si robust, bine echipat pentru offroad. Modelul se remarca printr-un motor EFI cu 1 cilindru in 4 timpti care dezvolta 32CP, o capacitate de incarcare de 150kg si de tractare de 200kg. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – UTV CF Moto Z8

De la Terracross va prezentam UTV-ul CF Moto Z8 800 EX 2016. Noul CFMoto Z8 EX (Terracross 800 EX) duce viteza si puterea la un nou nivel. Poate atinge o viteza maxima de 100 km/h si dezvolta o putere de 62CP. Pentru cei care apreciaza o doza semnificativa de adrenalina la sfarsit de saptamana, este modelul potrivit. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – ATV Arctic Cat Alterra 400

Arctic Cat Alterra 400 2016 este un ATV de talie medie cu elemente de stil imprumutate de la modelele Alterra de talie mai mare. Oricare ar fi destinatia de utilizare - munca sau distractie, Alterra 400 este mai agil, mai usor si mai versatil decat modelele concurente din aceeasi clasa si aduce caracteristici tehnice menite sa ofere maximum de randament pe traseu. Dotari: motor in 4 timpi, 4 valve, SOHC, capacitate 366cc, transmisie automata Duramatic, vitezometru si turometru digitale, troliu 3000 livre / 1360 kg, suspensii independente, bila de remorcare de 50mm, jante din otel, portbagaje rezistente la impact cu o capacitate de 34 kg fata si 68 kg spate. Cadou cutie spate. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – UTV CF MOTO Tracker 800 EPS

CFMoto Tracker 800 EPS este un UTV utilitar cu un design sport, potrivit pentru orice sarcina in medii off-road, de la treburile de pe langa ferma sau gospodarie pana la muncile grele din zonele de munte sau din zonele industriale. Poate fi folosit si in scop recreational, pentru plimbari in natura, pescuit sau vanatoare. Acest UTV este echipat cu un motor V-Twin, 8 supape, SOHC, EFI, de capacitate 800cc care dezvolta 62 CP, servodirectie, o cutie de viteze automata CVT cu 5 pozitii - H/L/N/R/P, suspensii independente cu brate duble pe toate cele 4 roti, tractiune integrala 4x4, jante din aluminiu 14", troliu si o serie de caracteristici de confort precum scaunele reglabile, usile laterale si bordul multifunctional cu afisaj LCD. Pretul include: jante din aluminiu, usi laterale, troliu, ambreiaj CVTech, acoperis, parbriz, carlig de remorcare. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – ATV Linhai 500 S DragonFly 4x4

Prin lansarea noului ATV DragonFly 500 S, cei de la Linhai ridica stacheta la un alt nivel. Acesta este un ATV dezvoltat special pentru piata europeana, fiind echipat cu tot ce aveti nevoie. Este un ATV din categoria recreational-utilitar, fiind ideal atat pentru muncile din jurul fermei cat si pentru plimbarile relaxante prin natura. Printre dotarile noului ATV Linhai 500S DragonFly se numara un motor nou mai puternic, comutator electronic 2WD/4WD pentru tractiune integrala 4x4, diferential fata blocabil, sa confort pentru doua persoane, spatar pentru pasager, un design nou, bord cu afisaj digital, jante dintr-un aliaj de aluminiu, troliu electric, aparatori maini, suspensii independente, o cutie textila pentru depozitare bagaje, etc. Descoperiti natura cu ATV-urile Linhai! Acest ATV se poate inmatricula. Culori disponibile: rosu, albastru, negru, alb. Oferta poate fi gasita AICI.