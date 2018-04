eMAG - Oferta anului la televizoare! Ce preturi bune

eMAG – Philips

Primul televizor pe care vi-l recomandam e si cel mai popular in randul televizoarelor de lux ce au reducere. Discountul in acest caz este impresionant de 46%. Televizorul are toate functiile smart incluse, o diagonala de 164cm si rezolutia cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Samsung

Trecem la un alt brand de mare calitate, e vorba de televizoarele de la Samsung. Modelul care noua ne-a atras atentia are o reducere de 2.800 de lei si o diagonala de 163cm. Televizorul poate fi conectat la internet si are disponibile functii smart, iar rezolutia e 4K ULTRA HD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Televizor Sony

Alt televizor, alta reducere uriasa: smart Android Led SOny Bravia face parte dintr-o gama de televizoare de foarte buna calitate. Televizoarul are rezolutia cea mai puternica de pe piata: 4k ultra hd. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Sharp

Televizorul Sharp are un pret rezonabil si un raport calitate/pret foarte avantajos. Acest televizor beneficiaza de o reducere de pret de 3.000 de lei, iar diagonala sa este de 164cm. Toate detaliile pot fi gasite AICI.

eMAG – LG

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol din promotia inceputului de an de la eMAG este pentru un televizor de la LG. Pretul sau e scazut cu 1.800 de lei, are diagonala de 164cm, rezolutie 4K ULTRA HD si toate functiile smart disponibile. Oferta completa poate fi accesata la URMATORUL LINK.

Televizor Smart Philips

Primul produs are o diagonala de 139 cm, rezolutie 4k Ultra HD si beneficiaza de o reducere de 40%. Oferta completa, AICI.

Televizor Smart Star-Light

Al doilea este un televizor potrivit pentru o incapere mai mare, avand o diagonala de 168 cm. Beneficaza de o reducere de 800 lei. Mai multe detalii despre aceasta oferta, AICI.

eMAG, bătălia mărcilor: LG vs Samsung vs Sony vs Philips

Televizor Smart LG

Televizorul de mai sus are o diagonala de 139 cm si beneficiaza de o reducere foarte mare de 4.500 lei. Vezi AICI mai multe detalii.

Televizor Smart Samsung

Am ales din nou unul ideal pentru o sufragerie spatioasa. Are o diagonala de 163 cm si rezolutie 4K Ultra HD. Acum, il gasesti mai ieftin cu 2.800 lei. Vezi AICI mai multe detalii.

Televizor Smart Sony Bravia

Urmatorul pe lista este acest televizor cu diagonala de 138 cm si rezolutie 4K Ultra HD. Beneficiaza de un discount de 1.600 lei. Oferta completa, AICI.

Televizor Smart Horizon

Urmatorul pe lista este un televizor cu diagonala de 140 cm si rezolutie Full HD. Mai multe detalii despre aceasta oferta, AICI.

Panasonic revine puternic, iar eMAG are prețuri mici

Televizor Smart Samsung

Am ales din nou unul ideal pentru o sufragerie spatioasa. Are o diagonala de 189 cm si rezolutie 4K Ultra HD. Acum, il gasesti mai ieftin cu 5.800 lei. Vezi AICI mai multe detalii.

Televizor Smart Toshiba

Televizorul de mai sus are o diagonala de 140 cm si beneficiaza de o reducere de 700 lei. Oferta completa, AICI.

Televizor Smart Panasonic

Urmatorul pe lista este un televizor cu diagonala de 146 cm si rezolutie 4k Ultra HD Mai multe detalii despre aceasta oferta, AICI.

Televizor Smart Philips

Ultimul produs are o diagonala de 139 cm, rezolutie 4k Ultra HD si benefiaza de o reducere de 1.700 lei. Oferta completa, AICI.