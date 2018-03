eMAG ofera accesibilitate: Televizoarele SMART au preturi de la 599 de lei

eMAG are in oferta sa o multime de preturi bune de tot pentru televizoarele inteligente. Mai jos gasiti cateva mostre dintre cele mai avantajoase televizoare ce ofera accesibilitate maxima.

eMAG – Lista tuturor televizoarelor inteligente aflate la reducere poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are preturi parca mai bune ca niciodata pentru televizoarele inteligente produse de cei mai buni din domeniu. Ofertele impresioneaza prin reducerile mari, dar si prin alte avantaje cum ar fi cadouri speciale la achizitionare sau garantii de pana la 5 ani, fapt care asigura clientul ca vorbim despre un produs cat se poate de rezistent.

Daca la inceput la eMAG preturile televizoarelor smart, care pot fi conectate la internet, erau destul de mari, acum ele au devenit tot mai avantajoase. Pentru a intelege de ce sunt atat de cautate la eMAG aceste televizoare, va dam doar cateva exemple relevante: cu un televizor smart de la eMAG poti viziona filme direct de pe internet prin intermediul serviciilor de tip Netflix, HBO Go sau chiar filmulete, muzica si vlogguri direct de pe youtube, la doar o distanta de o apasare de telecomanda. In plus, poti intra si pe Facebook si ai multe alte beneficii.

Mai jos, am facut o selectie a celor mai interesante 5 televizoare smart care au preturile cele mai mici de pe piata si din oferta eMAG.

eMAG – Televizoare Smart la preturi foarte mici

Televizorul Horizon

Prima oferta pe care v-o recomandam este si cea mai ieftina din intreaga promotie. Televizorul produs de Horizon si comercializat la eMAG are o reducere de pret de 35%. Acest model are ecran de tip LED, toate functiile smart disponibile si o diagonala de 61cm. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Televizor Wellington

Poate un brand mai putin cunoscut, insa calitatea televizorelor produse de acestia este la cele mai inalte standarde si la cele mai joase preturi. Televizorul de la Wellington are diagonala de 61cm, ecran de tip LED, functii smart disponibile si o rezolutie HD. Oferta include o reducere de pret de 100 de lei si poate fi gasita AICI.

Hyundai la eMAG

Continuam cu un televizor aproape la fel de ieftin si de bun precum modelele precedente, insa cu un ecran chiar mai mare. Modelul de televizor de la Hyundai are diagonala de 81cm, rezolutie HD si ecran LED. Oferta cu discount generos de 27% de la eMAG poate fi gasita accesand URMATORUL LINK.

Smart Orion

Televizorul Smart Orion e si el la reducere, are discount de 200 de lei de la eMAG si prezinta un ecran de 81cm HD. Oferta asigura si o garantie de 24 de luni inclusa in pret si care poate fi extinsa pentru o suma modica. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG – Televizor Toshiba

Producatorul Toshiba este unul foarte cunoscut, renumit pentru calitatea produselor sale eletronice si electrocasnice si mai ales pentru televizoare. Este si cazul televizorului Smart Toshiba cu ecran LED ce are diagonala de 81cm si reda imagini impecabile la o rezolutie HD. Acest televizor prezinta un raport calitate/pret imbatabil si beneficiaza de o reducere la eMAG de 32%. Oferta completa poate fi gasita AICI.