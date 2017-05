eMAG – O promotie minunata pentru Ziua Copilului. Reduceri 50% la jucarii

eMAG are o promotie speciala ce se intituleaza eMAGIA copilariei prin care preturile la jucarii dar si alte produse sunt scazute cu pana la 50%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor din promotia eMAGIA copilariei poate fi consultata AICI.

In acest an, cei de la eMAG s-au gandit sa vina cu o promotie speciala pentru Ziua Copilului, motiv de reduceri de pana la 50% la jucarii, jocuri dar si gadgeturi destinate celor mici. Achizitioneaza din timp un cadou minunat pentru copiii tai.

Am facut si noi o scurta prezentare a categoriilor de produse care inregistreaza mari reduceri in aceasta perioada.

eMAG Ziua Copilului – Jucarii de exterior

Intr-o lume in care cei mici sunt tinuti prizonieri prea mult timp in fata ecranelor, fa-le o bucurie si cumpara-le de Ziua Copilului jucarii de exterior care ii va face sa aiba un stil de viata sanatos, cu multa miscare si bucurie. Preturile sunt scazute cu pana la 50% pentru diferite vehicule pentru copii, motociclete in miniatura, de jucarie, triciclete, dar si casute si corturi ce pot fi amplasate in curtea casei. In plus, eMAG are o gama larga de colaci, brasiere si accesorii de inot, piscine saltele si mingi de plaja dar si jucarii de nisip pentru ca se apropie sezonul cald. Pe toate le gasiti AICI.

eMAG Ziua Copilului – Jucarii si Jocuri interactive

Jucariile alcatuiesc lumea minunata a copiilor, asa ca ajuta si tu la constructia ei. Cele mai la moda jucarii sunt acum Fidget Spinnerele care sunt foarte ieftine si pe placul copiilor, dar gasesti o multime de alte jucarii la eMAG: de la seturi de constructie, papusi si jucarii de plus, figurine, masinute dar si jocuri creative si puzzle-uri. Uite oferta AICI.

eMAG Ziua Copilului – Articole sportive

Va spuneam si mai devreme ca in aceasta lume plina de ecrane gadgeturi si tehnologie este foarte bine sa nu uitam de miscarea in aer liber si sa ii incurajam pe cei mici sa faca cat mai multe sporturi. Tocmai din acest motiv, eMAG, cel mai mare retailer online din Romania vine cu oferte cu reduceri de pana la 50% pentru biciclete de toate marimile si modelele, role, skateboard-uri, trotinete, dar si echipament sportiv, de la incaltaminte si imbracaminte pana la accesorii pentru fotbal, baschet sau sporturi acvatice. Toate ofertele pot fi gasite AICI.

eMAG Ziua Copilului – Carti si articole creativ-educative

O alta idee de cadou pentru Ziua Copilului de la eMAG este cea a unei carti, in functie de varsta copilului, articole de scris si colorat, instrumente de pictura sau enciclopedii si atlase. Pe toate le gasiti in oferta eMAGIA Copilariei, iar ofertele pot fi consultate AICI.

eMAG Ziua Copilului – Gadgeturi

Chiar daca cei mici au tendinta de a petrece prea mult timp pe tablete, telefoane sau laptopuri, asta nu inseamna ca trebuie sa le interzicem folosirea lor in totalitate. DIn contra, trebuie sa ii incurajam sa foloseasca tehnologia in mod util si in cantitati care nu ii afecteaza. Asa ca pentru Ziua Copilului puteti sa faceti cadou diferite gadgeturi de la eMAG, de la telefoane mobile, la tablete sau eBook Reader, la ceasuri inteligente sau alte accesorii si nu in ultimul rand, laptopuri si desktopuri cu care cei mici se pot conecta la internet si invata o multime de lucruri sau chiar pot face activitatea lor preferata, se pot juca cele mai noi jocuri disponibile in acest moment. Ofertele le gasiti AICI.

eMAG Ziua Copilului – Gaming

Si daca tot vorbeam mai devreme despre pasiunea celor mici pentru gaming, cei de la eMAG vin cu oferte imbatabile pentru laptopuri, desktopuri, console si alte accesorii de gaming pe care daca i le vei face cadou copilului tau, cu siguranta nu vei putea sta departe de ele nici tu. Iata ce preturi au AICI.

eMAG Ziua Copilului – Imbracaminte, incaltaminte si accesorii

Cei de la eMAG au disponibile oferte de Ziua Copilului pentru haine atat pentru fetite cat si baieti, dar si incaltaminte si alte accesorii. Gasiti aici inclusiv body-uri pentru bebelusi si alte hainute de care ati putea avea nevoie. Toate ofertele pot fi consultate la URMATORUL LINK.