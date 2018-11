eMAG nu se mai opreste din Black Friday! Ce anunt de ultima ora au facut: „Grabeste-te...”

eMAG a tinut o groaza de promotii in ziua de astazi, vinerea neagra a reducerilor. Cand credeam ca totul s-a terminat, a urmat un val doi de reduceri, iar pe seara inca un anunt interesant

eMAG Black Friday 2018 – Ultimele oferte pot fi consultate pe site-ul oficial al evenimentului pe URMATORUL LINK.

eMAG a avut intreaga zi oferte de Black Friday, in jurul ore 13 a venit cu un val doi de reduceri, a suplimentat cateva produse si a mai adus si cateva noi si interesante. Pe seara, ca totul sa fie si mai interesant, cei de la eMAG au lansat anuntul: Grabeste-te! Sunt ultimele ore.

Chiar si in aceste ultime ore eMAG Black Friday are o multime de oferte bune de tot, iar noi iti recomandam cateva dintre ele.

eMAG Black Friday – Cea mai cautata categorie de produse pe seara

Daca in timpul zilei publicul a oscilat intre telefoane mobile mai intai, apoi spre laptopuri care aveau o multime de reduceri bune, spre seara toata lumea a dat buluc spre televizoare. Puteti consulta oferta completa de televizoare accesand URMATORUL LINK.

eMAG Black Friday : Top 5 televizore pe care noi ti le recomandam:

Televizor Samsung LED cu 108 cm diagonala si rezolutie Ultra hd – Pret nou cu reducere de 11% il gasiti AICI.

Oferta televizor LED Curbat Smart Samsung, diagonala de 123cm, desi sofisticat accesibil ca pret, reducere de 12%. Oferta e AICI.

Wow deal! Televizor Led Smart Android Philips cu diagonala de 139cm, rezolutie 4K ULTRA HD, reducere de 21%. Gasiti oferta AICI.

eMAG Black Friday 2018 – Televizor Philips LED cu diagonaal de 108 cm si rezolutie Full HD. Oferta foarte avantajoasa AICI.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia cu diagonala de 123cm si rezolutie ULTRA HD. Reducerea de 23% o gasiti AICI.

eMAG Black Friday 2018 – 5 oferte avantajoase de laptopuri

Pentru ca laptopurile au fost la mare cautare astazi, am decis sa trecem rapid in revista 5 dintre ofertele cele mai populare in aceasta seara, in ultimele ore de promotie.

WOW deal pentru Laptop ASUS cu procesor Intel Celeron cu frecventa de pana la 2,4 Ghz, ecran cu diagonala de 15.6 inch, 4GB memorie si un spatiu de stocare de 500GB. In plus, e disponibila si unitatea optica si placa video. Oferta e AICI.

Laptop Lenovo IdeaPad 320 cu procesor Intel Pentium de 2.5 Ghz, 15,6 inch ecran, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Inclusiv placa video si sistem de operare. Oferta cu 31% reducere e AICI.

Laptop ultraportabil Lenovo IdeaPad cu procesor Intel Core i3 cu frecventa de 3.4 Ghz, Kaby Lake, 14 inch, full HD, ips, 4gb memorie si 512SSD spatiu de stocare. Oferta cu 26% reducere o gasiti AICI.

Laptop Apple MacBook Pro 13 cu ecran retina touch bar, procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 3.1 Ghz. Oferta cu reducere de 24% o gasiti AICI.

Lenovo Yoga 2 in 1 cu procesor Intel Core i7 ce are frecventa de 4ghz Kaby Lake R, 16GB memorie si 1TB SSD spatiu de stocare. Reducere de 21%, oferta disponibila AICI.

eMAG Black Friday 2018 – LAPTOP HP cu procesor Intel Core i7 pana la 4GHZ Kaby lake, 13.3 inch ecran, full hd. Detalii si pret cu 23% reducere gasiti AICI.