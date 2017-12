eMAG - MegaSALE Day - Ultima promotie imensa a acestui an! O singura zi cu reduceri de 70%

eMAG MegaSALE Day este o promotie ce sfideaza acest sfarsit de an. Cel mai mare retailer online din Romania reduce preturile cu 70% timp de o zi. SUnt vizate toate categoriile de produse.

eMAG - Toate ofertele promotiei MegaSALE Day pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

În decembrie, ofertele uimitoare se țin lanț la eMAG! Doar mâine, 28 decembrie, clienții pot cumpăra produse grozave la prețuri uimitoare. Este MegaSALE Day, iar reducerile de până la -70% sunt disponibile toată ziua la o varietate de produse dintr-o mulțime de categorii de interes.

eMAG - MegaSALE Day– Samsung Galaxy S7

Incepem cu probabil cea mai puternica dintre oferte, este vorba despre reducerea de 700 de lei pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S7. Acest telefon e dotat cu functie 4G, dar si cu o memorie de 32GB. Oferta disponibila in aceasta saptamana la eMAG o gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Huawei P9 Lite

Continuam cu o oferta la fel de interesanta, insa cu un pret aproape la jumatate din valoarea primului telefon prezentat. Este vorba despre modelul Huawei P9 Lite care are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, memorie de 16GB si functie 4G pentru transfer de date si viteza mare pentru internet. Pretul cu discount de 16% poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day– Allview P9 Energy Lite

Tot un model P9, de aceasta data produs chiar in Romania de catre Allview, are o reducere record de 38%. Acest telefon mobil este unul foarte performant, e dotat cu capacitate de a administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 32GB, functie 4G, culoare gold, iar bateria rezista 2 zile chiar daca este folosita intens. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy J7

Un alt model de la Samsung are reducere mare de pret, este vorba despre Galaxy J7 ce costa mult sub 1.000 de lei dupa aplicatea discountului de 24%. Telefonul are memorie de 16GB si functie 4G. Restul detaliilor pot fi gasite AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon mobil Asus ZenFone 3 Max

Un alt telefon cu dual sim este acest Zen Fone, un model de telefon mobil recunoscut pentru faptul ca este rezistent. Acum, acest telefon are reducere de 23% si e dotat cu o memorie generoasa de 32GB. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Lichidare de stoc Samsung Galaxy S6

Reducere de pret de 21% pentru telefonul mobil Samsung Galaxy S6. In asteptarea noului model S7, cei de la eMAG lichideaza o parte din stocul de S6 asa ca aveti ocazia sa cumparati un super telefon cu memorie de 32GB la un pret excelent. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy S3 Neo

Un alt telefon foarte interesant este S3 Neo care desi este ceva mai vechi, tehnologia folosita este extrem de actuala, are o memorie generoasa de 16GB pe care puteti stoca o multime de fotografii sau filmari. Telefonul la lichidare de stoc are 13% discount. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy Grand Neo Plus

Daca va orientate spre un telefon foarte ieftin este o oferta excelenta la Galaxy Grand Neo Plus care poate administra doua cartele SIM. Pretul sau ajunge sa coste sub 600 de lei. Consultati oferta AICI.

eMAG - MegaSALE Day– Lichidare de stoc Galaxy A5

O memorie de 16 GB si o tehnologie excelenta, cu display SAMOLED de 5 inch, ce mai buna calitate. Rezolutia este HD, are functie de 4G si pretul e redus doar in aceasta perioada cu 10%. Consultati oferta completa AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy Core 2

Acest telefon mobil poate fi gasit resigilat in oferta eMAG si se afla la lichidare de stoc. Marele avantaj al acestui telefon este ca e dual SIM. Consultati oferta completa si pretul AICI.

eMAG - MegaSALE Day Galaxy A3

Una dintre cele mai mari reduceri de 21% o are acest model ceva mai vechi de telefon dar care face parte din gama de success a celor de la Samsung, Galaxy. A3 are16 GB memorie si functie de 4G la un display de 5 inch. Consultati pretul AICI.

eMAG - MegaSALE Day Samsung Galaxy S4

Probabil cea mai buna afacere este achizitionarea unui astfel de telefon nou nout, la un pret foarte scazut ce face parte din promotia eMAG de lichidae de stoc. Telefonul are 4G si o memorie de 16 GB. cONSULTATI pretul AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy S5

Acum, in prag de lansare Galaxy S7, pretul modelului S5 a scazut foarte mult, desi tehnologia este una de cel mai inalt nivel al calitatii Samsung. Telefonul are 4g si 16 GB. Pretul poate fi gasitAICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy S3 Neo

Telefonul mobil Samsung Galaxy S3 Neo are o memorie de 16 Gb și prezintă câteva zgârieturi superficiale. În plus, prețul telefonului este redus cu 14%. Telefonul are o diagonală a display-ului super Amoled HD de 4.8 inch și o rezoluție de 720x1280. Oferta completă o găsiți AICI.

eMAG - MegaSALE Day– iPhone 6

Un model de iPhone 6 Space Grey se regăsește printre produsele resigilate eMAG foarte ieftine, cu o reducere de 9% din preț. Telefonul are o memorie de stocare de 16 Gb. Oferta e disponibilă AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Asus

Acest laptop este dotat cu un procesor Intel Celeron Dual Core N2840 cu o frecvență de 2.16 Ghz și 4 Gb memorie internă. În plus, laptopul care are o reducere de preț de 6% are spațiu de stocare de 500 Gb și placă video Intel HD Graphics. Oferta completă poate fi accesată AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Combina frigorifica Arctic

In lista de oferte eMAG resigilate, una dintre primele oferte care ne-au atras atentia cu un pret foarte bun este cea pentru combina frigorifica Arctic ce are un volum de 321l si e dotata cu doua usi. Combina face parte din clasa energetica A+, are functie no frost si inaltimea de 201cm, iar in plus e dotata cu display pe usa. Pretul la reducere poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

Masina de spalat rufe de la Hotpoint este un model SLIM care are dimensiuni reduse, ideala pentru o locuinta cu spatiu restrans. Masina are insa capacitate de 7kg incarcare a cuvei cu rufe murdare, 1200 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Frigider Beko

Continuam prezentarea ofertelor de resigilate de la eMAG cu un frigider foarte avantajos produs de Beko, deci si de mare calitate. Frigiderul are volum de depozitare de 309l, face parte din clasa energetica A+, functie Neo Frost si inaltime de 185cm. In plus, frigiderul are la exterior un strat de inox antiamprenta. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon Lenovo A6010

Primul telefon pe care vi-l recomandam din cadrul ofertelor de resigilate este un telefon foarte accesibil care poate fi achizitionat cu un buget redus: Lenovo A6010. Telefonul are capacitatea de a administra doua cartele SIM, are memorie de 8GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Huawei P9

O alta reducere foarte mare pentru un produs resigilat are telefonul mobil Huawei P9 care are functie de Dual SIM si 4G. Spatiul de stocare al telefonului este si el unul impresionant de 32GB, pe care pot fi salvate o multime de melodii, filmari sau aplicatii. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Apple iPhone 7

Cel mai ravnit telefon mobil al momentului se gaseste si la reducere ca produs resigilat. iPhone 7 este cel mai nou produs Apple si cel mai cautat si apreciat. Modelul pe care vi-l recomandam cu reducere ca produs resigilat are memorie de 32GB si culoare Rose Gold. Pretul il gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Lenovo IdeaPad 100

Reducere de 15% pentru laptopul Lenovo Idea Pad 100 care este dotat cu un procesor foarte puternic Intel Core i5 ce are frecventa de 2.2 Ghz si e construit pe o arhitectura Broadwell. Laptopul are display de 15.6 inch, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Placa video este Intel HD Graphics. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam din categoria de resigilate este una extrem de avantajoasa pentru laptopul Asus. Acest laptop are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz Skylake, ecranul are 15.6 inch, 4GB memorie si 1TB spatiu de stocare. Laptopul mai este dotat si cu unitate optica de tip DVD-RW dar si placa video Intel HD Graphics. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day– Samsung Galaxy S4

Un telefon foarte performant este Galaxy S4 cu funcția 4G, memorie de 16 Gb. Telefonul beneficiază de o reducere de 10% din preț, iar oferta completă e disponibilă AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Dell Inspirion

Aproape 500 de lei reducere pentru laptopul Dell Inspirion resigilat, un laptop cu o configurație foarte puternică: procesor Intel Premium Quad Core de 2.16 Ghz și display de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare.

Oferta completă este AICI.

eMAG - MegaSALE Day – laptop Asus

Laptopul Asus cu procesor Intel Core i3 5005U este disponibil cu o reducere de 10% resigilat. Laptopul are un display cu diagonală de 15.6 inch, 4 Gb memorie internă și 500 Gb spațiu de stocare, dar și o placă video performantă nVidia GeForce 920M 2Gb.Procesorul este un i3 de 2 Ghz. Oferta completă o găsiți AICI.

eMAG - MegaSALE Day – iPhone 6

Reduceri de mai mult de 500 de lei pentru telefonul mobil Apple iPhone 6, varianta cu spațiu de stocare 64 Gb Gold. Telefonul este unul dintre cele mai râvnite ale momentului și aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare. Oferta completă e disponibilă AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon mobil Samsung Galaxy S5

Un model foarte nou de telefon inteligent este Samsung Galaxy S5 care poate fi achiziționat acum cu o reducere uriașă în cadrul promoțiilor la resigilate eMAG. Oferta completă poate fi consultată AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Televizor LED Philips

Acest televizor are un preț foarte avantajos în cadrul promoției, e dotat cu un display cu diagonală de 81 cm, iar rezoluția sa este HD. Oferta completă o puteți consulta AICI.

eMAG - MegaSALE Day – telefon Allview A4 You

O reducere de preț de 20% pentru televonul A4 You de la AllVIEW. Acest telefon moate administra simultan două cartele SIM simultan, e dotat cu două camere foto de 3.2 Mp și 0.3. Oferta completă o găsiți AICI.

eMAG - MegaSALE Day – combina Samsung

Combina frigorifica de la Samsung are un discount generos de 23% si o multime de calitati: e dotata cu doua usi, iar pe usa dintre ele este amplasat atat un display cat si un dozator care ofera acces rapid la bauturi reci. Combina frigorifica Samsung are volum de 310l, clasa energetica A+ si inaltime de 185cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Masina de spalat rufe Slim 6th Sense Colours Whirlpool

Foarte avantajoasa este si aceasta masina de spalat produsa de Whirlpool, o masina de spalat model SLIM care face parte din clasa energetica A+++, are display LCD, 6kg capacitate de incarcare si 1200 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Crystal Blue

O masina de spalat ceva mai costisitoare insa foarte performanta care beneficiaza de un discount urias ca produs resigilat la eMAG este aceasta masina de spalat rufe produsa de Samsung. Modelul Crystal Blue beneficiaza de smart control prin wifi, capacitate de incarcare record de 10kg, 1600 rpm si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Masina de spalat vase incorporabila Bosch

Masina de spalat vase nu ar trebui sa lipseasca din nicio bucatarie moderna, mai ales ca pretul unui astfel de electrocasnic a ajuns foarte accesibil. Va prezentam o oferta foarte avantajoasa pentru masina de spalat vase incorporabila de la Bosch care are capacitatea de a spala 12 seturi de vase deodata, 5 programe, 3 functii speciale si face parte din clasa energetica A++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Side by side LG DOOR

O alta oferta resigilata pentru un frigider foarte bun este cea pentru Side by side LG Door in Door . Acest frigider e dotat cu functie No Frost, are volum de 614l, face parte din clasa energetica A+ si are inaltimea de 175 cm. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Aparat de aer conditionat Samsung

Printre ofertele disponibile la eMAG in lista de resigilate am zarit o oferta foarte buna si pentru un aparat de aer conditionat de la Samsung care are putere de 12000BTU, face parte din clasa energetica A++, e dotat cu filtru HD antibacterian si are functie Fast Cool. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Combina frigorifica Beko

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru o combina frigorifica Beko ce face parte din clasa energetica A+, e dotata cu functia NeoFrost pentru a nu produce gheata, are inaltime de 201cm si exteriorul este din inox antiamprenta foarte usor de curatat si intretinut. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon mobil Samsung Galaxy A5

Modelul de telefon mobil de la Samsung Galaxy A5, varianta 2016 are un pret excelent ca produs resigilat la eMAG. Telefonul foloseste tehnologie de ultima ora, e dotat cu 4G si are memorie de 16GB. Pretul cu discount generos poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Apple iPhone 6S

Este unul dintre cele mai ravnite si mai vandute telefoane mobile existente pe piata, tocmai din acest motiv are si un pret foarte avantajos ca produs resigilat la eMAG, insa stocul se epuizeaza foarte rapid. Telefonul aproape ca nua re nevoie de nicio prezentare, calitatea Apple este indiscutabila, memoria cu care e dotat telefonul este una generoasa de 64GB. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Combina frigorifica Arctic

Combina frigorifica de la Arctic e dotata cu doua usi, pe cea superioara exista si un display, are volum de depozitare de 321l si un pret excelent la promotie. Combina face parte din clasa energetica A+ si foloseste functia No Frost pentru a nu produce gheata. Inaltimea frigiderului de culoare argintie este de 201cm. Oferta resigilata poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint

O oferta foarte avantajoasa cu 450 de lei reducere este disponibila pentru masina de spalat rufe de la Hotpoint. Acest model de masina de spalat rufe are dimensiuni SLIM si va ajuta pentru a salva o multime de spatiu in baie sau bucatarie. Masina de spalat rufe are 1200 RPM si capacitate de incarcare de 7kg, iar clasa energetica din care face parte este A+++. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Tableta Samsung Tab S2

Tableta Samsung Tab S2 are si ea un discount important, display-ul este cu diagonala de 9.7 inch, procesor Octa Core cu frecventa de 1.9 Ghz, 3GB RAM si spatiu de stocare de 32GB. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Asus

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru laptopul Asus cu procesor Intel Celeron cu frecventa de 1.6 Ghz, display de 11.6 inch, mic si usor de transportat, 2GB memorie si 500 GB spatiu de stocare, dar si o placa video Intel Graphics. Sistemul de operare cu care este dotat laptopul este Windows 10. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon mobil Asus ZenFone 2

Telefonul mobil Asus ZenFone 2 se gaseste la oferta resigilat cu discount de peste 500 de lei. Este un telefon foarte modern si puternic, are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are o memorie de 32 GB si functie 4G. Ofertele pentru acest telefon le gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Telefon Samsung Galaxy S8 Plus

Oferta foarte buna pentru un telefon pe care nu te-ai astepta sa il vezi la resigilate, fiind un model atat de noi. Samsun Galaxy S8 Plus, modelul Midnight Black, are un spatiu de stocare generos de 64GB, functie 4G si toate tehnologiile moderne pe care ai putea sa ti le doresti. Telefonul are mici urme de folosire si zgarieturi fine, insa este vandut cu garantie de 24 de luni si retur gratuit in 30 de zile. Oferta cu mare discount o gasesti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – iPhone SE

Telefonul mobil iPhone SE a fost special conceput pentru ca tehnologia Apple sa devina accesibila si la un pret mult mai redus, facand rabat la calitatea carcasei dar in favoarea tehnologiei. Acum il puteti lua chiar si mai ieftin ca produs resigilat ce are doar cateva zgarieturi fine si lipsa castilor. Gasiti oferta pentru acest iPhone SE cu memorie de 64GB la URMATORUL LINK.

eMAG - MegaSALE Day – Samsung Galaxy S7 Edge

Acest telefon are marginile rotunjite pentru a facilita accesul la un meniu special, ecranul mult mai mare fata de modelele precedente, o memorie de 32GB, functie 4G si pret mult redus pentru produsul resigilat. Oferta o gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Lenovo Moto Z

Ultimul telefon mobil pe care vi-l recomandam in cadrul acestui articol beneficiaza de o reducere de aproape 800 de lei pentru telefonul resigilat care prezinta urme de folosire si are ambalajul original deschis. Telefonul beneficiaza de garantie 24 de luni si poate fi returnat in termen de 30 de zile gratuit. Lenovo Moto Z are capacitatea de a administra doua cartele SIM deodata, are memorie de 32GB si functie 4G pentru transfer de date si internet la viteze mari. Oferta detaliata o gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day - Samsung Galaxy S6 Edge

Prima oferta pe care v-o recomandam are un pret sub 2.000 de lei ceea ce este un record pentru un telefon atat de performant cum este Samsung Galaxy S6 Edge. Telefonul e dotata cu memorie de 32GB si functie 4G. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day - Telefon mobil Apple iPhone 6S

Tot un pret foarte avantajos are si telefonl mobil Apple iPhone 6S, unul dintre cele mai bine vandute telefoane de la eMAG, dar si in intreaga lume. Telefonul la un pret foarte bun este resigilat si are memoria cea mai mica, de 16GB, insa este suficienta pentru a stoca o multime de fotografii, filmari si mzuica. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day - Telefon Samsung Galaxy S6

Un model chiar si mai ieftin fata de Galaxy S6 Edge este acest model de Galaxy S6 resigilat de la eMAG. Telefonul are cea mai mica memorie din gama sa care este insa de 32gb, un spatiu suficient pentru a stoca o multime de date. Functia 4G a telefonului ajuta la transferul de date si internet de mare viteza. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day - iPhone 6S Plus

Cu un ecran mai mare, telefonul iPhone 6S Plus poate fi in mod surprinzator chiar mai ieftin cu ajutorul ofertei pentru acest telefon resigilat.Telefonul e dotat cu 16GB memorie si are culoare GOLD. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day - Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Varful de gama al game Galaxy este modelul S7 care e foarte performant si apreciat de toti iubitorii de tehnologie de ultima ora. Telefonul are 32GB si 4G. Pretul pentru telefonul resigilat este foarte avantajos si poate fi consultat AICI.

eMAG - MegaSALE Day - Apple iPhone SE

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru telefonul mobil Apple iPhone SE care este cel mai ieftin telefon produs de Apple si tocmai devine si mai ieftin cu oferta de resigilate de la eMAG. Consultati oferta completa pentru acest telefonul mobil AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop 2 in 1 HP Elite Book Revolve 810 G3

Acest laptop, dupa cum ii spune si numele, este de tip 2 in 1, adica se poate transforma cu usurinta intr-o tableta usor de utilizat dar si cu o configuratie foarte puternica. Laptopul are procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.3 Ghz, Broadwell, display-ul este de tip touch screen si are o diagonala de 11.6 inch. Memoria laptopului este de 8GB, 256GB spatiu de stocare SSD si o placa video Intel HD Graphics. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare 8.1 Pro preinstalat. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Asus

Urmatorul laptop pe care vi-l prezentam este de la Asus si are procesor AMD cu o frecventa de 2.2 Ghz. Pretul acestui laptop este unul exceptional si in plus are si o reducere de 31%. Laptopul are display cu diagonala de 15.6 inch, 4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare foarte generos. Laptopul e dotat si cu unitate optica de tip DVD-rw. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Kiano Slimnote

Desi este un laptop produs sub un brand mai putin cunoscut, acest model este unul foarte puternic dar si avantajos. Costa sub 1.000 de lei, modelul Kiano Slimnote are display de 14.1 inch, 32GB memorie si 2GB DDR3. In plus, laptopul vine cu sistemul de operare Windows 10 preinstalat. Oferta cu 31% reducere o gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop HP 250 G5

Laptopul HP 250 G5 este un model destul de renumit in lumea fanilor de gadgeturi, a inregistrat vanzari semnificative, avand o configuratie puternica si un pret foarte avantajos ce beneficiaza de 27% reducere. Laptopul e dotat cu procesor Intel Core i5 ce are frecventa de 2.3 Ghz, 15.6 inch diagonala a ecranului ce reda imagini de calitate Full HD, 4GB memorie si spatiu de stocare de 500GB. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Lenovo ThinkPad T450

Din gama ThinkPad, mai multe laptopuri s-au evidentiat cu calitati foarte bune si o rezistenta excelenta in timp. Modelul T450s de la Lenovo este si el unul foarte puternic, ideal pentru pasionatii de gaming si are chiar acum o reducere de 26% in cadrul unei promotii speciale si de scurta durata de la eMAG. Laptopul e dotata cu procesor Intel Core i5 cu frecventa de 2.2 Ghz, arhitectura Skylake de 14 inch, rezolutie Full HD, IPS, 8GB memorie si 256GB spatiu de stocare. Placa video este Intl HD Graphics 5500. Toate detaliile dar si pretul le gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Acer Aspire E5

O alta oferta pe care noi o gasim foarte, foarte avantajoasa este cea pentru acest model de laptop Acer Aspire. COnfiguratia laptopului este urmatoarea: procesor AMD Quad Core ce are o frecventa de 2.1 Ghz, 15.6 inch display, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Laptopul vine cu sistemul de operare Linux preinstalat gratuit. Oferta o gasiti AICI.

eMAG - MegaSALE Day – Laptop Gaming Lenovo IdeaPad Y700

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un laptop special conceput pentru pasionatii de jocuri pe calculator. Configuratia suporta aproape orice joc nou existent pe piata acum. Gaming Lenovo IdeaPad Y700 are procesor Intel Core i7, cel mai nou si mai modern de la momentul actual, frecventa sa este de 2.6 Ghz si arhitectura pe care e construit e Skylake, ecranul cu diagonala de 15.6 inch la o rezolutie Full HD, IPS, 8GB memorie si 1TB spatiu de stocare extrem de generos, unitate optica de tip DVD-rw si cel mai important element pentru un laptop de gaming: placa video nVidia GeForce GTX 960M de 4GB. Pretul sau poate fi gasit AICI.