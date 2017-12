eMAG Mega Sale Day. Reducerile anului. 10 masinide spalat rufe la super-pret.

In cazul in care ti s-a stricat masina de spalat, nu este nicio problema, eMAG are super-reduceri la final de an. Profita de preturi excelente pentru a schimba vechea masina de spalat cu una economica si foarte buna.

Intreaga lista de masini de spalat vandute de eMAG la super-preturi poate fi consultata AICI.

Masina de spalat rufe Slim Beko, capacitate de 7kg, 1000RPM, cu display digital, clasa economica A+++. O masina foarte buna, cu program de spalare a hainelor de iarna, inclusive geci din puf de gasca sau chiar pilote si perne. Exista program scurt, programe pentru haine negre, haine sport, camasi, haine de lana si haine delicate. Poti urmari programele de spalare, se blocheaza butoanele, iar daca ai animale de companie, masina are un program de indepartare a parului de pe husele de canapea si haine. Afla mai multe detalii despre acest produs vandut de eMAG AICI.

Masina de spalat rufe Whirlpool, 6th sense colours, capacitate 6 kg, 1200 RPM, clasa economica A+++. Cu aceasta masina ai o multitudine de programe pentru toate tipurile de tesaturi, dar si posibilitatea alegerii rotatiilor de stoarcere a rufelor. Raportul calitate pret este unul foarte bun. Excelenta pentru familii mici si medii. Mai multe detalii despre acesta masina de spalat rufe vanduta de eMAG gasesti AICI.

Masina de spalat rufe Heinner, capacitate 7 kg, 1200 RPM, display LED, care vine cu cadou special, prosop de baie verde. Masina este foarte silentioasa, rapida si pretul este extrem de accesibil pentru orice buzunar. Spalare si stoarcere fara probleme, o alegere foarte buna pentru orice familie, mai ales ca sunt la reduceri. Iata AICI mai multe detalii despre produsul vandut de eMAG.

Masina de spalat rufe LG, capacitate 7 kg, 1200 RPM, afisaj, steam, inverter direct drive, 6 motion, functii smart. O masina excelenta, care face putin zgomot si nu se simt atat de puternic vibratiile. Poti descarca programe noi de pe smartphone cu noua tehnologie NFC. O masina perfecta pentru cei care au probleme alergice, deoarece masina are un program special de indepartare a alergenilor, precum acarienilor. Afla mai multe detalii despre masina de spalat vanduta de eMAG gasesti AICI.

Masina de spalat rufe Samsung, capacitate 7 kg, 1400 RPM, clasa economica A+++. Masina foloseste foarte putina apa, consuma putina energie, este silentioasa, usor de folosit si foarte incapatoare. Este excelenta pentru familii mari, este robusta, ocupa spatiu si spala foarte bine. Iata AICI detalii tehnice despre acesta masina vanduta de eMAG.

Masina de spalat rufe cu uscator Indesit Innex, 1400 RPM, cu capacitate de spalare de 7 kg si de uscare 5 kg, contine 16 programe si este perfecta pentru orice familie. Spala si usuca din acelasi program, nu ocupa mult spatiu si este foarte fiabila. Exista posibilitatea de a alege un program scurt, care satisface toate nevoile fara problem, spalare si uscare. Detalii tehnice despre aceasta masina de spalat rufe cu uscator vandut de eMAG gasesti AICI.

Masina de spalat rufe Slim Arctic, capacitate de 5 kg, 1000 RPM, clasa economica A++. O masina special creata pentru familii, are bolcare pentru copii, program de bumbac eco, poti sa amani pornirea pentru mai tarziu, are programe sport si functia de pastrare a detergentului in masina pana cand incepe clatirea. Astfel, economisesti detergent, apa si energie, asadar, cuvintele cheie pentru aceasta masina sunt eficienta si consum redus. Iata detalii despre acest produs vandut de eMAG AICI.

Masina de spalat rufe Slim Indesit, capacitate de 5 kg, 1000 RPM, clasa A+. O masina excelenta la un pret foarte bun. Programul eco time este perfect pentru cand ai nevoie sa speli mai putine haine, astfel se scurteaza ciclul de spalare si consuma mai putina energie. Nu este deloc zgomotoasa, are foarte multe functii utile si nu ocupa mult spatiu. Potrivita pentru orice familie, cu doi sau mai multi membri. Se foloseste usor, iar raportul calitate pre teste unul foarte bun.

Masina de spalat rufe Samsung EcoBubble, capacitate de 8 kg, 1200 RPM, clasa economica A+++. O masina cu capacitate de spalare foarte mare, excelenta pentru spalarea pilotelor mai mari si nu numai. Inlatura petele foarte eficient, are un program automat de monitorizare a erorilor prin smart check de pe smartphone si are un design foarte elegant. O masina puternica ce transforma detergentul in bule pentru a intra mai usor in tesaturi si a curata murdaria eficient. Afla detalii despre produsul vandut de eMAG AICI.

Masina de spalat rufe cu uscator Electrolux, 1600 RPM, cu capacitate mare de spalare 10 kg, capacitate de uscare de 6 kg. Speli si usuci rufele dintr-un singur ciclu. Aceasta masina are sistem DualCare, care spala si usuca tesaturile delicate, inclusiv tesaturile delicate, care se spala doar manual. Functia bazata pe aburi va scoate toate mirosurile neplacute, facand calcatul mult mai usor. Astfel, vei petrece mai putin timp pentru aranjarea hainelor in dulap. Detalii tehnice despre aceasta masina de spalat rufe cu uscator vanduta de eMAG gasesti AICI.