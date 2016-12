eMAG - Masinile de spalat rufe au preturi foarte avantajoasa. Iata 21 de oferte

eMAG are reduceri si discounturi mai mari ca niciodata pentru masinile de spalat rufe.

eMAG – Lista cu toate modelele de masini de spalat rufe aflate la reducere poate fi consultata AICI.

eMAG are constant reduceri importante pentru diferite electrocasnice, iar de data aceasta este randul masinilor de spalat rufe sa fie mai avantajoase ca niciodata. Am ales 21 dintre cele mai vandute masini de spalat rufe de la eMAG si vi le prezentam si dumneavoastra.

eMAG – Masina de spalat rufe Indesit Innex

Prima masina pe care v-o recomandam are un pret scazut cu 400 de lei in acest moment, este produsa de Indesit si face parte din gama de succes Innex. Masina de spalat are o capacitate de incarcare de 7kg, 1000 RPM si display LED. Clasa energetica din care face parte este A+. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat slim Arctic

Electrocasnicele de la Arctic sunt produse chiar in Romania si sunt de foarte mare calitate. Masina de spalat rufe de la Arctic pe care v-o recomandam este un model SLIM, are dimensiuni reduse si poate fi cu usurinta strecurata intr-o baie sau bucatarie de dimensiuni reduse. Masina are capacitate de incarcare de 6kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul cu 24% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Beko

Tot un model slim va prezentam si de la Beko. Aceasta masina de spalat este foarte economicoasa facand parte din clasa energetica A++, are display de tip LED pentru afisarea programelor, 1000 rotatii pe minut si capacitate a cuvei de 6kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Sharp

Prima oferta pe care v-o recomandam costa putin peste 1.000 de lei si este de mare calitate. Masina de spalat rufe de la Sharp are 1000 rotatii pe minut, capacitate de incarcare de pana la 8kg si face parte din clasa energetica A+++. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Samsung Eco Bubble

Urmatoarea oferta este cu reducere de peste 800 de lei si este produsa de Samsung. Masina de spalat rufe exceleaza la capitolul tehnologie, avand 1400 RPM, face parte din clasa energetica A+++ si capacitate de incarcare record de pana la 8kg. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – IT Wash

Stoc limitat pentru masina de spalat rufe de la IT Wash, un brand mai putin cunoscut care vine insa cu o oferta foarte avantajoasa. Masina are reducere impresionanta de 35%, capacitate de incarcare de 5kg SI 800 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Star Light

Prima masina de spalat rufe pe care v-o recomandam este de la Star Light si face parte din clasa energetica A+++, are o capacitate de incarcare de 7kg si 1200 RPM. Pretul cu reducere de 14% poate fi gasit AICI.

eMAG – Heinner

Continuam cu o masina de spalat rufe de la Heinner care face parte tot din clasa energetica A+++ si are un consum redus de curent dar si de apa si detergent. Masina poate fi incarcata cu 7kg de rufe murdare si are in plus si display de tip LCD. Oferta la reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Beko

Oferta de la Beko se incadreaza intr-un buget sub 1.000 de lei si va ofera o masina de spalat rufe foarte performanta cu capacitate de incarcare de 7kg si 1000 rotatii pe minut. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat Whirlpool

Costa chiar sub 1.000 de lei si este o masina de spalat rufe de foarte mare calitate de la Whirlpool, care face parte chiar din gama 6th Sense. Masina face parte din clasa energetica A++, are capacitate de 7kg si 1000 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Samsung

Samsung este un brand renumit pentru electronice si electrocasnice, iar masinile de spalat produse de ei sunt de exceptie, la fel cum este si cazul acestui model SLIM. Masina are 1200 RPM, face parte din clasa energetica A++, exteriorul este acoperit cu inox usor de curatat si intretinut, dar si foarte elegant, si capacitate de incarcare este de 6kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – SLIM Hotpoint

Aceasta masina de spalat rufe de la Hotpoint face parte din clasa energetica A+++ si este foarte economicoasa nu doar din punctul de vedere al energiei eletrice ci si al apei consumate si detergentului. Masina are 1200 RPM si capacitate de incarcare de 7kg. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Hoover

Tot de la un brand mai putin recunoscut este si aceasta masina de spalat rufe care beneficiaza de o cuva ce poate fi incarcata cu pana la 9 kg de rufe, o cifra record pentru un asemenea pret. Masina de spalat rufe de la Hoover are incarcare frontala, clasa de spalare este A iar clasa energetica A+. Pretul poate fi consultat AICI.

eMAG – Masina de spalat 6th Sense Whirlpool

Whirlpool este unul dintre cele mai renumite branduri pentru electrocasnice dar in special pentru masinile de spalat rufe. Gama 6th Sense este una dintre cele mai performante de la Whirlpool, iar masina pe care v-o propunem la oferta de la eMAG are incarcare de 7kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A++. Oferta completa poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Arctic

Ultima oferta pe care v-o recomandam in cadrul acestui articol este pentru o masina de spalat rufe produsa chiar in Romania, la Arctic, si care are un pret excelent. Masina este un model SLIM, cu dimensiuni reduse, ideala pentru o casa cu spatiu putin. Masina are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Arctic

Produsa chiar in Romania, masina de spalat rufe de la Arctic este de foarte buna calitate si pretul e mai avantajos ca niciodata. Masina are 7kg capacitate de incarcare. 1200 RPM si face parte, evident, din clasa energetica A+++. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Particularitatea acestei masini de spalat rufe este faptul ca este un model SLIM care va salveaza o multime de spatiu daca aveti o locuinta restransa. Capacitatea de incarcare este una suficient de generoasa de 6kg, are 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Pretul il gasiti AICI.

eMAG – Daewoo

Daewoo este un brand renumit pentru electrocasnicele bune si cu preturi avantajoase si este si cazul acestei masini de spalat rufe cu capacitate de incarcare de 7kg, 100 RPM, clasa energetica A+++ si display special. Oferta poate fi consultata AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Indesit

Ultima oferta pe care v-o recomandam este tot pentru un model SLIM cu dimensiuni reduse. SLIM Indesit are si un pret foarte bun, capacitate de incarcare de 6kg, 1200 RPM si clasa energetica A+++. Oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat rufe Heinner

18% reducere pentru masina de spalat rufe Heinner care are capacitate de incarcare de 5kg, 800 RPM si face parte din clasa energetica A+. Pretul poate fi gasit AICI.

eMAG – Masina Sharp

Ultima masina de spalat rufe pe care v-o recomandam este produsa de Shar, face parte din clasa energetica A+++, 1000 RPm si una dintre cele mai mari capacitati de incarcare, de 8kg. Pretul cu reducere de 700 de lei poate fi gasit AICI.