eMAG Martishow-ul reducerilor nu topeste zapezile, dar topeste inimile doamnelor si domnisoarelor

eMAG Martishow este noua ‘gaselnita’ a celor de la eMAG pentru a sarbatoarea de 1 Martie. Promotia speciala pentru aceasta perioada tocmai a debutat.

eMAG Martishow – Lista completa cu reducerile de 1 Martie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG a furat startul sarbatorii de 1 Martie si a venit deja cu reduceri mari pentru toate produsele. Discounturile se invart in jurul cifrei de 50%. Surprizele se tin lant printre ofertele de la eMAG, ai de unde alege daca vrei sa faci cadou unei doamne sau domnisoare la inceput de primavara.

eMAG – Precomanda Samsung Galaxy S9 si S9 Plus

O prima oferta interesanta este cea de precomanda pentru cel mai nou telefon mobil de la Samsung. Acest telefon poate fi cumpara tu 2.200 de lei mai ieftin pentru cei care se misca repede si comanda din timp. Tocmai pentru ca asteptarea sa nu mai fie atat de dureroasa, eMAG micsoreaza si timpul de livrare cu pana la 7 zile mai devreme. Oferta cu toate detaliile ei este AICI.

eMAG – Alte telefoane mobile cu reduceri mari

Nu doar telefoanele mobile de la Samsung beneficiaza de reduceri mari la inceputul primaverii, ci si alte brand-uri. Desigur, printre cele vizate se afla si Apple cu celebrele iPhone-uri pe care le cauta cei mai multi clienti.

Telefoanele mobile de la Apple au reduceri de pana la 30%, design inovator si tehnologii revolutionare. Preturile eMAG le gasesti listate AICI.

Telefoanele mobile Huawei ofera un echilibru perfect intre eleganta si functionare si ofertele au reduceri de 25%. Lista modelelor si preturilor eMAG o gasesti AICI.

Telefoanele mobile Allview sunt produse chiar la noi in tara si au preturi extrem de competitive, insa ofera exigenta in performanta si aspect. Reduceri eMAG sunt de pana la 35% in cazul telefoanelor pe care le vedeti AICI.

eMAG – Televizoare Ultra HD 4K

Una dintre cele mai bune oferte din promotia de Martisor este cea pentru televizoarele cu rezolutie maxima 4K ULTRA HD. Poti experimenta divertismentul cu imagini uimitoare si preturi la fel de ametitoare ce incep de la doar 1.299 de lei. Toate modelele cu specificatiile lor si preturile listate de eMAG la reducere pot fi vazute AICI.

eMAG si Electric Castle – Care-i legatura?

O alta surpriza foarte frumoasa din promotia eMAG de 1 Martie este cea prin care poti cumpara cu reduceri consistente chiar din iarna, sau inceputul primaverii, bilete pentru cel mai hot festival al verii. Abonamentele Early Bird la Electric Castle au super preturi pe care le gasesti AICI.