eMAG. Mărțișorul reducerilor. 15 oferte care aduc primăvara

eMAG aduce primăvara cu noile oferte din Campania ’’Mărțișorul Reducerilor ’’. Mii de produse au prețuri speciale și își așteaptă purtătorul, pentru cât mai multe zâmbete.

Cu un Mărțișor chiar se face Primăvară!

Iată câteva idei pentru ziua de mâine:

Fossil, Set de ceas si bijuterii auriu rose

Un mărțișor de neuitat! Setul de la Fossil, compus dintr-un ceas elegant și două perechi de cercei, de culoarea rose si accente aurii, are un preț redus cu 20%. Puteți comanda AICI.



Folli Follie, Colier decorat cu cristale

O altă opțiune pe care să o luați în calcul pentru Mărțișor este acest colier din oțel inoxidabil, decorat cu cristale. Produsul îl găsiți AICI.





Stuhrling Ceas argintiu Winchester

O super reducere de 84% are ceasul de la brandul Stuhrling. Este argintiu, cu un design simplist, care va atrage privirile tuturor. Detalii AICI.



Suport Poșetă Difital Rainbow

Până la urmă gestul contează, iar Mărțișorul ar trebui să fie simbolicul șnur alb cu roșu pe care îl puteți lega de acest support pentru poșetă. Doamnele cunosc produsul și îl puteți comanda de pe site-ul eMAG AICI.



Brățară

Brățară handmade cu zodia Leu realizată din inox care poate fi cumpărată de AICI.



Set 10 marțișoare ceramice hand made

Atent lucrate și pictate manual, sub forma unui magnet decorativ. Setul cu 10 mărțișoare poate fi găsit AICI.



Coș cadou cu plante în ghiveci

Primăvara în casele dumneavoastră! Cei de la eMAG au pregătit coșulețe cu flori înmiresmate. Zambilă, narcisă, kalanchoe și multe altele. Detalii despre ofertă AICI.



Praline Rocher Diamant

Pentru acele momente dulci, 24 de bomboane de ciocolată fină ambulate într-o cutie aurie. Detalii AICI.



Cadou cu ursuleț de pluș și bomboane Ferrero "Dulce ca tine"

Un cadou gata realizat de specialist cu un titlu sugestiv Dulce ca tine în care veți găsi un urs de plus și bomboane delicioase de ciocolată. Mărțișorul dulce poate fi achiziționat de AICI.



Set Parker: Stilou + Pix IM SS CT

Instrumente de scris pentru cei care încă găsesc plăcerea în scrisul de mână. Pentru prețul setului urmăriți link-ul AICI.



Set Hermes Eau de Merveilles

Primăvara ne învăluim cu mirosuri proaspete, în accord cu natura. Setul Hermes conține o apă de toaletă de 100 de mililitri, o loțiune de corp și un mini parfum de 7,5 mililitri și poate fi cadoul perfect. De altfel, vine cu o reducere substantială de 31%. Oferta completă poate fi văzută AICI.



Memoriile unei gheise - Arthur Golden

O carte este un cadou care rămâne în timp și dacă veți lăsa și o dedicație cu atât mai mult va fi mai apreciat gestul. Detalii despre ofertă AICI.



CASABLANCA [DVD] [1942]

Un classic de urmărit în doi. DVD-ul cu filmul Casablanca poate întregi colecția de filme oldies but gooldies.Se poate comanda de pe site-ul Emag AICI.



Set lenjerie intima femei: sutien cu burete si chilot

Dacă știți măsurile, o piesă de lenjerie intima va fi întotdeauna apreciată. Iată și una dintre variante, pe care o puteți găsi pee MAG, AICI.



Lingou aur, Credit Suisse

Un mărțișor inedit, dar cu siguranță apreciat. Acest lingou este din aur de 24 de karate și are 5 grame. Produsul este disponibil AICI.



Oferta completă a reducerilor de primăvară le puteți găsi pe site-ul eMAG AICI.