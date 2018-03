eMAG – Macel la derby-ul reducerilor! Discounturile au marcat gol dupa gol

eMAG are ultimele ore dintr-o promotie ce a durat o intraga saptamana. Reducerile ating cote de 45%.

eMAG – Lista tuturor ofertelor disponibile inca in promotia Electro Super Sale poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o multime de oferte foarte avantajoase, dar parca acum sunt cele mai bune din toate timpurile. Daca in fotbal am avut parte de un meci capital intre locul 1 si locul 2, FCSB si CFR, iata ca si discounturile cele mai mari se bat intre ele spre bucuria noastra. Preturile devin spectaculoase cu reduceri de 45%.

eMAG – Masina de spalat rufe Hotpoint

Prima masina de spalat rufe pe care v-o recomandam este cea dela Hotpoint. Aceasta masina de spalat este una foarte avantajoasa si performanta. Joaca in liga celor mai bune masini de spalat rufe. Masina Hotpoint are capacitate de incarcare cu pana la 8 kg rufe murdare, 1200 RPM si face parte din clasa energetica A+++. Oferta completa cu discount de 37% poate fi gasita AICI.

eMAG – Lada frigorifica Arctic

O reducere destul de rar intalnita este cea pentru lada frigorifica Arctic care face parte din clasa energetica A+ si are un volum de depozitare de 298l. Lada frigorifica este un congelator foarte economicos si util, de culoare alba. Pretul sau e scazut impresionant de mult, cu 38%. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Pachet promotional Cuptor si Plita incorporabile

eMAG are o oferta buna si pentru un pachet promotional ce include atat un cuptor incorporabil cat si o plita, ambele de la Whirlpool, deci de cea mai buna calitate. Cuptorul este electric, are functie 6th sense, volum de 65l, face parte din clasa energetica si are o multime de alte functii. In primul rand are functia de autocuratare catalitica, design absolut, dar si exteriorul acoperit cu inox antiamprenta de cea mai buna calitate. Plita incorporabila de la Whirlpool are si ea calitatile sale, functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare, aprindere electrica si suprafata sa e din sticla neagra extrem de eleganta. Oferta completa include o reducere de 1290lei si poate fi gasita AICI.

eMAG – Masina de spalat vase

Aceasta maina de spalat vase de la eMAG este perfecta pentru o bucatarie care se respecta. Masina are o latime de doar 45cm si e incorporabila in mobilierul de bucatarie, salvand o grada de spatiu. Masina e produsa de Whirlpool, are functia 6th Sense, poate spala pana la 10 seturi de vase deodata, are 7 programe distincte pe care le poate rula si e dotata cu un display de tip LED. In plus, aceasta masina de spalat e foarte economicoasa, facand parte din clasa energetica A++. Oferta completa cu reducere de 40% poate fi gasita AICI.

eMAG – Aspirator cu sac Heinner

O ultima oferta pe care v-o prezentam din aceasta promotie ce se incheie foarte curand la eMAG este pentru aspiratorul cu sac de la Heinner. Acest aspirator are putere de 700W, e dotat cu sac textil, volumul sau e de 3l iar puterea e variabila. Aspiratorul e dotat cu filtru HEP, tub telescopic din metal dar si accesoriu 2 in 1. Mai multe informatii si pretul cu 48% reducere le gasiti AICI.