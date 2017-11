eMAG. Mașinile de spălat pe care să nu le ratezi de Black Friday

eMAG. Cel mai mare magazin online, eMAG.ro, anunță oferte impresionante la laptopuri cu ocazia sărbătorii cumpărăturilor, Black Friday 2017. În acest articol vă prezentăm câteva dintre ofertele pe care să nu le ratezi.

Black Friday 2017. Întreaga listă de reduceri eMAG mașini de spălat

Masina de spalat rufe Electrolux EWF1074BW, 7 kg, 1000 RPM, Clasa A+++, Alb. Aceasta masina de spalat rufe de capacitate mare are o deschidere foarte mare care face ca incarcarea si descarcarea rufelor sa se faca mult mai usor – chiar si pentru articolele mari, cum ar fi paturile.

Black Friday 2017. Masina de spalat rufe Slim Whirlpool AWS 71000, 6th Sense Colours, 7 Kg, 1000 RPM, Clasa A+++. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional.

Masina de spalat rufe Gorenje W6723/IS, 6 kg, 1200 rpm, Alb.

Black Friday 2017. Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Beko sau Hotpoint

Masina de spalat rufe Arctic EF5100A+, 5 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot!

Black Friday 2017. Masina de spalat rufe Beko WMY81483LMB1, 8 kg, 1400 RPM, ProSmart Inverter, Clasa A+++, 60 cm, Alb. Motor ProSmart Inverter. Motoarele brushless, a caror constructie a permis eliminarea periilor de carbon, introduc un set de avantaje sesizabile de la prima utilizare : nivel de zgomot redus, absenta vibratiilor, control imbunatatit al turatiei, eliminarea emisiilor electromagnetice. Toate aceste avantaje sunt dublate de durabilitatea si robustetea ansamblului din care au fost eliminate elementele supuse uzurii, periile de carbon.

Masina de spalat rufe SLIM Hotpoint WMSF 622, 6 kg, 1200 RPM, Clasa A++, Alb. ehnologia avansata utilizata de noile masini de spalat Hotpoint este atenta la tema economisirii energiei si a permis atingerea unui obiectiv important: clasa energetica A+++. Acest lucru inseamna ca noile masini de spalat nu numai ca sunt eficiente impotriva murdariei, dar au si un impact redus asupra mediului.

Black Friday 2017. Reduceri eMAG mașini de spălat. Oferte Whirlpool și AEG

Masina de spalat slim Candy SMART CS4 1272D3/1- 40 cm, 7 kg, 1200 rpm, Clasa A+++, LED, Functii SMART prin Tehnologie NFC.

Black Friday 2017. Masina de spalat rufe Whirlpool Supreme Care FSCR10431, 6th Sense, 10 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Direct Drive, Alb. Tehnologia inovativa Zen inlocuieste transmisia traditionala cu curea cu un motor cu tractiune de inalta performanta care roteste tamburul direct. Rezultatul este eliminarea apei la o viteza redusa de stoarcere, cea mai buna din clasa, insemnand mai putine vibratii si mai putin zgomot precum si o eficienta si fiabilitate mai mari.

Masina de spalat rufe cu motor Inverter AEG L98699FL2, 9 kg, 1600 RPM, Clasa A+++, Alb. Indiferent cat de mare este incarcatura si indiferent cat de delicate sunt hainele, masina de spalat rufe ProTex Plus, cu certificare Woolmark Blue (cunoscuta anterior sub denumirea de Woolmark Gold), va trata fiecare articol cu maximul de atentie posibila. Cu tamburul sau XXL Soft aceasta asigura manevrarea atenta, in timp ce sistemul sau inteligent OptiSense regleaza ciclul in functie de greutatea incarcaturii, asigurandu-se ca hainele dumneavoastra nu sunt spalate excesiv. Suplimentar, DirectSpray dizolva rapid detergentul, asigurand o spalare uniforma si o clatire si mai eficienta.

Black Friday 2017. Reduceri eMAG mașini de spălat Samsung și LG

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble WW60J4060LW/LE, 6 kg, 1000 RPM, A+++, 60 cm, Alb. Economiseste energie spaland multe haine la temperaturi scazute, folosind tehnologia Eco Bubble. Bulele activeaza detergentul, astfel ca acesta penetreaza rapid materialul si elimina murdaria cu usurinta, chiar si in apa rece (15°C). Cu o singura atingere a butonului, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient.

Black Friday 2017. Masina de spalat rufe Slim 6th Sense Colours Whirlpool AWSX63213, 1200 RPM, 6 kg, Clasa A+++, Display LCD, Alb. Whirlpool a dezvoltat tehnologia inovatoare Clean+, un ciclu special multifazic care, in combinatie cu folosirea unui aditiv special impotriva petelor, optimizeaza performanta fiecarui agent activ, oferind rezultate imbunatatite de spalare.

Black Friday 2017. Oferte mașini de spălat Bosch și Hotpoint

Masina de spalat rufe Bosch WAT28460BY, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++, Display LED, Alb. Mai eficienta cu 30% fata de cea mai buna clasa energetica. Mai rapid cu pana la 65% sau mai eficient energetic cu pana la 50% cu optiunile SpeedPerfect sau EcoPerfect.

Masina de spalat rufe Hotpoint FMSF 702 B EU L, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A++, Alb. Simbolul Ecotech identifica aparatele care indeplinesc cele mai inalte standarde de eficienta energetica. Masinile de spalat Ecotech sunt o garantie a standardelor ridicate de eficienta, niveluri mai scazute de consum si performanta excelenta.

Black Friday 2017. Masina de spalat rufe LG F14U1JBS6, 10 KG, 1400 rpm, Clasa A+++, Argintiu. Datorita design-ului unic LG, 6 Motion Direct Drive poate realiza miscari variate ale cuvei sau o combinatie de miscari diferite in functie de programul de spalare ales. Aceasta functie, impreuna cu viteza de rotire controlata si cu abilitatea cuvei de a se roti atat spre stanga, cat si spre dreapta, contribuie la imbunatatirea semnificativa a performantelor de spalare, oferind rezultate perfecte de fiecare data.