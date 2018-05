eMAG - Lista celor mai bune oferte de televizoare: 4K ULTRA HD, Smart, diagonala mare

Toate modelele de top la super reduceri azi la eMAG. Bucura-te de ocazia de a achizitiona televizorul mult dorit in doar cateva minute. Noile tehnologii te vor incanta cu culorile si imaginile clare.

Intreaga lista de televizoare la reduceri de la eMAG poate fi consultata AICI.

eMAG Televizoare – Wellington

Nu sunt multi cei care au auzit de producatorul Wellington, insa televizorul smart de la ei este cel mai ieftin de pe piata. Acest televizor de la eMAG are o reducere de 200 de lei chiar acum pe site, diagonala sa e una de 61cm si reda imagini HD, suficiente pentru display-ul destul de mic. Televizorul poate fi conectat la internet si prin wifi si este foarte apreciat de clientii care l-au cumparat. Oferta completa de la eMAG o gasiti AICI.

eMAG Televizoare – Star Light

Trecem la un alt model de televizor, cu o oferta cel putin interesanta. Televizorul de la Star Light are o diagonala ceva mai mare, de 81cm, reda imagini impecabile HD, foloseste sistemul de operare Android, acelasi pe care il intalniti si pe majoritatea telefoanelor si care e usor si intuitiv. Televizorul din oferta eMAG are display de tip LED si o reducere de pret de 300 de lei. Star Light e in general un brand recunoscutpentru preturile mici pe care le practica, dar in acest caz aveti un pret chiar si mai mic. Televizorul are o garantie de 24 de luni, insa aceasta poate fi prelungita pentru o suma modica si veti avea prioritate in service. Oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Televizoare – Samsung

Va recomandam si un televizor de top care beneficiaza de 250 de lei reducere de la eMAG, e foarte avantajos dar si de cea mai buna calitate posibila, fiind un produs marca Samsung. Televizorul are diagonala ecranului de 80cm si rezolutie HD, display de tip LED de foarte buna calitate si toate functiile smart disponibile, asta inseamna ca poate fi conectat la internet, poate reda videoclipuri de pe youtube, dar si filme de pe netflix sau hbo go. Toate detaliile ofertei eMAG le gasiti AICI.

eMAG Televizoare – MAGLA

Un produs marca MAGLA, un brand foarte putin cunoscut, insa tocmai din acest motiv vine cu un raport calitate/pret mai avantajos fata de celelalte firme cunoscute. Televizorul acesta se poate spune ca le are pe toate: de la diagonala ecranului LED de 102 cm care e ideala pentru un dormitor de dimensiuni mici sau chiar medii, la rezolutie de buna calitate FULL HD pentru o experienta de vizionare minunata, la functiile smart si conectivitate la internet. Am uitat sa va spunem si de pretul foarte avantajos pe care il puteti vedea chiar voi AICI.

eMAG Televizoare – Vivax

Ultima oferta pe care v-o recomandam este pentru televizorul Vivax Imago Smart Android ce are diagonala de 102cm sau 40inch, ecran FULL HD si conectivitate WIFI. Televizorul are o reducere de 18%, garantie de 24 de luni si posibilitatea de a extinde garantia cu inca un an sau doi, timp in care beneficiati de prioritate in service, inlocuirea produsului si optiunea de pick up si retur gratuit. Toate detaliile sunt AICI.

eMAG – Televizor Samsung 100

Incepem cu un televizor foarte accesibil ca pret pentru orice buzunar, mai ales ca are o reducere de pret de la eMAG de 28%. Acest televizor este produs desigur de Samsung, este cel mai vandut din aceasta perioada la eMAG, are diagoanala de 100 cm si rezolutie 4K ULTRA HD. Toate detaliile ofertei le gasiti AICI.

eMAG – LED Smart Samsung 125

Continuam cu o oferta ceva mai puternica, pentru un televizor excelent atat pentru un dormitor de dimensiuni mari cat si pentru un living mediu. Televizorul are capacitatea de a fi conectat la internet, diagonala ecranului sau de tip LED este de 125cm si rezolutia e cea mai buna de pe piata 4K ULTRA HD. Oferta completa poate fi gasita cu o reducere de 40% la URMATORUL LINK.

eMAG – TV Samsung 138

Crestem miza reducerilor si crestem si tehnologia disponibila si dimensiunea diagonalei. Televizorul LED Smart Samsunt are diagonala de 138cm si rezolutie 4K ULTRA HD, iar reducerea de pret e una impresionanta care nu s-a mai inregistrat niciodata pentru acest mode: -34%. Consultati toate detaliile AICI.

eMAG – Smart Samsung Curbat 163

Pentru o experienta inedita de vizionare a filmelor si programelor TV favorite, va recomandam ecranul curbat, o tehnologie Samsung impresionanta care va va da senzatia ca sunteti in mijlocul actiunii. Televizorul are diagonala de 163cm si rezolutie 4K ULTRA HD si in plus poate fi conectat la internet, avand disponibile toate functiile smart. Pretul unei asemenea bijuterii este redus cu 23% in acest moment si poate fi gasit accesand URMATORUL LINK.

eMAG – Samsung 189

Ultimul model pe care vi-l prezentam din super oferta celor de la eMAG este pentru un televizor de lux care foloseste tehnologie inegalabila pe piata in acest moment. Vorbim despre un televizor LED Smart Samsung ce are diagonala de 189cm si rezolutie 4K ULTRA HD, iar pretul inregistreaza o reducere record de 40%. Oferta poate fi gasita AICI.